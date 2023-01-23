GeForce RTX 4070 Ti имеет не самую высокую цену и полное отсутствие конкурентов

Попытка назвать оптимальную видеокарту для всех геймеров обречена на провал, поскольку некоторые любители компьютерных игр предпочитают исключительно флагманы, тогда как многие довольствуются интегрированной графикой. Именно поэтому мы бы не стали делать финальных выводов, но не признавать очевидные вещи было бы неверным. Всё дело в том, что 2021 год стал настоящим испытанием для геймеров. Видеокарты стоили в несколько раз дороже, чем обычно, а майнеры создавали дополнительную нагрузку, что привело к значительному отложенному спросу.

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В 2022 году многие геймеры предпочли подождать выхода нового поколения настольной графики NVIDIA, ну а сегодня очевидно, что ожидать выгодных предложений по низким ценам не приходится. Стоимость видеокарт растёт, а эксперты поясняют всё это высокой инфляцией и удешевлением доллара, хотя многие полагают, что речь может идти о банальной жадности Дженсена Хуанга. В чём бы ни была причина, выбора у нас нет, поэтому остаётся выбирать из доступных предложений. Если у вас есть возможность подождать ещё несколько лет, то стоит запастись терпением, ну а мы с вами обсудим, почему именно GeForce RTX 4070 Ti можно назвать лучшей видеокартой на рынке.

Прежде всего давайте рассмотрим виновницу нашего материала. Видеокарта получила 12 Гб видеопамяти, но потеряла доступ к 256-битной шине. В результате пропускная способность памяти снизилась, хотя и незначительно за счёт использования более скоростной GDDR6X на 21 Гбит/с. Видеокарта очень быстрая и сегодня занимает третью строчку в рейтинге наиболее производительных решений NVIDIA. Стоит GeForce RTX 4070 Ti, но оценить её преимущества без сравнения сложно, поэтому давайте перейдём к другим флагманам.

За 109 тысяч вас поджидает GeForce RTX 3090 Ti. Старый флагман NVIDIA может предложить 24 Гб видеопамяти, но слегка уступает новинке в реальных играх. Получается, что вы переплачиваете за память, от которой не будет никакой пользы. Понять магазин, который выставил такую цену на GeForce RTX 3090 Ti, несложно. Всё дело в закупочной цене ведь изначально старый флагман стоил в РФ от 2500 долларов. Ну а приход GeForce RTX 4070 Ti спутал все карты. Рекомендуем брать новую видеокарту, поскольку она быстрее и дешевле, ну а разница в количестве видеопамяти интересна только в нескольких специализированных приложениях.

GeForce RTX 3080 Ti можно встретить за 94 тысячи рублей. На этот раз нужно понимать, что разница между видеокартами в быстродействии существенная, ведь новинка обходит старый субфлагман на 15% и больше. Несмотря на это GeForce RTX 4070 Ti дешевле и предлагает всё те же 12 Гб видеопамяти. Нетрудно понять, что сегодня нет ни одной причины покупать GeForce RTX 3080 Ti. Видеокарта неактаульна, а высокая цена держится только потому, что положение у магазина безвыходное, ведь терять деньги никто не хочет.

Всё становится ещё более запутанным с Radeon RX 7900 XTX. Флагман AMD сильно греется и находится в дефиците. Партнёры не спешат наращивать производство, а в результате довольно неплохая видеокарта обернулась настоящим провалом. Изначально Radeon RX 7900 XTX появилась в магазинах РФ за 95 тысяч рублей, ну а сегодня цена и вовсе выглядит неадекватно. Стоит учесть, что флагман красных всё же быстрее GeForce RTX 4070 Ti. Вот только Radeon RX 7900 XTX не только дороже, но и имеет проблемы с перегревом, а значит лучше обходить такую видеокарту стороной.

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Ну и завершим на Radeon RX 6950 XT. Перед нами флагман прошлого поколения, который также уступает GeForce RTX 4070 Ti. Небольшое преимущество в видеопамяти не позволяет нам говорить о целесообразности выбора в сторону AMD, ну а если оценивать все указанные выше флагманы, то преимущество GeForce RTX 4070 Ti неоспоримо. Нет ни одной видеокарты, которая была бы дешевле и быстрее, а значит стоит задуматься, если вам старые флагманы казались выгодными.