Даже без замены термопасты майнерские видеокарты работают неплохо

2021 год надолго запомниться геймерам как время, когда видеокарты стали недоступны даже тем, у кого в карманах всегда водится звонкая монета. Купить GeForce RTX 3060 дешевле 80 000 не представлялось возможным, а старая GeForce RTX 2060 Super и вовсе продавалась от 100 000 рубликов. За GeForce RTX 3080 просили почти 300 тысяч, а стоимость GeForce RTX 3090 была такой высокой, что даже зажиточные энтузиасты не готовы были платить так дорого за доступ к флагману. Эксперты называют несколько причин, главная из которых криптолихорадка. Биткоин резко подорожал, утянув за собой Эфир. Ну а в результате добывать цифровые монеты кинулись даже те, у кого на компьютере была всего одна видеокарта. Обычные геймеры перепрофилировались в шахтёров, не выключая своей компьютер даже ночью. Некоторые рассказывали, что вовсе перестали играть, наслаждаясь тем, как медленно монетки капают на их кошельки. Будем надеяться, что ничего подобного больше не случится, ведь второго пришествия майнеров геймеры не переживут.

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Вообще у любителей компьютерных игр хватает забот и без шахтёров, поскольку NVIDIA поднимает ставки, значительно увеличивая цены на свою продукцию. В результате новые графические чипы поступают в магазины с дополнительной наценкой, что повышает общую маржу для компании, но опустошает кошельки геймеров. Кто-то рекомендует обращать внимание на видеокарты прошлого поколения, тогда как другие указывают на GeForce RTX 4070 Ti. Варианты есть, ну а мы рассмотрим вторичный рынок, где в наличии множество видеокарт, длительное время трудившихся в шахте. Но дабы наш материал не был голословным, обратимся к небольшому исследователю, которое появилось на канале LinusTechTips. Известный блогер решил провести небольшой эксперимент. Так, он купил несколько видеокарт у майнеров. Задача была получить графические чипы, проработавшие на ферме как можно дольше, а в ход пошли не только относительно новые продукты NVIDIA серии GeForce RTX 30, но и некоторые видеокарты AMD. К примеру, в 2021 году крайне популярна стала Radeon RX 5700 XT, обладающая отличными показателями хешрейта.

После покупки старых видеокарт с ними не производились никакие манипуляции. Это значит, что блогер не проводил обслуживания с заменой термопасты и термопрокладок. Такое решение может показаться странным, но именно так поступает большая часть обычных геймеров. Фиксация температур и тактовых частот производилась с помощью утилиты MSI Kombuster, а сами видеокарты прошли через несколько игр. Также были проведены тесты с обычными графическими чипами, которые никогда не работали на ферме и в целом почти новые, поскольку запускаются крайне редко и используются только тогда, когда блогеру нужно провести пару тестов. В итоге выяснилось, что ни одна майнерская видеокарта не демонстрирует откровенно провальных результатов. Например, Radeon RX 5700 XT не смогла выйти на заявленные тактовые частоты, но отставание от эталона не превысило 3%. В реальных играх заметить ничего подобного не выйдет, а исключать того, что данный графический чип даже в новом состоянии не был способен достигать штатных тактовых частот, не стоит.

Ещё одна GeForce RTX 3060 сильно грелась и демонстрировала резкое падение тактовых частот. Не исключено, что проблема может решиться после проведения профилактики, а майнер просто игнорировал самое простое обслуживание своей видеокарты. По мнению автора видео, всё это не значит, что вам попадётся хорошая видеокарта без проблем, ведь бывает всякое. Но большая часть графических чипов, длительное время копавших Эфир на шахтах, не имеет видимых проблем. Делать выводы о том, стоит ли вообще покупать такие видеокарты, должны сами геймеры. Очевидные выгоды есть, поскольку цены намного ниже магазинных, но всегда нужно помнить о том, что вы обязательно должны протестировать видеокарту перед покупкой. Ну и не стоит забывать о мошенниках, а значит к продавцам нужно проявлять повышенное внимание, а особенно много вопросов вызывает покупки видеокарт через почтовые сервисы, когда вы берёте кота в мешке. Задумайтесь об этом, ибо вернуть деньги почти невозможно.

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