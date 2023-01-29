Radeon RX 6600 кажется нам более правильным выбором

В последнее время всё больше экспертов пишет о том, что новая GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой для геймеров. Складывается такое ощущение, что эти ребята оторваны от реальности, ведь речь идёт о видеокарте, рекомендованная цена которой стартует с 800 долларов в американских магазинах и от 80 тысяч рублей в российской рознице. Очевидно, что большая часть геймеров просто не может себе позволить таких растрат, ну а столь пристальное внимание к новинке NVIDIA связано с тем, что в последние два года цены были так велики, что некоторые любители компьютерных игр привыкли переплачивать за геймерские товары.

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Приходится признать, что стоимость графических чипов действительно растёт, но это не повод выкладывать за видеокарту 80 тысяч рублей. Сегодня мы подумаем, можно ли купить видеокарту до 30 тысяч рублей, при этом получить вполне достойный товар. Сосредоточимся на решениях для 1080р, позволяющих во многих играх установить разрешение на 2К.

Давайте начнём с GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта стоит почти 40 тысяч рублей, но выглядит намного перспективнее, чем все менее дешёвые варианты. Если говорить более конкретно, то даже в 2023 году GeForce RTX 3060 Ti справляется с разрешением 2К, хотя погонять в трассировке лучей уже не выйдет. Без технологии масштабирования DLSS вам просто не обойтись, ну а запас мощности достаточный и позволяет на несколько лет забыть о противостоянии NVIDIA и AMD. Видеокарта имеет 8 Гб видеопамяти, но учитывая её цену - это не является ключевой проблемой.

А вот GeForce RTX 3060 неплохо вписывается в наш бюджет. Стоит учитывать, что речь идёт о графическом чипе на 128-битной шине, что привело к необходимости снизить количество памяти до 8 Гб. Такое решение негативно отразилось на производительности, ну а в итоге GeForce RTX 3060 с большим трудом справляется с играми в 2К. Новинки потребуют компромиссов, хотя любителям стрелялок будет всё равно, ведь видеокарта имеет внушительный запас прочности.

А вот GeForce RTX 3050 так и не стала самой популярной видеокартой на рынке. Было время, когда такой шанс был, но нежелание NVIDIA снижать цены привело к тому что геймеры стали больше обращать внимание на более дорогих новинках. Ну и не исключено, что многие любители компьютерных игр просто выжидают, ведь в текущем году должен состояться релиз GeForce RTX 4060, а может даже GeForce RTX 4050. Как всегда, нам хочется заплатить меньше, а получить больше. Что до GeForce RTX 3050, то она позволяет сэкономить 5 тысяч рублей и сносно справляется с любыми играми в 1080р.

Некоторые блогеры предлагают сделать выбор в сторону GeForce GTX 1660 Super. Нам кажется, что логика в таком решении если и существует, то точно не в магазинах РФ. Всё дело в том, что экономия составляет всего 3 тысячи рублей по сравнению с GeForce RTX 3050, при этом вы теряете 2 Гб видеопамяти и доступ к трассировке лучей. Производительность окажется чуть ниже, но с недорогим процессором изменений не заметить. И всё же, GeForce GTX 1660 Super явно растеряла свой потенциал за долгие годы после релиза.

Обзор был бы неполным без продукции AMD. За 33 тысячи рублей вы можете купить Radeon RX 6650 XT. Видеокарта слегка медленнее GeForce RTX 3060 Ti, но заметить это вы сможете только в синтетических тестах. А вот экономия действительно есть, при этом Radeon RX 6650 XT не такая требовательная к блоку питания, как видеокарта NVIDIA. Согласитесь, что было бы не совсем приятно, если кроме видеокарты вам придётся ещё и тратиться на блок питания. С таким подходом нужно менять сразу весь компьютер. Radeon RX 6650 XT может предложить технологию масштабирования FSR, которая позволит вам запускать требовательные новинки даже в 2К на высоких настройках графики.

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В категорию до 30 тысяч рублей вписывается Radeon RX 6600. Что любопытно, видеокарта не только значительно быстрее GeForce RTX 3050, но и легко обходит GeForce RTX 3060 с 8Гб видеопамяти, о которой мы писали выше. В целом AMD предлагает лучшее соотношение между ценой и производительностью, но пока геймеры предпочитают верить в сказки, где фанаты Дженсена Хуанга рассказывают об ужасах владения видеокартой Radeon RX 6600. Если у вас нет предубеждений, то вы уже догадались, какую видеокарту мы вам рекомендуем.