Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Армия РФ будет щёлкать Abrams как орешки – в США опасаются, что Ирак расскажет о слабых местах танка

У Ирака есть огромный опыт борьбы с американскими машинами, а ценные сведения помогут армии РФ перещёлкать все танки в кратчайшие сроки
[ ] для раздела Блоги
+
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

На протяжение последних десятилетий США активно насаждали демократию с помощью оружия. Всё это время правозащитники по обе стороны океана делали вид, что ничего не происходит, а миллионы жертв и десятки миллионов беженцев – это допустимые потери, позволяющие построить мир во всём мире. Раны заживают, а страны, в которые янки бесцеремонно вторгались, ещё долго будут оставаться в положении перманентной войны. Многие эксперты полагают, что Америка изначально преследует цель дестабилизации того или иного региона, поскольку постоянные военные действия выгодны не только политикам, но и производителям оружия. Вот только ещё никогда США не ссорились со странами, имеющими ядерное оружие. Похоже, несколько дней Пентагон ввязался в опасную игру, предсказать результаты которой крайне сложно. 

реклама

Напомним, ночью 29 января группа беспилотников нанесла удары по оборонным предприятиям в иранском городе Исфахан. Пресса уверяет, что там было размещено производство дронов-камикадзе, но точных данных на этот счёт нет. Большинство стран сделало вид, что ничего не происходит, а Израиль и США и вовсе пытаются дистанцироваться от происходящего. Очевидно, что Иран такой пощёчины не спустит, ну а удар будет нанесён в самый неожиданный момент. Казалось, что все разумные политики сделают всё, чтобы не ввязываться в конфликт, но только не Украина. Утром после инцидента советник президента Украины Подоляк решил продолжить политику вседозволенности. Ранее он открыто критиковал лидеров европейских стран, ну а теперь высказался в адрес Ирана. На своей странице в Twitter Подоляк написал, что произошедшее в Иране – это следствие принятых решений, а итог закономерен, ведь Украина ранее предупреждала правительство мусульманской страны. 

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Подобное не могло пройти мимо ушей руководство Ирана, а пока у Киева потребовали официальных пояснений. Нет никаких сомнений, что Украина не будет разговаривать с Ираном, ведь за спиной Подоляка и Зеленского стоит пусть и немного сонный, но всё тот же Джо, которого так боится Шольц и Макрон. Эксперты полагают, что последствия у столь громких высказываний могут быть самые неожиданные, ведь Иран долгое время на уровне правительства занимал нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной. Можно долго рассказывать о том, что дроны Герань-3 поставляются из Ирана, но пока чётких доказательств этому нет, все обвинения голословны. После открытой враждебности украинского правительства действия Ирана могут стать более явными, ну а политологи в США и вовсе полагают, что это только начало. 

Речь идёт об Ираке, правительство которого не только ненавидит янки, но и обладает опытом борьбы с M1 Abrams. Напомним, за несколько десятилетий США провело в этой стране сразу две военные операции «Буря в пустыне» и «Иракская свобода», в результате чего Ирак превратился в развалины, где боевые действия и не думают прекращаться. Так вот, американские танки стали символом борьбы против старой советской техники, а победные реляции долго не стихали, превознося военную мощь США. Ну а после того, как всё затихло, в прессу начали попадать нелицеприятные факты, раскрывающие реальные потери американцев. Как оказалось, есть несколько задокументированных случаем танковых поединков, во время которых не прошедший ни одной модификации Т-72 вооружённых сил Ирака уничтожал американский M1 Abrams. Кроме того, бывало, что янки теряли по 3-4 машины в сутки, а наиболее активны были местные партизаны, обнаружившие слабые места непробиваемого танка. 

реклама

Точных данных по потерях в прессе нет и не может быть, но по итогам второго вторжения в 2003 году стало известно, что за время конфликта были выведены из строя не менее 80 танков M1 Abrams. Американцы уверяют, что 60 машин удалось отремонтировать, но всё это секретная информация, которой Пентагон обычно ни с кем не делится. Так вот, большая часть танков была уничтожена местными партизанами, которые использовали противотанковые ракетные комплексы советского производства. Речь о сильно устаревших системах, на смену которым пришло более новое и эффективное оружие, находящееся в руках российских солдат. Учтите, что в Иране американские танки воевали не с регулярной армией, а разрозненными группами, которые должны были скрываться от спутников и были прижаты к земле. В Украине ситуация противоположная, поскольку небо контролируется силами РФ, а точечное оружие позволяет наносить удары с расстояния сотен и даже тысяч километров. 

Западная пресса пишет, что Пентагон серьёзно относится к тому, что Россия могла получить секретные данные о слабых местах M1 Abrams. Если Ирак решит поделиться с РФ полученными в ходе длительного противостояния с американцами знаниями, то непробиваемая машина резко потеряет свой высокий ранг и окажется в роли лёгкой мишени. Ну и не стоит забывать, что M1 Abrams будут поставляться без урановой брони, что сделает защиту менее эффективной. Кстати, Португалия уже отказалась поставлять Киеву Leopard 2, а значит не стоит исключать, что американские бронированные машины и вовсе не доедут до Украины. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

военные технологии m1 abrams
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Skribble
12
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
66
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
33
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
14

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК Вагнера предлагает американцам покинуть тёмную сторону
45
Вторая из шести латвийских САУ М109А5Ö превратилась в металлолом после попадания Ланцета
27
Во втором сезоне Modern Warfare 2 поменяют интерфейс главного меню
1
Калашников будет производить модернизированные автоматы АК-12, которые будут применяться в СВО
1
От 1,5 до 10 млн руб за танк - "цены" за уничтоженные Абрамсы и Леопарды опубликовал URA.RU
7
Starlink Илона Маска помог нанести удар по штабу ВСУ в Угледаре
5
Россияне смогут жаловаться на нарушителей ПДД с помощью приложения, и получать за это бонусы и еду
4
Американские танки M1 Abrams прибудут в Украину в конце 2024 года
14
Зюганов обещает сжечь все немецкие Leopard 2, как в ВОВ были сожжены Тигры под Прохоровкой
41
Первый запуск ракеты «Союз-5» запланирован на 2024 год
6
В 2023 году в России стартует производство модернизированного культового автомата АК-12
5
Xbox проведет презентацию летом в Лос-Анджелесе
+
Зеленский высказался про ситуацию в Бахмуте, назвав ее жесткой для ВСУ
5
Всего 18 смартфонов Xiaomi серии POCO получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
7
Украина получит намного меньше немецких кошек, чем ожидает – Португалия не отдаст свои Leopard 2
5
Магазины РФ продолжают скидывать цены на видеокарты NVIDIA – GeForce RTX 3060 подешевела на 20%
13
Newsweek: США хотят контролировать залежи титана на Украине для снижения 90% зависимости от импорта
4
Раскрыты спецификации RTX 4090 Ti: 18176 ядер CUDA и мощность до 600 Вт
2
Госсекретарь США допустил военный сценарий недопущения обретения Ираном ядерного оружия
12
Микробы с вулканического острова дали немного информации о зарождении жизни на Земле
+

Популярные статьи

Народный ПК за 50 тысяч рублей (Спецвыпуск 2023 года) – заказываем железо из-за рубежа
126
10 лучших процессоров для недорогих игровых ПК в 2023 году
15
Сериал Travelers (Путешественники) - немножко хорошей фантастики
49
Призрак Киева был сбит над Краматорском – эксперты не исключат, что аса сбили свои со Стингера
22
Смертельная песнь Банши - обзор и тестирование кулера Thermalright Phantom Spirit 120SE
19
Трассировка лучей на Xbox Series S
4
Грязная игра: Как фанатам Intel занизить FPS, и почему игры с закрытым кодом могут быть предвзяты
27
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
45
Сравнение цен на популярные процессоры AMD в Китае и в России
4
Что такое спагетти-вестерн и с чем его едят
7

Сейчас обсуждают

Spambomber25
22:09
Опять эти DARPA'вские мультики. Нас не догонят.(цэ)
США завершили испытания гиперзвуковой ракеты Hypersonic Air-Air Weapon - она в 5 раз быстрее звука
SOL-III
22:09
Новые самолеты Boeing с расчаленным крылом позволят снизить расход топлива на 30%
Имя
22:07
"у амуде потанцевал в помойке оказаться. зас зен массово дохнут через год" это процессоры то дохнут, чистый чип почти, за то их не особо страшно заказывать из зарубежа. Так что какие ваши доказательс...
Core i7-13700KF vs Ryzen 7 7700X - есть ли смысл переплачивать за разгон, и почему потенциал важнее
Xmast
22:07
В моем корпусе вообще сами же корсары вынесли блок в отдельный отдел. 680Х RGB. И он не виден вообще. Совершенно не важно куда там разьемы смотрят. Надо изначально убирать то что не требуется из виду....
CORSAIR выпустила блоки питания RMx SHIFT с разъёмами подключения кабелей сбоку
motorocker1977
22:06
Бери то, на что денег хватает и точка.
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
SOL-III
22:05
Ничего нету, но вы держитесь. Разрешение производить автомобили без ABS и с двигателями по нормам Euro-0 продлено до 01.06.2023. Упрощенные автомобили в России будут выпускать до 1 июня. Что важно зн...
Как перестать переживать о непройденных играх и играть только в те, что приносят удовольствие
motorocker1977
22:04
Всего то надо было сделать наркоину федерацией, а не унитарным государством. И были бы все республики в составе наркоины. Всего лишь референдум, но одичалым захотелось войны, ну жрите её...
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
Fizik56
21:57
Конечно власть сменится, новым президентом будет Пригожин. И будут потом говорить, что ни когда Окрайна так хорошо не жила, как при Путине.
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
Ruslan К
21:56
Ой вей кто бы говорил
На Украине признали критическое положение страны - "Ситуация просто тупиковая"
RangerXP
21:53
FSR 3.0 в феврале же появится, так что будет альтернатива
Cyberpunk 2077 получила поддержку технологий DLSS 3 и Reflex
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем