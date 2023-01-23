Появления глобальных и российских версий ожидается не раньше второй половины 2023 года

Январь мог бы стать одним из самых эффективных месяцев для реализации тех или иных планов, вот только на пути встали праздники. Если вам казалось, что сидение миллионов рабочих без дела дома – это невыгодно для государства, то вы сильно ошиблись. Дело в том, что на праздники население страны активно тратит свои денежные запасы. Покупаются подарки, а на Новый год ещё и накрываются шикарные столы. Пир горой, ну а НДС поступает в казну, не говоря уже о тех налогах, которые платят торговые точки. Но если в России праздники приходятся на первую половину января, а после народ начинает нехотя браться за ум, то в Поднебесной есть ещё и Китайский Новый год. В 2023 году он празднуется с 22 января по 9 февраля. Местное население гуляет, и активно предаётся культурным развлечениям. В это время перестают работать почти все не критические отрасли, а первыми сдают позиции программисты.

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Xiaomi не исключение, ведь компания не только выпускает смартфоны, но и должна оказывать поддержку в виде прошивок. За несколько недель глобальную MIUI 14 получили единицы аппаратов, ну а европейская и тем более российская версия прошивки и вовсе не появилась. Если вы ждали выхода новой прошивки, то самое время понять, что до середины февраля ничего не будет. На 2 недели разработки в Китае остановлены, а значит у нас остаётся только уже опубликованная информация. К счастью, здесь не обошлось без важных данных, ведь инсайдеры предоставили полный список мобильных телефонов серий Redmi и Redmi Note, которые точно получат MIUI 14 в 2023 году. Стоит понимать, что мы говорим о недорогих аппаратах (преимущественно), поэтому ожидать появления прошивки раньше апреля мы бы не рекомендовали.

Инсайдеры отмечают, что вначале будет выпущена китайская версия прошивки. Обычно тести занимают несколько месяцев. В какой-то момент к делу тестирования подключают и жителей Старого света, а в итоге глобальные образы становятся доступны с некоторым опозданием. Смартфоны серии Redmi K могут претендовать на MIUI 14 раньше, чем большинство других телефонов указанных выше линеек. Ну а владельцам бюджетных Redmi мы советуем не беспокоиться, ведь прошивка прилетит в конце 2023 года. И это если очень повезёт. Всё дело в том, что в последние годы планы Xiaomi не всегда реализуются в полной мере. Так, тот же Redmi 10 может получить только китайскую версию, а уже глобальной и российской не будет. А вот включение всей серии Redmi Note 9 стало неожиданным сюрпризом.

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Инсайдеры отмечают, что смартфон был выпущен в 2019 году, поэтому не должен был попасть в список актуальных. Возможно, китайская компания решила порадовать владельцев недорогих гаджетов длительной поддержкой. Несомненно, это позитивно отразится на имидже Xiaomi, ну а мы спешим заметить, что раньше второй половины 2023 года ожидать выхода прошивки всё же не стоит. Ну и всего в списке значится 56 аппаратов. Если вы не нашли свой телефон в перечне, то можно с высокой долей вероятности предположить, что он уже перестал считаться актуальным. Увы, но Xiaomi не стремится обойти Apple по уровню поддержки своей продукции, поэтому владельцам старых смартфонов остаются только кастомные версии. Ну или покупайте новинки. Благо, пока стоимость на смартфоны китайских компаний растёт не так быстро, как цены на другую полупроводниковую продукцию именитых брендов.

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