Инсайдеры рассказали, какие телефоны претендуют на получение новой прошивки

Сегодня многие эксперты сравнивают Xiaomi и Apple. Китайцам прочат успех, ведь всего за десять лет компании удалось добиться значительных результатов, выйдя на третье место по поставкам смартфонов на мировом рынке. Стоит учитывать, что Xiaomi может похвастать не только сильными позициями в Китае, но и на европейском рынке. До недавнего времени продажи постоянно росли, ну а по итогам 2022 года все производители мобильных телефонов уходят в минус, поскольку спрос снижается. И всё же, сравнивать обе компании глупо, поскольку каждая из них имеет своё видение успешной стратегии. Так, Apple выпускает небольшое количество продуктов в год. Яблочники не спешат наращивать продажи или бить по потребителям скидками. Вместо этого идёт упор на уникальные функции и элитарность. Увы, но желающих вступить в тайное сообщество слишком много, поэтому конечные покупатели готовы переплачивать за право доступа к продукции Apple.

реклама

При этом компания из Купертино никогда не ставила целью занять все возможные ценовые ниши. Если говорить о смартфонах, то есть продукты очень дорогие, которые отличаются увеличенным количеством памяти и прокачанной камерой. Ну а есть дорогие гаджеты, стоимость которых в несколько раз выше, чем просит китайцы. Что до Xiaomi, то здесь тактика кардинально отличается. Компания выпускает суперфлагманы, наделяя их уникальными функциями, которых нет даже у Apple. Одновременно с этим есть действительно дорогие смартфоны, но есть не только середняки, но и откровенно бюджетные модели. Мало того, в какой-то момент китайцам показалось этого мало, а в результате решено было перейти к клонированию собственных идёт. Обычно это происходит следующим образом: есть несколько популярных аппаратов, которые неплохо продаются. Специально для Индии делают полный клон, который отличается только названием и сниженной ценой. Бывает и так, что для европейского региона выпускают более дорогую версию китайского аппарата, но в целом логика ясна, а стратегия позволяет продавать больше.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Казалось бы, всё просто, вот только всё это сильно осложняет работу программистов Xiaomi, которые разрабатывают прошивки для смартфонов. Если верить инсайдерам, то на начало 2023 года в числе актуальных находятся сразу 116 мобильных телефонов. Это настоящий рекорд, ведь за 2022 китайская компания умудрилась наштамповать немало клонов и вообще создала немыслимое количество новых аппаратов. Все они похожи друг на друга, но имеют некоторые отличия, а также другую начинку. Как стало известно, сегодня стартовала рассылка глобальной MIUI 14. Инсайдеры называют 27 смартфонов Xiaomi, претендующие на получение новой прошивки в рамках первой волны. Инсайдеры отмечают, что первыми прошивку получат флагманы 2022 года, поэтому владельцам менее скоростных телефонов советуют не волноваться, ибо образ прилетит к ним очень нескоро. Вы можете ознакомиться с полным списком ниже. Нужно понимать, что не все смартфоны получат финальную прошивку, поскольку Xiaomi иногда отбраковывает тот или иной образ. В любом случае пока более точных данных нет, мы советуем вам придерживаться озвученной информации.

Mi 11 Lite 4G Redmi 9T Redmi Note 10T Japan Redmi K40 POCO F3 GT POCO X3 Mi 10i 5G Mi 11T Redmi Note 11T Pro Redmi Note 11E Mi 12S Ultra Civi 2 POCO X4 Pro 5G POCO M3 Pro 5G POCO M4 Pro 5G Redmi Note 11E Pro Civi POCO X3 Pro Redmi K30 4G Mi 11 Ultra Redmi 11 Prime 5G Mi 11i Redmi Note 8 (2021) Mi 10 Lite Zoom Redmi Note 10 Pro Redmi K50 Ultra POCO X3 NFC Mi 11i Redmi Note 10S Redmi Note 10 Pro 5G Redmi Note 11R Mi 10 Pro Mi 10 Ultra Redmi 10 2022 Redmi K40 Gaming POCO X4 GT Redmi Note 11T 5G Mi 11T Pro Redmi 9 Power Redmi K30 Pro Redmi 10 5G Mi 11i Hypercharge Mi 11X Pro Mi 12T Mi MIX FOLD 2 Redmi Note 9 Pro 5G Mi 11, 11 LE Redmi 10 Prime 2022 Redmi Note 9 4G Redmi Note 11 Pro 5G Redmi Note 10 5G POCO F4 Redmi K50i Redmi Note 11 Pro 4G Mi Pad 5 Pro Redmi K40 Pro+ Mi 10T Lite POCO M3 Mi 11 Lite 5G POCO M5s Redmi 10 Prime Redmi 10 Power Redmi Note 9T 5G Redmi 11 Prime POCO M5 Mi 12 Mi 12T Pro POCO F3 Redmi Note 10 Pro Max Redmi Note 10 Redmi 10C Mi 10T Pro Mi Pad 5 Pro 5G Redmi Note 11T Pro+ Mi 13 Pro Mi 12S Redmi Note 11 Mi 11 Pro Mi 12X Mi 12 Lite Redmi 10A Redmi Note 11 Pro+ 5G Redmi K30S Ultra POCO M4 Pro 4G Mi 12 Pro Redmi Note 11S 5G Redmi K50 Pro Mi 10 Redmi K50 Gaming Redmi Note 10T 5G Redmi 10, Mi MIX FOLD 2 Redmi Note 10 Lite Mi 12S Pro Redmi Note 11 5G Redmi K50 POCO C40, Mi 13 Civi 1S Mi 10S Mi 10T POCO M4 5G Redmi K40S Mi 11X Redmi Note 11 SE POCO C40+ Mi 11 Lite 5G NE Redmi Note 11S Redmi K30 Ultra Mi Pad 5 Redmi Note 9 5G, Redmi 10 Prime+ 5G Redmi K40 Pro Redmi Note 11 4G Mi Pad 5 Pro 12.4 POCO X3 GT