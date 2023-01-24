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Сколько должна стоить видеокарта, которая тянет новинки в 1080р – 6 моделей на любой кошелёк
Если у вас нет 50 тысяч рублей, то это ещё не значит, что нельзя купить мощную игровую видеокарту
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Сколько вы готовы заплатить за игровую видеокарту? Как показывает практика, некоторые геймеры имеют возможность купить видеокарту за 150 тысяч рублей, предпочитая брендовые GeForce RTX 4090, ну а большинство склоняется к менее дорогим решениям. При этом многие годы цены на графические чипы не росли, а в последнее время резко пошли вверх. Но ладно бы дело шло об уникальных суперфлагманах для энтузиастов, так дошло до того, что NVIDIA и вовсе не планирует выпускать бюджетные и недорогие решения.

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К примеру, в прошлом поколении самой дешёвой видеокартой стала GeForce RTX 3050, стартовая цена которой начиналась с 250 долларов. Учтите, что ещё пару лет назад вхождение в аналогичную ценовую категорию обходилось в 150 долларов и дешевле, ну а 2023 год и вовсе может побить все рекорды. Так, выход GeForce RTX 4060 даже не анонсирован, а GeForce RTX 4060 Ti может стоить от 500 долларов. Мы не предлагаем вам паниковать и бежать в магазин, но следует всё же осознавать, что выгодных предложений будет все меньше. Ну а пока NVIDIA только готовит нам очередное повышение цен, мы предлагаем присмотреться к уже находящимся в продаже решениям. 

Назвать всё это дешёвыми предложениями, не поворачивается язык, но поскольку дядюшка Хуанг ничего лучше не приготовил, давайте подумаем о том, сколько вообще может стоить видеокарта для разумных геймеров. 36 тысяч просят за GeForce RTX 3060 Ti. Это одно из лучших предложений на рынке, а если у вас есть нужная сумма на руках, то мы советуем не мешкать. Дело в том, что под 2К эта видеокарта кажется чуть ли не оптимальным решением, поскольку предлагает разумное соотношение между ценой и быстродействием. Потенциал у GeForce RTX 3060 Ti внушительный, ну а играть на ней в новинки вы сможете даже через 4 года. 

GeForce RTX 3060 на 6500 рублей дешевле, но стоит всё же учитывать, что речь идёт о падении быстродействия на 15%. Мало того, перед нами ещё и модель с 8 Гб видеопамяти, которая основана на 128-битной шине. Запускать игры в 1080р у вас точно получится, но для тех, кто хочет больше, такая видеокарта не подойдёт. Согласимся, что не каждый решится на переплату, а 30 000 рубелей – это своеобразный порог, выше которого платить не хочется. Словом, причины для покупки одной из видеокарт есть, ну а вы выбирайте то, что кажется верным лично вам. 

Немного сэкономить можно на GeForce RTX 3050. Это та самая бюджетная видеокарта на рынке прошлого поколения, о которой мы писали выше. Нам кажется, что разница в быстродействии между GeForce RTX 3050 и старшей GeForce RTX 3060 критична, поэтому попытка сэкономить 4 тысячи кажется неверным решением. Пожалуй, такая видеокарта должна стоить около 20 тысяч, хотя есть предложение и по такой цене. Как видите, за 20 800 рублей в наличии GeForce GTX 1660 Super. По скорости обе видеокарты почти равны, а отличия кроются в количестве видеопамяти и ширине шины. У каждой есть свои преимущества, ну а GeForce RTX 3050 ещё и обладает трассировкой лучей. Мы бы рекомендовали взять именно GeForce GTX 1660 Super, поскольку с обычным процессором разницу вы не заметите, но сэкономите немалую сумму. 

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13600K дешевле 30 тр в Регарде
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3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
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Ну и для совсем небогатых геймеров в наличии GeForce GTX 1650. Видеокарта настолько медленная, насколько вы только можете представить. Уже сегодня использовать её для новинок 2022 года не рекомендуется, ну а более требовательные игры 2023 и вовсе способны положить бюджетный графический чип на лопатки. Единственный сценарий, где такой видеокарты будет достаточно – это онлайн-игры, старые шутеры и танки. К счастью, фанатов подобных игр достаточно, а значит и переплачивать за высокую производительность в данном случае глупо. Если вам не нравится указанная выше модель GeForce GTX 1650, то всегда можно взять GeForce GTX 1630. Здесь вас поджидают сразу два кулера, а значит эффективность охлаждения окажется выше. На самом деле охлаждать здесь нечего, ведь внутри скрывается откровенно бюджетный графический чип с 4 Гб видеопамяти и 64-битной шиной. Любители танковых сражений будут довольны, ну а остальным стоит задуматься о покупке чего-то более мощного. Например, взять GeForce RTX 3060 Ti, о которой мы писали выше.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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