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На протяжение последних десятилетий США активно насаждали демократию с помощью оружия. Всё это время правозащитники по обе стороны океана делали вид, что ничего не происходит, а миллионы жертв и десятки миллионов беженцев – это допустимые потери, позволяющие построить мир во всём мире. Раны заживают, а страны, в которые янки бесцеремонно вторгались, ещё долго будут оставаться в положении перманентной войны. Многие эксперты полагают, что Америка изначально преследует цель дестабилизации того или иного региона, поскольку постоянные военные действия выгодны не только политикам, но и производителям оружия. Вот только ещё никогда США не ссорились со странами, имеющими ядерное оружие. Похоже, несколько дней Пентагон ввязался в опасную игру, предсказать результаты которой крайне сложно.

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Напомним, ночью 29 января группа беспилотников нанесла удары по оборонным предприятиям в иранском городе Исфахан. Пресса уверяет, что там было размещено производство дронов-камикадзе, но точных данных на этот счёт нет. Большинство стран сделало вид, что ничего не происходит, а Израиль и США и вовсе пытаются дистанцироваться от происходящего. Очевидно, что Иран такой пощёчины не спустит, ну а удар будет нанесён в самый неожиданный момент. Казалось, что все разумные политики сделают всё, чтобы не ввязываться в конфликт, но только не Украина. Утром после инцидента советник президента Украины Подоляк решил продолжить политику вседозволенности. Ранее он открыто критиковал лидеров европейских стран, ну а теперь высказался в адрес Ирана. На своей странице в Twitter Подоляк написал, что произошедшее в Иране – это следствие принятых решений, а итог закономерен, ведь Украина ранее предупреждала правительство мусульманской страны.

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Подобное не могло пройти мимо ушей руководство Ирана, а пока у Киева потребовали официальных пояснений. Нет никаких сомнений, что Украина не будет разговаривать с Ираном, ведь за спиной Подоляка и Зеленского стоит пусть и немного сонный, но всё тот же Джо, которого так боится Шольц и Макрон. Эксперты полагают, что последствия у столь громких высказываний могут быть самые неожиданные, ведь Иран долгое время на уровне правительства занимал нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной. Можно долго рассказывать о том, что дроны Герань-3 поставляются из Ирана, но пока чётких доказательств этому нет, все обвинения голословны. После открытой враждебности украинского правительства действия Ирана могут стать более явными, ну а политологи в США и вовсе полагают, что это только начало.

Речь идёт об Ираке, правительство которого не только ненавидит янки, но и обладает опытом борьбы с M1 Abrams. Напомним, за несколько десятилетий США провело в этой стране сразу две военные операции «Буря в пустыне» и «Иракская свобода», в результате чего Ирак превратился в развалины, где боевые действия и не думают прекращаться. Так вот, американские танки стали символом борьбы против старой советской техники, а победные реляции долго не стихали, превознося военную мощь США. Ну а после того, как всё затихло, в прессу начали попадать нелицеприятные факты, раскрывающие реальные потери американцев. Как оказалось, есть несколько задокументированных случаем танковых поединков, во время которых не прошедший ни одной модификации Т-72 вооружённых сил Ирака уничтожал американский M1 Abrams. Кроме того, бывало, что янки теряли по 3-4 машины в сутки, а наиболее активны были местные партизаны, обнаружившие слабые места непробиваемого танка.

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Точных данных по потерях в прессе нет и не может быть, но по итогам второго вторжения в 2003 году стало известно, что за время конфликта были выведены из строя не менее 80 танков M1 Abrams. Американцы уверяют, что 60 машин удалось отремонтировать, но всё это секретная информация, которой Пентагон обычно ни с кем не делится. Так вот, большая часть танков была уничтожена местными партизанами, которые использовали противотанковые ракетные комплексы советского производства. Речь о сильно устаревших системах, на смену которым пришло более новое и эффективное оружие, находящееся в руках российских солдат. Учтите, что в Иране американские танки воевали не с регулярной армией, а разрозненными группами, которые должны были скрываться от спутников и были прижаты к земле. В Украине ситуация противоположная, поскольку небо контролируется силами РФ, а точечное оружие позволяет наносить удары с расстояния сотен и даже тысяч километров.

Западная пресса пишет, что Пентагон серьёзно относится к тому, что Россия могла получить секретные данные о слабых местах M1 Abrams. Если Ирак решит поделиться с РФ полученными в ходе длительного противостояния с американцами знаниями, то непробиваемая машина резко потеряет свой высокий ранг и окажется в роли лёгкой мишени. Ну и не стоит забывать, что M1 Abrams будут поставляться без урановой брони, что сделает защиту менее эффективной. Кстати, Португалия уже отказалась поставлять Киеву Leopard 2, а значит не стоит исключать, что американские бронированные машины и вовсе не доедут до Украины.