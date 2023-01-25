Все смартфоны получат прошивку в 2023 году

Если вы хотя бы немного следите за тем, что происходит на вашем смартфоне, то могли заметить, что иногда на ваш гаджет прилетают те или иные обновления. Программы и компоненты получают регулярные обновления, тогда как операционная система только раз в год. По большей части эта информация актуальна для телефонов Apple. Сколько бы не ругали яблочников за жадность и желание продавать своим клиентам аксессуары и услуги в несколько раз дороже их рыночной стоимости, в техническом плане обслуживания клиентов Apple находится на недосягаемом для всех конкурентов уровне. Так, если вы купили смартфон с надкушенным яблочком нового поколения, то можете рассчитывать на то, что последующие 5 лет ваш аппарат будет находиться в списке актуальных. Это значит, что он получит 5 обновлений операционной системы, а после сможет получать обновления безопасности ещё год или даже два. Соблазн пересадить пользователей на новинки высок, поэтому иногда Apple ведёт себя не совсем корректно, завышая цены на батареи для старых смартфонов и в целом ухудшая их характеристики. Всё это пройденный этап, хотя не исключено, что яблочники снова придумают что-то для получения сверхприбылей.

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А вот производители мобильных телефонов на Android много рассказывают о преимуществах своей продукции, но не спешат догонять Apple в области обслуживания клиентов. Фактически, всего несколько крупных компаний вообще забивают себе головы выпуском обновлений на уже находящиеся в продаже устройства, тогда как многие китайцы и вовсе игнорируют такую возможность. Ну а старые операционные системы только на первый взгляд безопасны. Известно, что взломать можно любую мобильную (и настольную) ОС, но актуальные версии программного обеспечения постоянно находятся под контролем специалистов. В итоге Google выпускает заплатки, устраняющие критические уязвимости, что позволяет купировать риски ещё до того, как уязвимость станет известна хакерам. Не обходит своим вниманием «Корпорация добра» и Android нескольких прошлых поколений. Выпускаются заплатки и патчи, но увидеть их могут не все, ведь производители смартфонов не спешат всё это интегрировать в свои оболочки.

Сегодня модно, когда каждый уважающий себя производитель смартфонов предлагают собственную прошивку на основе Android. Ничего плохого в этом нет, вот только некоторые настолько усложняют систему, что после не хотят тратить время на интеграцию нужных обновлений в свою ОС с рассылкой её пользователям. Xiaomi на фоне китайцев выглядит относительно неплохо, вот только мы говорим о компании, находящейся в первой тройке, а значит и уровень поддержки здесь должен быть выше. Увы, но это не всегда так. Недавно мы предлагали вам изучить список смартфонов серий Redmi Note и Redmi, претендующих на получение MIUI 14. На этот раз решено было оставить в перечне актуальных даже Redmi Note 9, но не факт, что такая прошивка доберётся до России. Ну а сегодня у нас флагманская линейка Mi, в рамках которой Xiaomi выпускает массу различных смартфонов.

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По данным инсайдеров, в 2023 году на получение MIUI 14 могут претендовать 44 гаджета. Список претендует на завершённость, но мы всегда предупреждаем наших читателей о том, что одно дела планировать выпуск китайской прошивки, а совсем другое – сделать это для глобального рынка. Иногда нужная версия ОС просто теряется на просторах Поднебесной, не доходя до российских пользователей. В любом случае, если вы увидели свой мобильный телефон в списке, то шансы велики. Особенно это касается тех, кто купил смартфон последних поколений. Кстати, для некоторых уже начали выходить китайские версии, а глобальные запланированы на весну. Сообщается, что абсолютно все смартфоны получат MIUI 14 на Android 13, а случится всё это до конца 2023 году. Как мы уже писали выше, новые флагманы у Xiaomi в приоритете, хотя всё это ещё не означает, что владелец Mi 12 получит прошивку раньше, чем владелец Mi 11.

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