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16-ядерный российский Эльбрус-16С оказался в 4 раза медленнее бюджетного чипа Qualcommв Geekbench 5
Производство Эльбрус-16С стоит, а сам он не показывает выдающихся результатов
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В 2021 году стало известно о национальной полупроводниковой программе, которая нацелена на создание коммерческой литографии по 16-нм или 22-нм технологическому процессу. Предполагается, что производство стартует раньше 2030 года, вот только всё это озвучивалось задолго до того, как американские санкции отрезали Россию от полупроводниковых мощностей по всему миру. Сегодня чиновники не дают комментариев относительно реальных сроков появления отечественной полупроводниковой индустрии, ну а китайцы не рвутся предоставлять своё оборудование для выпуска российских процессоров. Если вы уже подзабыли, то TSMC остановила сотрудничество с компаниями из РФ, в результате чего программу по переходу части государственных предприятий на отечественные серверы реализовать просто невозможно. Руководство тайваньской компании рассказывает журналистам о том, что на складах пылится уже готовая продукция, но отдавать её никто не намерен. 

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Создаётся весьма странная ситуация, ведь за товар уже уплачена вся сумма, а значит налицо грубое нарушение взятых на себя обязательств. Как вы понимаете, с подачи дядюшки Сэма, сегодня делать такое разрешается, а значит до тех пор, пока санкции не будут сняты, мечтать о получении и без того не самых быстрых процессоров, не приходится. Одной из жертв произвола стала компания МЦСТ, занимающаяся разработкой процессоров. Так вот, первую партию на «Эльбрус-16С» российский заказчик всё же получил, ну а серийное производство должно было стартовать только к концу 2022 года. Как вы понимаете, ничего подобного не произошло, ну а найти замену мощностям TSMC пока не удалось. Неясно, проводились ли попытки, ведь камень изготавливается по сильно устаревшему 16-нм технологическому процессу. В Китае подобное производство освоено, поэтому возможности для сотрудничества имеются. 

Поскольку процессор является крайне редким, то любое его появления в прессе вызывают живой интерес. Недавно «Эльбрус-16С» был замечен в базе данных Geekbench 5, где значится под именем Elbrus V6. Спецификации описывают 16-ядерный камень с тактовой частотой 2 ГГц, работавшим под операционной системой Windows 10. Эксперты отмечают, что реальные результаты могут быть выше, поскольку процессор работает в режиме эмуляции, что расходует немалое количество ресурсов. Если обратиться к полученным результатам, то можно заметить, что в одноядерном тесте «Эльбрус-16С» получил всего 130 баллов, тогда как в многоядерном – скромные 1553 балла. Если попытаться сравнить полученные результаты с находящимися в продаже продуктами, то на ум приходит весьма скромный процессор Snapdragon 720G производства Qualcomm, который умудряется в одноядерном тесте Geekbench 5 набрать 569 баллов (в 4 раза больше). Многоядерные успехи 8-ядерного Snapdragon 720G немного скромнее (1697 баллов), но даже это немного больше, чем предлагает 16-ядерный российский процессор. 

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Как мы уже писали выше, судьба «Эльбрус-16С» остаётся туманной, поскольку производство его стоит. При этом камень устарел ещё до появления на прилавках, а на разработку нового нужны деньги. Теоретически, государство может выделить несколько миллиардов рублей, что позволить создать более продвинутую архитектуру, но вопрос реализации её в кремнии обязательно вызовет живые дискуссии. Неясно, появятся ли к 2030 году в России свои мощности для производства подобных процессоров, вот только даже сложно представить, насколько отечественная промышленность отстанет от мировой к этому времени. Оптимальным решением было бы использовать мощности китайских заводов, но на такое пока не согласны в Поднебесной. Там всё ещё опасаются американских санкций, предпочитая вести сложную игру, победить в которой невозможно. Возможно, Китай просто тянет время, наращивая возможности для собственного производства полупроводниковой продукции по самым продвинутым технологическим нормам. Ну или там просто надеются, что кризис пройдёт мимо, ведь неоправданные риски только вредят бизнесу. 

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#тесты #эльбрус-16с
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