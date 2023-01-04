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52 смартфона Xiaomi уже получили стабильную MIUI 14 Beta на Android 13
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2022 год подошёл к концу, а с ним завершился и сезон больших распродаж. Традиционно всё началось в ноябре, когда 11.11 на китайских площадках можно было купить гаджеты и сотни тысяч других товаров с огромными скидками. Далее была Чёрная пятница, а за ней рождественские и новогодние скидки по всему миру. Продажи смартфонов в текущем году далеки от рекордов, но если абстрагироваться от сравнений с прошлым годом, то российские покупатели предпочитают выбирать гаджеты на AliExpress. Ну а поскольку в последние годы лидирующие позиции занимает Xiaomi, то сегодня мы поговорим о продукции этого бренда. Так, если исходить из рекомендованных товаров, то на AliExpress можно встретить только глобальные версии, которые будут также хорошо работать в США, как и в России. Вот только есть и более выгодные предложения, которые относятся версиям, предназначенным для Китая.

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Очень часто там нет русского языка, но выгода превышает все неудобства, поскольку вы получаете мощный современный аппарат с большой скидкой. Неясно, сколько таких телефонов купили жители России на этот раз, но если судить по Авито и аналогичным площадкам, то число измеряется десятками тысяч или даже больше. При желании вы можете найти соответствующую прошивку для вашего смартфона с русификацией интерфейса, но если проигнорировать этот момент, то можно получить ещё одно преимущество, о котором владельцам официально купленных в РФ трубок можно только мечтать.  

Речь о том, что китайцы первыми получают прошивки, ну а на данный момент MIUI 14 Beta доступна на 52 мобильных телефонах. Обновление идёт с интегрированным Android 13, ну а все те, кто умудрился купить китайскую версию смартфона, уже могут опробовать то, что станет доступно для большинства жителей европейского региона только во второй половине 2023 года. Инсайдеры отмечают, что перед нами так называемые стабильные тестовые версии, в которых остаются ошибки, способные приводить к отключению телефона, удалению данных тех или иных приложений и некорректной работы отдельных системных элементов. Именно поэтому многие пользователи не рвутся тестировать на себе новомодные плюшки. 

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Если кратко перечислять аппараты, которые попали в число актуальных, то можно заметить наличие флагманов, начиная с Mi 10S (обычная версия уже не получит MIUI 14), Redmi K последних двух поколений, наиболее новые телефоны под суббрендом POCO и два последних поколения Redmi Note. Инсайдеры уверяют, что список не является окончательным, поскольку перед нами только те смартфоны, которые уже получили прошивку в Китае. Но есть и те, кто не имеет публичной версии, а значит находится в списке ожидания. Назвать точное количество аппаратов, которые презентуют на новую прошивку в 2023 году, сложно ещё и потому, что не всегда выход китайской версии означает появление аналога на глобальном рынке. Иногда тестовой оболочкой всё и завершается, а в итоге российские покупатели гаджетов Xiaomi остаются сидеть на прошлогодних прошивках. 

  1. Redmi K50i
  2. Mi 12 Pro
  3. Mi MIX Fold
  4. Redmi K40 Pro+
  5. Redmi Note 11T Pro+
  6. Redmi Note 12 Pro+
  7. Xiaomi Civi 2
  8. Redmi Note 10 Pro 5G
  9. Redmi K40 Pro
  10. Mi 11 Lite 5G
  11. Xiaomi Civi
  12. Redmi K40 Gaming
  13. Mi 13 Pro
  14. POCO F3
  15. Mi 12S
  16. Xiaomi Civi 1S
  17. Mi Pad 5 Pro 5G
  18. Mi 11
  19. Mi 13
  20. POCO F3 GT
  21. Xiaomi Pad 5 Pro 12.4
  22. Mi Pad 5 Pro
  23. POCO X3 GT
  24. Mi 12
  25. Mi MIX 4
  26. Redmi K50
  27. Redmi K40
  28. Redmi Note 12 Pro
  29. Redmi Note 11 Pro+
  30. POCO F4
  31. Mi 11X Pro
  32. Mi 11i Hypercharge
  33. Mi 11i
  34. Redmi K40S
  35. Mi 12S Ultra
  36. Redmi K50 Pro
  37. Mi 11 Pro
  38. Mi Pad 5
  39. Redmi Note 12 Pro Discovery Edition
  40. Mi 12S Pro
  41. Redmi Note 11 Pro
  42. Mi 11X
  43. Redmi Note 11T Pro
  44. Mi 11i
  45. Xiaomi 12T Pro
  46. Mi 11 Ultra
  47. Redmi Note 12
  48. Mi 12X
  49. Mi 10S
  50. POCO X4 GT
  51. Mi MIX Fold 2
  52. Redmi K50 Ultra
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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