Ищите свой смартфон среди актуальных аппаратов 2023 года

2022 год подошёл к концу, а с ним завершился и сезон больших распродаж. Традиционно всё началось в ноябре, когда 11.11 на китайских площадках можно было купить гаджеты и сотни тысяч других товаров с огромными скидками. Далее была Чёрная пятница, а за ней рождественские и новогодние скидки по всему миру. Продажи смартфонов в текущем году далеки от рекордов, но если абстрагироваться от сравнений с прошлым годом, то российские покупатели предпочитают выбирать гаджеты на AliExpress. Ну а поскольку в последние годы лидирующие позиции занимает Xiaomi, то сегодня мы поговорим о продукции этого бренда. Так, если исходить из рекомендованных товаров, то на AliExpress можно встретить только глобальные версии, которые будут также хорошо работать в США, как и в России. Вот только есть и более выгодные предложения, которые относятся версиям, предназначенным для Китая.

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Очень часто там нет русского языка, но выгода превышает все неудобства, поскольку вы получаете мощный современный аппарат с большой скидкой. Неясно, сколько таких телефонов купили жители России на этот раз, но если судить по Авито и аналогичным площадкам, то число измеряется десятками тысяч или даже больше. При желании вы можете найти соответствующую прошивку для вашего смартфона с русификацией интерфейса, но если проигнорировать этот момент, то можно получить ещё одно преимущество, о котором владельцам официально купленных в РФ трубок можно только мечтать.

Речь о том, что китайцы первыми получают прошивки, ну а на данный момент MIUI 14 Beta доступна на 52 мобильных телефонах. Обновление идёт с интегрированным Android 13, ну а все те, кто умудрился купить китайскую версию смартфона, уже могут опробовать то, что станет доступно для большинства жителей европейского региона только во второй половине 2023 года. Инсайдеры отмечают, что перед нами так называемые стабильные тестовые версии, в которых остаются ошибки, способные приводить к отключению телефона, удалению данных тех или иных приложений и некорректной работы отдельных системных элементов. Именно поэтому многие пользователи не рвутся тестировать на себе новомодные плюшки.

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Если кратко перечислять аппараты, которые попали в число актуальных, то можно заметить наличие флагманов, начиная с Mi 10S (обычная версия уже не получит MIUI 14), Redmi K последних двух поколений, наиболее новые телефоны под суббрендом POCO и два последних поколения Redmi Note. Инсайдеры уверяют, что список не является окончательным, поскольку перед нами только те смартфоны, которые уже получили прошивку в Китае. Но есть и те, кто не имеет публичной версии, а значит находится в списке ожидания. Назвать точное количество аппаратов, которые презентуют на новую прошивку в 2023 году, сложно ещё и потому, что не всегда выход китайской версии означает появление аналога на глобальном рынке. Иногда тестовой оболочкой всё и завершается, а в итоге российские покупатели гаджетов Xiaomi остаются сидеть на прошлогодних прошивках.

Redmi K50i Mi 12 Pro Mi MIX Fold Redmi K40 Pro+ Redmi Note 11T Pro+ Redmi Note 12 Pro+ Xiaomi Civi 2 Redmi Note 10 Pro 5G Redmi K40 Pro Mi 11 Lite 5G Xiaomi Civi Redmi K40 Gaming Mi 13 Pro POCO F3 Mi 12S Xiaomi Civi 1S Mi Pad 5 Pro 5G Mi 11 Mi 13 POCO F3 GT Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 Mi Pad 5 Pro POCO X3 GT Mi 12 Mi MIX 4 Redmi K50 Redmi K40 Redmi Note 12 Pro Redmi Note 11 Pro+ POCO F4 Mi 11X Pro Mi 11i Hypercharge Mi 11i Redmi K40S Mi 12S Ultra Redmi K50 Pro Mi 11 Pro Mi Pad 5 Redmi Note 12 Pro Discovery Edition Mi 12S Pro Redmi Note 11 Pro Mi 11X Redmi Note 11T Pro Mi 11i Xiaomi 12T Pro Mi 11 Ultra Redmi Note 12 Mi 12X Mi 10S POCO X4 GT Mi MIX Fold 2 Redmi K50 Ultra