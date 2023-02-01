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Core i5-13600KF против Ryzen 5 7600X – сила бренда против скрытого потенциала от Лизы Су
Если задуматься, то Ryzen 5 7600X не так плох, как кажется на первый взгляд
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Так сложилось, что большая часть пользователей предпочитает недорогие процессоры. Например, уже почти два года лидером рынка остаётся Ryzen 5 5600Х. В некоторых странах первое место за Ryzen 5 5600, но в данном случае это не так важно, поскольку речь идёт о процессорах до 200 долларов. В последнее время спрос на оба процессора вырос, поскольку на фоне камней нового поколения Ryzen 5 5600Х выглядит более привлекательно. Согласимся, что сборка бюджетной машины на этом процессоре действительно выгодна, но если речь заходит о системе с потенциалом, то камень старого поколения вам точно не подойдёт.

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Поскольку флагманы по карману далеко не всем, то остаётся выбор между Core i5-13600KF и Ryzen 5 7600X. Оба процессора могут похвастать отличными показателями быстродействия и демонстрируют примерно аналогичные показатели скорости. Камень Intel выходит вперёд в играх, но происходит этот только в том случае, когда вы проводите тест на видеокарте GeForce RTX 4090. Стоит только опуститься до пользовательского уровня, где царит GeForce RTX 3060, как различия между процессорами стираются. Давайте подумаем, какой из камней выгоднее купить сегодня. 

Core i5-13600KF стоит почти 30 тысяч рублей, ну а мы предлагаем не забивать голову потенциальным разгоном, поскольку в данном случае любая попытка увеличить быстродействие путём поднятия тактовых частот приведёт к необходимости покупки дорогостоящей оперативной памяти, материнской плате за 30 тысяч рублей и внушительной системе охлаждения. Самое смешное, что многие диванные оверклокеры после того, как повысят тактовые частоты на 100 МГц, сбрасывают их на рекомендованные. Похоже, некоторым просто важно чувствовать свою значимость, ну а мы не советуем тратить деньги впустую.

Изначально мы предполагали сравнивать Core i5-13600KF с процессором Ryzen 5 7600Х, но тут выяснилось, что за те же 30 тысяч в продаже есть Ryzen 9 5900Х, Данный камень уже не может похвастать огромным потенциалом, поскольку AMD не будет выпускать процессоры на базе сокета АМ4. Это значит, что в будущем вам придётся заменить не только процессор, но и материнскую плату с оперативной памятью. И всё же, сегодня Ryzen 9 5900Х позволит вам чувствовать себя спокойно как в играх, так и в рабочих задачах. Нам этот камень кажется намного интереснее, чем Core i5-13600KF. 

Ryzen 5 7600Х долгое время держался на одном уровне с указанным выше Core i5-13600KF, но совсем недавно подешевел, благодаря чему вы можете сэкономить 6 тысяч рублей на его покупке. К сожалению, материнские платы под Ryzen 5 7600Х всё ещё дорогие, но проблема решается, поскольку уже вскоре в продажу поступят продукты на чипсете А620, стоимость которых ощутимо ниже того, что доступно в магазинах сегодня. Что до необходимости покупки оперативной памяти DDR5, то такие глупости мы не хотим даже слышать. На дворе 2023 год, а старая DDR4 годится только для старых систем. Брать сегодня новое железо на ОЗУ прошлого поколения – это откровенная глупость.

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За 22 590 в наличии Core i5-12600KF. Если вы причисляете себя к фанатам Intel, то можете смело покупать этот процессор, поскольку он позволит собрать недорогую систему для игр. Быстродействия Core i5-13600KF ждать не приходится, но вы же помните, что максимальные показатели доступны только с дорогими видеокартами. Ну а мы полагаем, что оптимальным решением для тех, кто хочет остаться на процессорах предыдущего поколения, может стать Ryzen 7 5800Х. Камень смотрится неплохо, а сборка на его основе будет актуальная как минимум 4 года. Если вы хотите максимально современный компьютер, то купите материнскую плату на чипсете В550, которая поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Это позволит в будущем докупить скоростной твердотельный накопитель. Во всём остальном система на Ryzen 7 5800Х будет стоить дешевле, чем аналогичная на Ryzen 5 7600Х, ну а видеокарту выбирайте по своему вкусу. И помните, что компьютер на базе Ryzen 5 7600Х можно обновить путём замены процессора, тогда как все остальные камни, представленные в нашем материале, потребуют покупки оперативной памяти и материнской платы.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 5 7600x
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