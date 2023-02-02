SSD стандарта PCIe 5.0 в 4 раза быстрее PCIe 3.0, но увидить различия в играх невозможно

Многие наши читатели уже давно перешли на твердотельные накопители, заменив старый жёсткий диск на скоростной SSD. Эффект от подобного апгрейда заметен сразу, ведь операционная система начинает загружаться за считанные секунды, программы запускаются очень быстро, а браузер буквально летает. Многое зависит от вашего процессора, количества оперативной памяти и многих других переменных, но когда речь о современной сборке, то привычные задачи действительно выполняются намного быстрее. Вот только в большинстве случаев пользователи ограничиваются твердотельными накопителями стандарта SATA3, тогда как прогресс ушёл намного дальше. К примеру, существуют SSD стандарта PCIe 3.0, которые способны обеспечить скорость чтения и записи до 3500 МБ/с. Если сравнивать с SATA3, пределом для которых считается 550 МБ/с (немного больше), то может показаться, что перед нами удивительная технология.

реклама

На самом деле достаточно давно в продаже есть твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0, а в самое ближайшее время в продажу поступят ещё более скоростные на PCIe 5.0. Якобы, в Японии подобная продукция уже находится на полках, ну а релиз скоростных SSD от мировых лидеров ожидается где-то в 2023 году. Но и это не всё, ведь нам обещают выпустить процессоры и материнские платы, полностью совместимые с PCIe 6.0 в 2024 году, а значит самое время разобраться в цифрах. Есть несколько сложных и скучных таблиц, которые будут не интересны нашим читателям, поэтому давайте кратко: пользовательский твердотельный накопитель стандарта PCIe 4.0 может выдать скорость чтения/записи до 7000 МБ/с. Такая продукция встречается в магазинах редко, а стоимость её в несколько раз выше, чем аналоги с поддержкой PCIe 3.0. Что до PCIe 5.0, то пока мы не видели реальных SSD с поддержкой новой технологии, но теоретически скорость должна достигать 14 000 МБ/с, хотя пока заявлены твердотельные накопители до 12 000 МБ/с.

Кажется, что до высоких технологий рукой подать, вот только все указанные выше скорости разбиваются о суровую реальность, поскольку в большинстве задач вы не увидите разницу в работе недорогого SSD под SATA3 и жутко дорогого с PCIe 4.0. Удивительно, но программисты так и не научились задействовать потенциал твердотельных накопителей, а в результате вся эта скорость интересна только в синтетических приложениях. Теоретически, высокая пропускная способность важна в облачной сфере, где чрезвычайно востребована, но нас с вами интересует то, что можно взять и использовать здесь и сейчас. Как оказалось, некоторые подвижки всё же есть, ведь существует интерфейс Microsoft DirectStorage 1.1, который позволяет значительно улучшать скоростные показатели в играх с использованием SSD. Энтузиасты из Compusemble получили в своё распоряжение несколько твердотельных накопителей, а после прогнали их через новую игру Forspoken.

Прежде всего напомним, что Microsoft DirectStorage 1.1 позволяет значительно ускорить время загрузки игры за счёт специальных алгоритмов, когда обработкой, сжатием и распаковкой ресурсов занимается SSD и графический чип. Кроме того, программа ощутимо снижает нагрузку на процессор, а в результате игровые данные быстрее извлекаются из нужных ячеек на твердотельном накопителе и уходят без задержек в подсистему графического чипа. На самом деле технология намного сложнее, но и представленного описания достаточно для понимания её перспективности для игровой индустрии. Может сложиться впечатление, что перед нами святой Грааль, вот только это не так, поскольку тесты не подтверждают критического преимущества PCIe 5.0 над PCIe 3.0.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Если возвращаться к цифрам, то PCIe 5.0 в 4 раза быстрее PCIe 3.0, ну а в указанном выше тесте технология Microsoft DirectStorage 1.1 смогла добиться от скоростного SSD всего на 32% более внушительных результатов. Мало, но и это ещё не всё, ведь на самом деле различия заметны только в тесте, тогда как реальное время загрузки отличается на 4 секунды. Вполне возможно, что со временем программисты научатся работать со скоростными накопителями, ну а пока быстродействия PCIe 3.0 вполне достаточно.