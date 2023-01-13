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Ryzen 9 5900Х vs Ryzen 9 7900Х – стоит ли экономить 20 000р, надеясь на скрытый потенциал AMD
Всё зависит не только от того, верите ли вы в скрытый потенциал процессоров AMD
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Продажи Core i9-13900KS уже стартовали, а значит очень скоро суперфлагман Intel появится на российских прилавках. Процессор предлагает невероятные 6 ГГц и сегодня является беспрекословным лидером. Увы, но перед нами халиф на час, ведь уже через месяц станут доступны процессоры серии Ryzen 7000, поддерживающие технологию 3D V-Cache. Ожидается, что Ryzen 9 7950X3D легко положит на лопатки Core i9-13900KS, тогда как Ryzen 7 7800X3D займёт место одного из самых популярных игровых камней. 

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Всё это безумно интересно, но не окажет никакого влияния на ценообразование в магазинах РФ. Если вы планировали купить компьютер сегодня, то самое время задуматься о том, чтобы не ждать с моря погоды, полагаясь на скидки и распродажи. Вместо этого лучше выбрать оптимальный камень, который окажется интересен здесь и сейчас. Обойдёмся без флагманов, хотя и спускаться ниже средневысокого уровня сегодня не будем. Нам кажется, что переплата за флагманы не окупается, тогда как именно указанный ниже сегмент может предложить оптимальное соотношение между стоимостью, игровым и рабочим потенциалом. 

Начнём с Ryzen 9 7900Х. Процессор дороговат и стоит 50 тысяч рублей. За эти деньги вы получаете 12 ядер, высокую тактовую частоту и почти максимальную производительность в играх. Синтетические тесты оставим фанатам, пусть эти ребята сами измеряют виртуальных попугаев, а мы пойдём дальше. Особенность Ryzen 9 7900Х состоит в том, что перед потенциальными покупателями этого камня встаёт необходимость полной смены платформы. Так, здесь новый сокет АМ5, скоростной интерфейс PCIe 5.0, а также поддержка скоростной оперативной памяти DDR5. Всё это стоит денег, поэтому помните об этом, прежде чем класть в корзину процессор.

За 43 тысячи вы можете встретить сразу 2 любопытных процессора. Core i9-12900K представляет собой флагман прошлого поколения. Он обладает быстродействием, которого окажется слишком много для 95% обычных пользователей. Такой камень потребует дорогую видеокарту, ну а поскольку мы говорим о процессоре прошлого поколения, то нет смысла вливать в систему лишние деньги с целью разгона. Core i9-12900K интересен возможностью сэкономить, а значит ваш выбор – это бюджетная материнская плата и недорогая оперативная память. Ryzen 9 5950Х – это флагман AMD прошлого поколения, который заточен под выполнение требовательных задач. Он очень хорош в играх, а также не потребует от вас переплаты за комплектующие. Оба процессора хороши, поэтому выбирайте любой. 

Чуть дешевле вы можете встретить Core i7-13700KF, за который просят 41 тысячу рублей. Стоит помнить, что этот процессор быстрее обоих указанных выше камней, когда речь идёт об играх, но медленнее в рабочих задачах. При этом с нашей точки зрения он проигрывает Ryzen 7 7700Х. Давайте думать. Сколько владельцев компьютеров покупают видеокарты уровня GeForce RTX 4090? Судя по тому, что пока в рейтинге Steam данный графический чип не был замечен, то очень мало, вот и выходит, что с использованием чего-то типа GeForce RTX 3070 разницу между процессорами не будет. Ну а Core i7-13700KF – это тупик, ведь следующее поколение потребует перехода на новую материнскую плату. Что до Ryzen 7 7700Х, то через несколько лет вы просто замените его на Ryzen 7 9700Х, одним движением увеличив производительность компьютера. 

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Ну и точку в нашем материале поставит Ryzen 9 5900Х. Мало того, что этот процессор почти на 20 тысяч рублей дешевле указанного выше Ryzen 9 7900Х, так у него есть огромное преимущество перед новым камнем. Так, сегодня к Ryzen 9 5900Х вы можете подобрать материнскую плату дешевле 100 долларов и такую же бюджетную оперативную память. Ryzen 9 7900Х при всех его перспективах так не может, ну а для тех, кто предпочитает экономить, не желая переплачивать за скрытый потенциал, Ryzen 9 5900Х более предпочтителен.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #оптимальный
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