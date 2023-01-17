Сегодня достаточно недорогих предложений, которые позволяют решать все задачи, ни прибегая к покупке жёсткого диска

Январь – лучшее время для подтверждения итогов прошлого года. Сегодня сложно найти крупные компании, которые бы не отчитывались об убытках. Продажи смартфонов падают, реализовывать автомобили стало сложнее, а в итоге производители начали задумываться над тем, чтобы снизить цену на новые электрокары. Но сильнее всех пострадал полупроводниковый бизнес. Так уж вышло, что высокие технологии проникли буквально всюду, поэтому нет ничего удивительного в том, что проблемы с полупроводниками отражаются на поставках автомобилей и даже медицинского оборудования.

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Вот только годы благоденствия подошли к концу. Обычные пользователи купили компьютеров и ноутбуков на несколько лет вперёд, а майнеры набрали столько видеокарт, что могут копать на них ещё 5 лет. Если Ethereum Classic начнёт дорожать, то есть все шансы исчезновения GeForce RTX 4070 Ti с рынка, но пока это только теория, а вот с жёсткими дисками дела идут просто отвратительно. Согласно статистике, за 2022 года Seagate и Western Digital реализовали на 43% меньше продукции, тогда как поставки Toshiba просели на 39%. Аналитики уверяют, что главная причина происходящего заключается в потере корпоративного рынка, где по сравнению с 2021 годом куплено на 10 миллионов дисков меньше.

Может показаться, что это крупные облачные гиганты переходят на твердотельные накопители, вот только это не совсем так, ведь наблюдается общая стагнация рынка. И не забывайте о Chia coin. В 2021 году именно эту криптовалюту называли убийцей Биткоина, вот только всё завершилось полным фиаско, а миллионы дисков появились на вторичном рынке. Возможно с этим связано существенное снижение поставок, ну а мы сегодня подумаем о том, стоит ли в новый компьютер в 2023 году ставить жёсткий диск. Начать предлагаем с Kingston NV2 объёмом 500 Гб. SSD интересен тем, у кого на компьютере есть подходящий слот М.2 с поддержкой PCIe 3.0. Скорость не может считаться рекордной, но в данном случае перед нами один из самых популярных накопителей, который подходит как для ноутбука, так и компьютера. В большинстве случаев вам заявленного объёма окажется достаточно, ведь сегодня не принято хранить на компьютере фильмы и домашнее видео. В качестве альтернативы такого же объёма можем предложить Samsung 970 EVO Plus. Стоит такой твердотельный накопитель дороже, но позволяет прикоснуться к высоким скоростям. Убедитесь в наличии современных интерфейсов типа PCIe 4.0 и М.2, поскольку старый типа SATA 3 в данном случае не подойдёт.

Если у вас старый компьютер, в котором нет указанных выше интерфейсов, то придётся довольствоваться WD Blue на 500 Гб. Это не самый плохой накопитель, ну а в качестве системного диска он впишется в самую недорогую сборку. Ресурс у SSD не самый рекордный, но для решения повседневных задач хватит на несколько десятков лет. А вот для тех, кто предпочитает держать на своём компьютере или ноутбуке сериалы, фильмы и домашнее видео, существует Transcendet на 2 Тб. Объём внушительный, но и цена выше, поэтому мы советуем вам подумать о целесообразности такой покупки. Вполне возможно, что вам достаточно чего-то попроще, а потраченные деньги не вернуть. Ну и в качестве ультимативного решения можем предложить твердотельный накопитель Samsung под подключение SATA 3. На этот раз вы получаете целых 4 Тб свободного пространства, куда можно залить огромное количество видео, ну или использовать накопитель для работы. Цена кусается, но зато вы получите один из самых надёжных SSD на рынке.

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Как вы уже поняли, в 2023 году мы не рекомендуем вам покупать жёсткий диск. Для системы есть недорогие твердотельные накопители, ну а для хранения информации можно взять скоростной SSD за 10 тысяч рублей. И всё же, если ваши требования вынуждают вас брать накопитель большого объёма, то без HDD не обойтись. Обратите внимание на Toshiba объёмом 18 Тб. Перед вами один из самых ёмких жёстких дисков на планете. Пожалуй, такого объёма достаточно для самых требовательных энтузиастов. Даже если вы решили связать свою работу с созданием роликов в 8К, то такого жёсткого диска будет достаточно.