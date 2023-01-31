GeForce RTX 3060 может стать одной из самых продаваемых видеокарт на рынке

Если до Нового года аналитики полагали, что рубль ещё способен подорожать, вернувшись к значению 62-к-1, то к концу января стало ясно, что ничего подобного не случится. Доходы от продажи углеводородов снижаются, а единственная возможность, позволяющая на время сгладить последствия от введения потолка цен на нефть, заключается в снижении курса национальной валюты. Высказывается мнение, что к концу 2023 года за 1 доллар будут давать около 80 рубчиков, ну а какое-то время всё будет оставаться относительно стабильным.

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Могло показаться, что старые цены на видеокарты, которые мы фиксировали в первой половине декабря, остаются недостижимыми, вот только у магазинов нет выбора. Кроме того, многие на этапе формирования цен закладывали туда риски падения рубля, поэтому сегодня могут себе позволить вопреки всему вернуть стоимость графических чипов к наиболее низким отметкам начала декабря 2022 года. Сегодня мы изучим несколько предложений, которые получили максимальные скидки и могут показаться нашим читателям привлекательными.

104 тысячи просят за Radeon RX 7900 ХТ. Теоретически, видеокарта сильно подешевела, вот только в начале декабря новинки AMD ещё не появились в продаже, поэтому неясно, с чем вообще сравнивать. Нам кажется, что видеокарта будет интересна только энтузиастам, которые захотят изучить её потенциал, а также использовать для тестов. Что до обычных геймеров с достатком, то в зелёном лагере есть более интересные графические чипы, которые предлагают не только более высокую производительность, но и внушительные показатели в трассировке лучей.

Нам сообщают, что GeForce RTX 4070 Ti подешевела почти на 20%. Учтите, что в данном случае и вовсе сравнений быть не может, поскольку перед нами новинка NVIDIA, поступившая в продажу в начале января. Не исключено, что изначально планировалось продавать GeForce RTX 4070 Ti за 70 тысяч рублей, но падение рубля внесло свои коррективы. В результате в какой-то момент цена ощутимо выросла, а сегодня упала. Если вы искали видеокарту, способную бросить вызов флагманам прошлого поколения, то GeForce RTX 4070 Ti – это оптимальный выбор, ведь здесь вы получите быстродействие GeForce RTX 3090 Ti по цене в 2 раза дешевле.

GeForce RTX 3060 Ti – это ещё одна видеокарта, которая сильно подорожала в конце декабря. В какой-то момент за данный графический чип просили почти 50 тысяч рублей, но в итоге стоимость возвращается, а сегодня вы можете купить видеокарту со скидкой. Кстати, GeForce RTX 3060 Ti подойдёт тем, кто не планирует брать монитор с 4К, ведь в 2К она будет тянуть все игры. Заранее предупреждаем, ведь максимальные настройки возможны на видеокарте от 55 тысяч рублей, поэтому GeForce RTX 3060 Ti – это всё же компромисс, позволяющий неплохо сэкономить.





33 тысячи стоит GeForce RTX 3060. На этот раз перед нами видеокарта с 12 Гб видеопамяти, которая считается идеальной для 1080р. Сегодня с ней вы сможете опробовать даже 2К, хотя стоит всё же рассчитывать на то, что требовательные игры 2024 года не позволят вам играть в более сложном разрешении без масштабирования. Если NVIDIA не остановит производство, то GeForce RTX 3060 вполне может стать одной из самых продаваемых видеокарт текущего года. Кстати, вы можете взять другую модель со скидкой до 20%, правда там всего 8 Гб видеопамяти, хотя и цена меньше.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

За 25 тысяч вас поджидает GeForce RTX 3050. А это уже хорошие новости, ведь впервые за месяц самая бюджетная видеокарта NVIDIA с трассировкой лучей вернулась к отметкам начала декабря. Вас может смутить система охлаждения, которая далека от идеальной. Согласимся, что было бы хорошо взять что-то получше, вот только другие модели намного дороже. Что до самой GeForce RTX 3050, то внутри скрывается нетребовательный графический чип с шиной на 128-бит, а значит беспокоиться о высоком нагреве не стоит. В то же время, в играх видеокарта может оказаться шумной, поэтому многие геймеры предпочитают наушники. Ну а в стандартных приложениях проблем не будет. Кстати, GeForce RTX 3050 достаточно для игр в 1080р, где она демонстрирует максимальные показатели и будет актуальна ещё много лет.