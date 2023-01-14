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Майнинг становится прибыльным, а бычье ралли Биткоина может привести к подорожанию видеокарт
Интерес к криптовалюте стремительно растёт, а добыча альткоинов на видеокартах снова приносит прибыль
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Если вы проснулись и с удивлением обнаружили, что Биткоин подорожал, то самое время узнать, что даже крупные аналитики не ожидали ничего подобного. Сегодня некоторые из них пытаются найти причины задним числом, но получается неуклюже, ведь рынок переиграл финансовую систему, которая готовилась к затяжной криптозиме. Если всё же попытаться проанализировать происходящее, то прежде всего нужно искать в экономическом поле США. На прошлой неделе ФРС опубликовала отчёт, в рамках которого рассказала о замедлении роста потребительских цен. Регулятор в довольно оптимистичной манере высказался о финансовых показателях американской экономики, а эксперты уверены, что всё это значит постепенную отмену ястребиной политики. Проще говоря, если в ближайшие месяцы мы и увидим повышение ключевой ставки, то проценты окажутся намного ниже, чем было в 2022 году. В целом причины для оптимизма есть, а сразу же после этого начал расти индекс Nasdaq, а также ключевые биржи по всему миру. Вот только Биткоин никак на всё это не отреагировал, а сегодня аналитики пытаются притянуть события за уши. Согласимся, что негативный отчёт ФРС США поставил бы крест на подорожании криптовалют, но в данном случае есть что-то ещё.

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По некоторым данным, после затяжного охлаждения на рынок вернулись Киты. Напомним, речь идёт о крупных игроках, владеющих большими запасами ликвидности, что позволяет им инвестировать в тот или иной актив значительные суммы денег. Крупная рыба может похвастать немалыми залежами Биткоинов на свои кошельках, а некоторые Киты и вовсе предпочитают накапливать, ожидая взрывного роста. Аналитики фиксируют возвращение крупной рыбы после пересечения отметки в 19 тысяч долларов за 1 ВТС, тогда как реальные причины, подтолкнувшие цифровое золото к росту, остаются загадкой. Кто-то пишет о том, что ситуация располагает, другие уверяют, что рынок просто готов, ну а некоторые и вовсе указывают на спекулянтов. Якобы, крупные игроки купили достаточно монет по очень выгодной стоимости, а теперь просто хотят заработать. Согласно отчётам, в настоящее время только 13% всех монет, которые возвращаются на рынок, позволили своим владельцам получить прибыль, а особенно заметен тренд на дефицит Биткоинов. 

Согласитесь, что это что-то новое. Как оказалось, взрывной рост первой криптовалюты привёл к повышенному интересу со стороны обычных людей и инвесторов средней руки. Подтянулись и трейдеры, а в итоге спрос превышает предложение. Это значит, что Биткоин и дальше будет дорожать, поскольку покупателей намного больше, чем продавцов. В настоящее время желающих слить свои накопления мало, а майнеры, которые обычно участвуют в распродажах, опустошили свои кошельки ещё в 2022 году. И вот здесь самое время заметить, что назревает что-то большое. Пока Ethereum Classic (ETC), который является пристанищем майнеров, добывающих криптовалюту на видеокартах, не приносит прибыли, но всё может быстро измениться. Как видите, рыночная капитализация этого токена растёт, а сам он медленно набирает вес. Пока всё движется вяло, но есть все основания полагать, что очень скоро добыча Ethereum Classic на видеокартах станет прибыльной. Если вы изучите график ниже, то сможете убедиться в том, что криптовалюта стабильно привлекала майнеров даже в худшие времена, а сегодня всё немного иначе, ведь Биткоин способен пробить дорогу шахтёрам, предпочитающим размещать фермы на балконах и в пустующих комнатах.

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3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
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RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
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-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Аналитики пока не делают долговременных прогнозов, но если обратить внимание на график добычи криптовалюты на одной из самых лучших майнерских видеокарт GeForce RTX 4070 Ti, то можно сделать вывод, что несколько альткоинов позволяют получать прибыль. В деньгах шахтёры точно не купаются, а речь идёт о не самых популярных монетах. И всё же, это может сигнализировать о завершении периода длительной спячки. Аналитики полагают, что все последствия краха криптобиржи FTX были амортизированы, а основные участники рынка смотря в будущее с оптимизмом. Ну а мы советуем вам задуматься о покупке видеокарты, пока такая возможность есть. На фоне в пятницу некоторые российские магазины начали возвращать цены на отметки середины декабря, а значит не исключено, что уже вскоре к делу подключатся майнеры. Энергетический кризис в Европе так и не наступил. Газа хватит всем, а цены на электричество будут идти вниз. Самое время задумываться о небольшой ферме, не находите? Источники: 1, 2, 3

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#майнинг #криптовалюты
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