Любопытное тестирование с неожиданными результатами

Сложно сказать, какой компьютер нужен обычному геймеру, поскольку часть любителей компьютерных игр предпочитает новинки, тогда как другие не могут прожить без шутеров или многопользовательских РПГ. Вот и получается, что одному геймеру достаточно примитивной машины с интегрированным графическим чипом, тогда как некоторые стремятся инвестировать в железо как можно больше. Для этого покупаются дорогие процессоры с разгонным потенциалом, а также видеокарты, цены на которые стартуют со 100 000 рублей. Вся система может затянуть на 500 тысяч рубликов, а ведь есть ещё сверхъёмкие твердотельные накопители, способные работать на скорости до 7000 Мб/с. И не стоит забывать о разгоне, ведь некоторые ещё помнят времена, когда можно было совершенно бесплатно поднять быстродействие системы до 50% путём несложных манипуляций с настройками процессора, видеокарты и оперативной памяти. Словом, выбор огромен, а определиться крайне сложно.

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Кажется, что всё гораздо проще с оперативной памятью, ведь на первый взгляд выбор небольшой. Например, у автора данного материала на персональном компьютере 16 Гб DDR4, но многие любители компьютерных игр давно обзавелись двумя планками по 16 Гб, не говоря уже об энтузиастах, которые уверяют, что меньше 64 Гб брать нельзя. В 2022 году стала актуальна тема перехода на более новую ОЗУ DDR5, а ведь есть ещё проблема выбора брендовой модели или наиболее популярных линеек, способных на минимальный разгон. Эксперты вам обязательно расскажут, что беседовать на эту тему можно часами, ведь есть множество нюансов, которые известны только матёрым оверклокерам. К счастью, сегодня у нас более простая тема и не совсем обычный эксперимент.

Итак, представители канала RandomGaminginHD решили прогнать актуальные игры через систему с 4 Гб оперативной памяти. Стоит отметить, что остальные комплектующие были далеки от идеала. Например, в качестве видеокарты использовалась GeForce RTX 3050, ну а работало всё это под процессором Core i5-13400F. Вообще, достаточно сложно себе представить, что у вас нет нескольких тысяч на ещё одну линейку оперативной памяти, поэтому эксперимент исключительно теоретический. И всё же, он позволяет сделать вывод о том, так ли вообще в разрешении 1080р важно большое количество оперативной памяти. Получить больше информации и взглянуть на качество картинки вы можете на видео ниже, ну а мы кратко разберём результаты в нескольких играх.

Начнём с ложки дёгтя. Так, Red Dead Redemption 2, Elden Ring и Spider-Man Remastered не смогли запуститься на указанной выше конфигурации. Очевидно, что игры требуют больше оперативной памяти, а вот все остальные демонстрируют сносные показатели в 1080р. Например, Ведьмак 3 без проблем выдал больше 90 кадров в секунду, тогда как Call of Duty: Modern Warfare 2 и Forza Horizon 5 ушли выше 100 fps. Сложнее всего с Cyberpunk 2077, где удалось набрать 60 кадров в секунду, ну а во многих проектах фрамрейт легко переваливает за сотню. Что любопытно, качество графики никогда не уходит ниже среднего, а в некоторых играх и вовсе настройки выставлены на высокие. Всё это не значит, что мы призываем вас сидеть на 4 Гб оперативной памяти. Вовсе нет, ведь данная часть компьютера стоит недорого, вот только линейного роста быстродействия от перехода с 8 Гб на 16 Гб вы точно не увидите. Ещё менее заметна разница между 16 Гб и 32 Гб ОЗУ, ну а наращивание оперативки дальше и вовсе может окупиться только в том случае, если такое количество памяти требуется под конкретную программу. К счастью, среди наших читателей преобладают геймеры, а значит посыл дойдёт до адресата.

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