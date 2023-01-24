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6 народных видеокарт NVIDIA и AMD до 40 000 р, которые вы можете купить со скидками в магазинах РФ
Все видеокарты подходят для игр в разрешении 1080р и 2К
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Судя по тем данным, что поступают из зарубежных магазинов, GeForce RTX 4070 Ti неожиданно стала одной из самых продаваемых видеокарт января 2023 года. На этот раз дефицита не возникает, а все желающие могут себе позволить прикоснуться к ультимативному уровню производительности по разумной цене. На самом деле 800 долларов - это даже не близко от нормы, но всё идёт к тому, что стоимость графических чипов будет расти. Эксперты советуют не смотреть в сторону игровых приставок, поскольку производители могут субсидировать подобные товары, ожидая возврата инвестиций от продажи игр. 

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Похоже, немалая часть геймеров устала от ожиданий, а отложенный спрос делает своё дело. Неясно, какой процент любителей компьютерных игр решится на подобные растраты, но опыт прошлых лет говорит о том, что большая часть потенциальных покупателей предпочитает средний ценовой сегмент. Согласимся, что сегодня это понятие размывается, а средняя стоимость идёт вверх. И всё же, сегмент никуда не делся, а мы предлагаем выбрать одну из народных видеокарт. Все они отличаются высокой производительностью и разумной ценой, а также подходят для разрешения 2К.

Начнём с Radeon RX 6700. А вы знали о том, что видеокарта появилась на свет только потому, что была интересна майнерам? Нужно было срочно куда-то делать частично бракованные графические чипы, а путём уменьшения количества шейдерных ядер и урезания шины памяти удалось не только порадовать фермеров, но и неплохо заработать. Сегодня Radeon RX 6700 стоит всего 35 тысяч рублей и кажется нам одной из самых народных видеокарт. Здесь 10 Гб видеопамяти, что точно хватит для 2К, ну а запас прочности достаточен как минимум на 3 года. Смело берите, ну а если вам попадутся фанаты дядюшки Хуанга, рассказывающие басни о плохих драйверах AMD, то просто игнорируйте этих глупцов, ведь любители зелёных цветов платят дороже, а получают меньше.

Неплохо себя чувствует Radeon RX 6600, стоимость которой на целых 10 тысяч рублей ниже. В большинстве новых игр путь в 2К вам будет закрыт, но всегда есть технология масштабирования, а сама видеокарта является оптимальным решением для 1080р. Народное разрешение и народная видеокарта - отличный тандем для экономичных геймеров. Radeon RX 6600 предъявляет минимальные требования к блоку питания, что выгодно выделяет её на фоне других видеокарт новых поколений. Даже если у вас старенький компьютер, можно не думать о нехватке мощности, ну а производительность способна удивить тех, кто переходит с NVIDIA.

Для самых экономных и бедных геймеров, которые не могут себе позволить нормальную видеокарту, создана Radeon RX 6500 ХТ. Мы бы не рекомендовали ожидать от видеокарты каких-то сюрпризов, ведь здесь всего 4 Гб медленной памяти на 64-битной шине. Если у вас нет завышенных требований, то можно играть даже в 1080р, правда удовольствия от некоторых игр не будет. Увы, но технологический прогресс ушёл далеко, ну а владелец Radeon RX 6500 ХТ останется в далёком прошлом. 

Со стороны NVIDIA есть неплохая альтернатива указанной выше Radeon RX 6700. Нам кажется, что в разрешении 2К будет неплохо себя чувствовать GeForce RTX 3060 Ti. Видеокарта не создана для покорения синтетических тестов, но это и не обязательно, ведь все игры на ней идут без тормозов и зависаний. Если вы хотели взять модель с разгонным потенциалом, то придётся докинуть ещё несколько тысяч, но мы категорически не рекомендуем этого делать. Всё дело в том, что разгон уже не торт, а повышение тактовой частоты ничего не даёт. Вы просто потратите своё время и деньги, ну а указанная выше модель имеет пусть и немного громкий, но стабильный кулер. В игре вы не будете слышать его шума, а во время просмотра браузера или работы с текстовыми документами, вентилятор и вовсе будет тихо жужжать у вас под столом. 

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Ну или присмотритесь к GeForce RTX 3060. Нам не кажется, что видеокарта с 8 Гб видеопамяти и 128-битной шиной должна стоить 29 тысяч рублей, но у фанатов NVIDIA выбора действительно нет. Отметим, что есть и более быстрая версия с 12 Гб видеопамяти, но стоит она дороже. GeForce RTX 3060 остаётся оптимальным решением для поколения 1080р, если не считать наличия в продаже GeForce RTX 3050. С такой видеокартой вы точно не заскучаете, ну а мы рекомендуем взять Radeon RX 6600. Видеокарта красной команды стоит столько же, но примерно на 15% быстрее GeForce RTX 3050. Заставить вас сделать выбор в пользу зелёных может только фанатичная любовь к Дженсену Хуангу. Скачем честно, это глупо, ведь глава NVIDIA вряд ли оценит вас бескорыстный порыв.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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