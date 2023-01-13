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Инсайдеры назвали 27 смартфонов Xiaomi, которые получат глобальную и европейскую MIUI 14 в 2023г
Перед нами первая волна, а значит список неполный
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Эксперты отмечают, что многие владельцы смартфонов не осознают рисков, которые создают старые гаджеты, не получающие обновлений безопасности. Многие люди ходят годами с одним и тем же телефоном, рассказывая всем вокруг о том, что гаджет их полностью устраивает. Может и так, вот только является ли устройство безопасным? А вот это уже проблема, ведь существует огромное количество тех, кто зарабатывает на неопытных пользователях, не подозревающих об опасностях, которые таят старые смартфоны. Особенно опасны общественные беспроводные сети. Вы можете прийти в кафе, подключить свой телефон, посмотрев новости, а после продолжить ужин, тогда как мошенник за соседним столиком в это время выудит у вас все деньги с карточных и цифровых счетов. Всё дело в уязвимостях, которые находят хакеры, что позволяет любителям лёгких денег проникать в плохо защищённые телефоны без особых усилий. 

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Но если в новых операционных системах дыры постоянно закрываются, то старые аппараты становятся лёгкой наживой. Эксперты рекомендуют вам не держать банковские счета на подобных гаджетах. В случае, если выбора нет, то стоит поставить двухфакторную защиту, что не позволит мошеннику снять деньги, поскольку система потребует сложной аутентификации. Хакерам проще найти новую жертву, чем тратить время на взлом сразу нескольких систем. Владельцам смартфонов производства Apple в этом аспекте повезло больше, ведь производитель славится длительным сроком поддержки, превышающим 5 лет. А вот Google, которая ответственна за новые версии Android, не спешит уговаривать производителей оказывать пользователям поддержку хотя бы 3 года. Сегодня обойдёмся без примеров, ведь у нас есть любопытная информация о выходе новой прошивки MIUI 14.

Как вы могли слышать, в Китае так называемую MIUI 14 Beta получили 52 смартфона Xiaomi. Кажется, что это успех, но, во-первых, это не финальная версия, во-вторых, остальных регионов всё это не касается. Ну а на носу китайский Новый год, а значит на несколько недель вся деловая жизнь в Поднебесной остановится, что только увеличит и без того не самые оптимистичные сроки появления региональных прошивок. Для начала изучим так называемую MIUI 14 Global. Какие-то аппараты уже могут похвастать новой прошивкой, тогда как для других она всё ещё в проекте. Инсайдеры уверяют, что все указанные ниже телефоны получат глобальную версию MIUI 14 до конца 1 квартала 2023 года. Как видите, счастливчиков всего 12, но перед нами только первая волна, тогда как будет и вторая, но точных сроков пока нет. 

  1. Mi 13 Lite
  2. Mi 12T Pro
  3. POCO F5
  4. POCO X3 GT
  5. Mi 13
  6. Mi 11T Pro
  7. POCO X5 Pro
  8. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  9. Mi 13 Pro
  10. POCO F3
  11. Mi 11i
  12. Mi 11 Ultra

Одновременно с этим начнёт выпускаться европейская версия MIUI 14. Предполагается, что начало процессу будет положено уже после завершения празднования китайского Нового года. Инсайдеры назвали 15 телефонов Xiaomi, попавших в список счастливчиков. Стоит понимать, что это не всё, но больше подробностей можно будет получить в феврале. Эксперты отмечают, что владельцы предыдущей версии операционной системы могут не сильно напрягаться проблемами с безопасностью, поскольку патчи для них ещё выпускаются, а вот те, кто не менял свой телефон достаточно давно (например, Android 10 или ранние версии), должны всерьёз обеспокоиться сохранностью собственных денег. В последнее время мы всё больше доверяем цифровым источникам, не осознавая, что всё это требует не менее тщательной охраны, чем ваш дом, для которого мы покупаем мощную стальную дверь и несколько сложных замков. 

  1. Mi 13
  2. Mi 12X
  3. Mi 11i
  4. POCO F5
  5. Mi 12T Pro
  6. Mi 11 Lite 5G
  7. Mi 11T Pro
  8. POCO X5 Pro
  9. Mi 13 Lite
  10. Mi 11 Lite 5G NE
  11. Mi 11 Ultra
  12. Mi 12T
  13. Mi 13 Pro
  14. Mi 11
  15. POCO F3
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Кстати, инсайдеры уверяют, что уже в апреле все 5 актуальных планшетов Xiaomi получат новую прошивку. Изучить список можно ниже. 

  1. Mi Pad 5
  2. Mi Pad 5 Pro 12.9″
  3. Redmi Pad
  4. Mi Pad 5 Pro
  5. Mi Pad 5 Pro 5G
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#xiaomi #прошивки #miui 14
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