Речь о многоядерном тесте, тогда как в тесте на одно ядро вперёд выходит Loongson 3A5000

Можно сказать, что российская полупроводниковая программа существует и была принята на правительсвтенном уровне. Под это планируется или уже выделены деньги, а к 2030 году в стране должны появиться мощности, способные массово выпускать чипы хотя бы по 22-нм технологическому процессу. Называются и более смелые планы, согласно которым могут появиться сканеры, способные производить и технологические чипы до 16-нм, но всё это было до начала СВО. Как обстоят дела сегодня неясно, вот только стоит помнить, что даже 10 лет назад Россия находилась под американскими санкциями. Существовали ограничения, запрещающие передачу технологий, а в итоге доступ к части современного оборудования был заблокирован. Если вам кажется, что парни из TMSC такие крутые, поскольку уже освоили 3 нанометра, то стоит помнить, что без голландской ASML всё развивалось бы кардинально иным образом. При этом сами инженеры из Нидерландов умеют только производить литографическое оборудование, но не в силах освоить с его помощью производство полупроводников.

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Если всё это резюмировать, то крайне сложно или почти невозможно создать в одной стране централизованное производство высокотехнологичных изделий, при этом не опираясь на существующие разработки. По факту, в сканерах от ASML присутствуют американские технологии, но есть там и десятки других разработок, созданных учёными со всех концов планеты. Вот только дядюшка Сэм так пугает мировую общественность, что все предпочитают сидеть тихо и не высовываться. Может ли ASML выпускать больше оборудования? Несомненно, ведь строительство новой фабрики в США подтверждает тот факт, что при желании нужное количество литографического оборудования голландцы поставят. Но не в Россию или в Китай. Скорее всего, если Германия захочет выпускать полупроводники, выделив под это дело 100 миллиардов евро, то Америка быстро приведёт в чувства зарвавшегося партнёра, но пока никто из союзников янки на такие смелые шаги не решается. А вот в Китае освоение высоких технологий идёт семимильными шагами. Некоторые эксперты констатируют, что было бы проще захватить Тайвань, получив контроль над ведущим полупроводниковым предприятием в мире, но пока руководство Поднебесной на такой шаг не решается, пытаясь создать что-то своими силами.

Loongson 3A5000

Темпы импортозамещения планируют нарастить, а одним из наиболее продвинутых процессоров считается Loongson. Стоит понимать, что у китайцев есть и 16-ядерные камни, но недавно в Geekbench 5 засветился скромный 4-ядерный Loongson 3A5000. Камень построен на архитектуре RISC-V и реализует любопытную технологию, о которой несколько лет назад задумывались в AMD. Так, на каждое физическое ядро эмулируется ещё два виртуальных ядра, за счёт чего получается сразу 12 потоков. Идея интересная, ну а сам Loongson 3A5000 может разгоняться до 2500 МГц и поддерживает оперативную память DDR4-3200. Словом, ничего выдающегося, хотя для решения простых задач достаточно. Сам камень выпускается на внутренних мощностях по 12-нм техпроцессу, а значит его производство не зависит от американских указов и санкций. И всё бы ничего, вот только процессор оказался жутко медленным. Как видите, в одноядерном тесте он набрал 188 баллов, тогда как в многоядерном 520 баллов. Некоторые эксперты тут же бросились его сравнивать со смартфонами, но у нас есть более любопытным пример. Эльбрус-16

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Совсем недавно мы изучали быстродействие в том же Geekbench 5 российского 16-ядерного камня Эльбрус-16С. Так вот, в тесте на одно ядро китайский камушек уходит вперёд, ведь Эльбрус-16С набирает 130 баллов, а вот по многоядерной производительности российский процессор в 3 раза быстрее. Всё это вы можете увидеть на скриншотах выше, ну а мы заметим, что Россия и Китая очутились в сложном положении, когда санкции давят со всех сторон. Разумным решением было бы объединить силы для создания современного камня, тем более что в Поднебесной полным ходом идёт освоение 7-нм технологического процесса. Увы, но пока потенциальные союзники решают свои проблемы порознь, тогда как США действуют консолидировано, используя все средства для борьбы с потенциальными противниками и конкурентами.