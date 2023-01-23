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56 смартфонов Xiaomi серии Redmi Note и Redmi получат прошивку MIUI 14 на Android 13 в 2023 году
Появления глобальных и российских версий ожидается не раньше второй половины 2023 года
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Январь мог бы стать одним из самых эффективных месяцев для реализации тех или иных планов, вот только на пути встали праздники. Если вам казалось, что сидение миллионов рабочих без дела дома – это невыгодно для государства, то вы сильно ошиблись. Дело в том, что на праздники население страны активно тратит свои денежные запасы. Покупаются подарки, а на Новый год ещё и накрываются шикарные столы. Пир горой, ну а НДС поступает в казну, не говоря уже о тех налогах, которые платят торговые точки. Но если в России праздники приходятся на первую половину января, а после народ начинает нехотя браться за ум, то в Поднебесной есть ещё и Китайский Новый год. В 2023 году он празднуется с 22 января по 9 февраля. Местное население гуляет, и активно предаётся культурным развлечениям. В это время перестают работать почти все не критические отрасли, а первыми сдают позиции программисты. 

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Xiaomi не исключение, ведь компания не только выпускает смартфоны, но и должна оказывать поддержку в виде прошивок. За несколько недель глобальную MIUI 14 получили единицы аппаратов, ну а европейская и тем более российская версия прошивки и вовсе не появилась. Если вы ждали выхода новой прошивки, то самое время понять, что до середины февраля ничего не будет. На 2 недели разработки в Китае остановлены, а значит у нас остаётся только уже опубликованная информация. К счастью, здесь не обошлось без важных данных, ведь инсайдеры предоставили полный список мобильных телефонов серий Redmi и Redmi Note, которые точно получат MIUI 14 в 2023 году. Стоит понимать, что мы говорим о недорогих аппаратах (преимущественно), поэтому ожидать появления прошивки раньше апреля мы бы не рекомендовали. 

Инсайдеры отмечают, что вначале будет выпущена китайская версия прошивки. Обычно тести занимают несколько месяцев. В какой-то момент к делу тестирования подключают и жителей Старого света, а в итоге глобальные образы становятся доступны с некоторым опозданием. Смартфоны серии Redmi K могут претендовать на MIUI 14 раньше, чем большинство других телефонов указанных выше линеек. Ну а владельцам бюджетных Redmi мы советуем не беспокоиться, ведь прошивка прилетит в конце 2023 года. И это если очень повезёт. Всё дело в том, что в последние годы планы Xiaomi не всегда реализуются в полной мере. Так, тот же Redmi 10 может получить только китайскую версию, а уже глобальной и российской не будет. А вот включение всей серии Redmi Note 9 стало неожиданным сюрпризом.

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Инсайдеры отмечают, что смартфон был выпущен в 2019 году, поэтому не должен был попасть в список актуальных. Возможно, китайская компания решила порадовать владельцев недорогих гаджетов длительной поддержкой. Несомненно, это позитивно отразится на имидже Xiaomi, ну а мы спешим заметить, что раньше второй половины 2023 года ожидать выхода прошивки всё же не стоит. Ну и всего в списке значится 56 аппаратов. Если вы не нашли свой телефон в перечне, то можно с высокой долей вероятности предположить, что он уже перестал считаться актуальным. Увы, но Xiaomi не стремится обойти Apple по уровню поддержки своей продукции, поэтому владельцам старых смартфонов остаются только кастомные версии. Ну или покупайте новинки. Благо, пока стоимость на смартфоны китайских компаний растёт не так быстро, как цены на другую полупроводниковую продукцию именитых брендов. 

  1. Redmi Note 11 4G
  2. Redmi Note 11T 5G
  3. Redmi K30 Ultra
  4. Redmi Note 10T 5G
  5. Redmi K50 Ultra
  6. Redmi Note 11E Pro
  7. Redmi 9T
  8. Redmi Note 11 SE
  9. Redmi Note 11R
  10. Redmi Note 11 Pro 4G
  11. Redmi 10 Prime 2022
  12. Redmi Note 10T Japan
  13. Redmi K30 4G
  14. Redmi K40 Gaming
  15. Redmi Note 11T Pro+
  16. Redmi Note 11T Pro
  17. Redmi Note 10 Pro
  18. Redmi Note 11E
  19. Redmi K30S Ultra
  20. Redmi Note 11
  21. Redmi 11 Prime 5G
  22. Redmi Note 10 Pro Max
  23. Redmi 10 Prime+ 5G
  24. Redmi K50
  25. Redmi Note 11S 5G
  26. Redmi 10A
  27. Redmi K50 Gaming
  28. Redmi Note 10 Lite
  29. Redmi 11 Prime
  30. Redmi K40S
  31. Redmi Note 10 5G
  32. Redmi 9 Power
  33. Redmi 10,
  34. Redmi Note 9T 5G
  35. Redmi Note 9 5G,
  36. Redmi K50 Pro
  37. Redmi 10 2022
  38. Redmi K30 Pro
  39. Redmi 10C
  40. Redmi Note 10S
  41. Redmi Note 11 5G
  42. Redmi 10 Power
  43. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  44. Redmi Note 10 Pro 5G
  45. Redmi Note 11 Pro 5G
  46. Redmi Note 9 Pro 5G
  47. Redmi K40 Pro+
  48. Redmi Note 10
  49. Redmi Note 9 4G
  50. Redmi 10 5G
  51. Redmi 10 Prime
  52. Redmi K40 Pro
  53. Redmi Note 11S
  54. Redmi K40
  55. Redmi K50i
  56. Redmi Note 8 (2021)
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#xiaomi #прошивки #miui 14
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