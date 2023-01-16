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Предварительный список из 116 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 в 2023 году
Инсайдеры рассказали, какие телефоны претендуют на получение новой прошивки
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Сегодня многие эксперты сравнивают Xiaomi и Apple. Китайцам прочат успех, ведь всего за десять лет компании удалось добиться значительных результатов, выйдя на третье место по поставкам смартфонов на мировом рынке. Стоит учитывать, что Xiaomi может похвастать не только сильными позициями в Китае, но и на европейском рынке. До недавнего времени продажи постоянно росли, ну а по итогам 2022 года все производители мобильных телефонов уходят в минус, поскольку спрос снижается. И всё же, сравнивать обе компании глупо, поскольку каждая из них имеет своё видение успешной стратегии. Так, Apple выпускает небольшое количество продуктов в год. Яблочники не спешат наращивать продажи или бить по потребителям скидками. Вместо этого идёт упор на уникальные функции и элитарность. Увы, но желающих вступить в тайное сообщество слишком много, поэтому конечные покупатели готовы переплачивать за право доступа к продукции Apple. 

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При этом компания из Купертино никогда не ставила целью занять все возможные ценовые ниши. Если говорить о смартфонах, то есть продукты очень дорогие, которые отличаются увеличенным количеством памяти и прокачанной камерой. Ну а есть дорогие гаджеты, стоимость которых в несколько раз выше, чем просит китайцы. Что до Xiaomi, то здесь тактика кардинально отличается. Компания выпускает суперфлагманы, наделяя их уникальными функциями, которых нет даже у Apple. Одновременно с этим есть действительно дорогие смартфоны, но есть не только середняки, но и откровенно бюджетные модели. Мало того, в какой-то момент китайцам показалось этого мало, а в результате решено было перейти к клонированию собственных идёт. Обычно это происходит следующим образом: есть несколько популярных аппаратов, которые неплохо продаются. Специально для Индии делают полный клон, который отличается только названием и сниженной ценой. Бывает и так, что для европейского региона выпускают более дорогую версию китайского аппарата, но в целом логика ясна, а стратегия позволяет продавать больше. 

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Казалось бы, всё просто, вот только всё это сильно осложняет работу программистов Xiaomi, которые разрабатывают прошивки для смартфонов. Если верить инсайдерам, то на начало 2023 года в числе актуальных находятся сразу 116 мобильных телефонов. Это настоящий рекорд, ведь за 2022 китайская компания умудрилась наштамповать немало клонов и вообще создала немыслимое количество новых аппаратов. Все они похожи друг на друга, но имеют некоторые отличия, а также другую начинку. Как стало известно, сегодня стартовала рассылка глобальной MIUI 14. Инсайдеры называют 27 смартфонов Xiaomi, претендующие на получение новой прошивки в рамках первой волны. Инсайдеры отмечают, что первыми прошивку получат флагманы 2022 года, поэтому владельцам менее скоростных телефонов советуют не волноваться, ибо образ прилетит к ним очень нескоро. Вы можете ознакомиться с полным списком ниже. Нужно понимать, что не все смартфоны получат финальную прошивку, поскольку Xiaomi иногда отбраковывает тот или иной образ. В любом случае пока более точных данных нет, мы советуем вам придерживаться озвученной информации. 

  1. Mi 11 Lite 4G
  2. Redmi 9T
  3. Redmi Note 10T Japan
  4. Redmi K40
  5. POCO F3 GT
  6. POCO X3
  7. Mi 10i 5G
  8. Mi 11T
  9. Redmi Note 11T Pro
  10. Redmi Note 11E
  11. Mi 12S Ultra
  12. Civi 2
  13. POCO X4 Pro 5G
  14. POCO M3 Pro 5G
  15. POCO M4 Pro 5G
  16. Redmi Note 11E Pro
  17. Civi
  18. POCO X3 Pro
  19. Redmi K30 4G
  20. Mi 11 Ultra
  21. Redmi 11 Prime 5G
  22. Mi 11i
  23. Redmi Note 8 (2021)
  24. Mi 10 Lite Zoom
  25. Redmi Note 10 Pro
  26. Redmi K50 Ultra
  27. POCO X3 NFC
  28. Mi 11i
  29. Redmi Note 10S
  30. Redmi Note 10 Pro 5G
  31. Redmi Note 11R
  32. Mi 10 Pro
  33. Mi 10 Ultra
  34. Redmi 10 2022
  35. Redmi K40 Gaming
  36. POCO X4 GT
  37. Redmi Note 11T 5G
  38. Mi 11T Pro
  39. Redmi 9 Power
  40. Redmi K30 Pro
  41. Redmi 10 5G
  42. Mi 11i Hypercharge
  43. Mi 11X Pro
  44. Mi 12T
  45. Mi MIX FOLD 2
  46. Redmi Note 9 Pro 5G
  47. Mi 11, 11 LE
  48. Redmi 10 Prime 2022
  49. Redmi Note 9 4G
  50. Redmi Note 11 Pro 5G
  51. Redmi Note 10 5G
  52. POCO F4
  53. Redmi K50i
  54. Redmi Note 11 Pro 4G
  55. Mi Pad 5 Pro
  56. Redmi K40 Pro+
  57. Mi 10T Lite
  58. POCO M3
  59. Mi 11 Lite 5G
  60. POCO M5s
  61. Redmi 10 Prime
  62. Redmi 10 Power
  63. Redmi Note 9T 5G
  64. Redmi 11 Prime
  65. POCO M5
  66. Mi 12
  67. Mi 12T Pro
  68. POCO F3
  69. Redmi Note 10 Pro Max
  70. Redmi Note 10
  71. Redmi 10C
  72. Mi 10T Pro
  73. Mi Pad 5 Pro 5G
  74. Redmi Note 11T Pro+
  75. Mi 13 Pro
  76. Mi 12S
  77. Redmi Note 11
  78. Mi 11 Pro
  79. Mi 12X
  80. Mi 12 Lite
  81. Redmi 10A
  82. Redmi Note 11 Pro+ 5G
  83. Redmi K30S Ultra
  84. POCO M4 Pro 4G
  85. Mi 12 Pro
  86. Redmi Note 11S 5G
  87. Redmi K50 Pro
  88. Mi 10
  89. Redmi K50 Gaming
  90. Redmi Note 10T 5G
  91. Redmi 10,
  92. Mi MIX FOLD 2
  93. Redmi Note 10 Lite
  94. Mi 12S Pro
  95. Redmi Note 11 5G
  96. Redmi K50
  97. POCO C40,
  98. Mi 13
  99. Civi 1S
  100. Mi 10S
  101. Mi 10T
  102. POCO M4 5G
  103. Redmi K40S
  104. Mi 11X
  105. Redmi Note 11 SE
  106. POCO C40+
  107. Mi 11 Lite 5G NE
  108. Redmi Note 11S
  109. Redmi K30 Ultra
  110. Mi Pad 5
  111. Redmi Note 9 5G,
  112. Redmi 10 Prime+ 5G
  113. Redmi K40 Pro
  114. Redmi Note 11 4G
  115. Mi Pad 5 Pro 12.4
  116. POCO X3 GT
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#xiaomi #прошивки #miui 14
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