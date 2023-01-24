Если у вас нет 50 тысяч рублей, то это ещё не значит, что нельзя купить мощную игровую видеокарту

Сколько вы готовы заплатить за игровую видеокарту? Как показывает практика, некоторые геймеры имеют возможность купить видеокарту за 150 тысяч рублей, предпочитая брендовые GeForce RTX 4090, ну а большинство склоняется к менее дорогим решениям. При этом многие годы цены на графические чипы не росли, а в последнее время резко пошли вверх. Но ладно бы дело шло об уникальных суперфлагманах для энтузиастов, так дошло до того, что NVIDIA и вовсе не планирует выпускать бюджетные и недорогие решения.

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К примеру, в прошлом поколении самой дешёвой видеокартой стала GeForce RTX 3050, стартовая цена которой начиналась с 250 долларов. Учтите, что ещё пару лет назад вхождение в аналогичную ценовую категорию обходилось в 150 долларов и дешевле, ну а 2023 год и вовсе может побить все рекорды. Так, выход GeForce RTX 4060 даже не анонсирован, а GeForce RTX 4060 Ti может стоить от 500 долларов. Мы не предлагаем вам паниковать и бежать в магазин, но следует всё же осознавать, что выгодных предложений будет все меньше. Ну а пока NVIDIA только готовит нам очередное повышение цен, мы предлагаем присмотреться к уже находящимся в продаже решениям.

Назвать всё это дешёвыми предложениями, не поворачивается язык, но поскольку дядюшка Хуанг ничего лучше не приготовил, давайте подумаем о том, сколько вообще может стоить видеокарта для разумных геймеров. 36 тысяч просят за GeForce RTX 3060 Ti. Это одно из лучших предложений на рынке, а если у вас есть нужная сумма на руках, то мы советуем не мешкать. Дело в том, что под 2К эта видеокарта кажется чуть ли не оптимальным решением, поскольку предлагает разумное соотношение между ценой и быстродействием. Потенциал у GeForce RTX 3060 Ti внушительный, ну а играть на ней в новинки вы сможете даже через 4 года.

GeForce RTX 3060 на 6500 рублей дешевле, но стоит всё же учитывать, что речь идёт о падении быстродействия на 15%. Мало того, перед нами ещё и модель с 8 Гб видеопамяти, которая основана на 128-битной шине. Запускать игры в 1080р у вас точно получится, но для тех, кто хочет больше, такая видеокарта не подойдёт. Согласимся, что не каждый решится на переплату, а 30 000 рубелей – это своеобразный порог, выше которого платить не хочется. Словом, причины для покупки одной из видеокарт есть, ну а вы выбирайте то, что кажется верным лично вам.

Немного сэкономить можно на GeForce RTX 3050. Это та самая бюджетная видеокарта на рынке прошлого поколения, о которой мы писали выше. Нам кажется, что разница в быстродействии между GeForce RTX 3050 и старшей GeForce RTX 3060 критична, поэтому попытка сэкономить 4 тысячи кажется неверным решением. Пожалуй, такая видеокарта должна стоить около 20 тысяч, хотя есть предложение и по такой цене. Как видите, за 20 800 рублей в наличии GeForce GTX 1660 Super. По скорости обе видеокарты почти равны, а отличия кроются в количестве видеопамяти и ширине шины. У каждой есть свои преимущества, ну а GeForce RTX 3050 ещё и обладает трассировкой лучей. Мы бы рекомендовали взять именно GeForce GTX 1660 Super, поскольку с обычным процессором разницу вы не заметите, но сэкономите немалую сумму.

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Ну и для совсем небогатых геймеров в наличии GeForce GTX 1650. Видеокарта настолько медленная, насколько вы только можете представить. Уже сегодня использовать её для новинок 2022 года не рекомендуется, ну а более требовательные игры 2023 и вовсе способны положить бюджетный графический чип на лопатки. Единственный сценарий, где такой видеокарты будет достаточно – это онлайн-игры, старые шутеры и танки. К счастью, фанатов подобных игр достаточно, а значит и переплачивать за высокую производительность в данном случае глупо. Если вам не нравится указанная выше модель GeForce GTX 1650, то всегда можно взять GeForce GTX 1630. Здесь вас поджидают сразу два кулера, а значит эффективность охлаждения окажется выше. На самом деле охлаждать здесь нечего, ведь внутри скрывается откровенно бюджетный графический чип с 4 Гб видеопамяти и 64-битной шиной. Любители танковых сражений будут довольны, ну а остальным стоит задуматься о покупке чего-то более мощного. Например, взять GeForce RTX 3060 Ti, о которой мы писали выше.