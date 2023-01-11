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Покупаем видеокарту AMD вопреки слухам и домыслам – Radeon RX 6650 ХТ один из лучших GPU на рынке
По соотношению цены и быстродействия видеокартам AMD нет равных на рынке
рекомендации
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Сегодня наши читатели могли узнать о том, что в Германии случился повальный мор видеокарт AMD. Пострадали флагманы прошлого поколения, а эксперты предположили, что причина в драйверах, которые повели себя весьма странным образом. Судя по всему, в какой-то момент программное обеспечение дало сбой, в результате чего система охлаждения отключается (или снижает обороты), а в итоге графический чип и другие компоненты перегреваются, что приводит к катастрофическим последствиям. 

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Что поделать, иногда такое случается. Например, сразу после релиза GeForce RTX 4090 выяснилось, что подсистема питания сбоит, что в некоторых случаях может приводить к поломке видеокарты. NVIDIA решила проблему в следующей ревизии, но осадочек остался. Именно поэтому мы полагаем, что идеальных продуктов не существует. Везде есть как сильные, так и старые стороны, а списывать Лизу Су со счетов раньше времени мы бы не рекомендовали. Дела у AMD идут не лучшим образом, поэтому мы предлагаем всем фанатам красного лагеря поддержать компанию рублём. Так, если вы хотели купить видеокарту, берите AMD. Глупости о проблемах с драйверами лучше пропустить мимо ушей, ну а мы расскажем вам о наиболее сильных сторонах каждой видеокарты.

По-хорошему Radeon RX 6950 XT должна стоить сегодня не больше 70 тысяч рублей. Все предпосылки к этому есть, а рубль укрепляется. Вот только магазины не торопятся скидывать цены, а новая серия Radeon RX 7000 и вовсе исчезла из российской розницы. И всё же, если вас интересует суперфлагман, который имеет огромный потенциал и красные цвета, то самое время обратить внимание на Radeon RX 6950 XT. С NVIDIA сравнивать глупо, ведь там за GeForce RTX 3090 просят больше 110 тысяч рублей. Radeon RX 6900 XT из той же оперы, но стоит слегка дешевле. Помните, что мы не рекомендуем вам делать выбор здесь и сейчас, ведь всегда можно изучить тесты, не говоря уже о том, чтобы оценить разумно свой экономический потенциал. В любом случае флагманы AMD будут служить вам много лет, обеспечивая отличные показатели в 4К.

За 49 тысяч доступна Radeon RX 6750 XT. Эта видеокарта идеальна для разрешения 2К. Если вы ещё не купили монитор, планируя взять сверхвысокое разрешение, то мы рекомендуем вам остановиться на 2К. Подумайте, какие можно получить преимущества. Так, вы получаете максимально качественную картинку, но платите за видеокарту в 2 раза меньше, при этом и монитор окажется дешевле. Бескомпромиссные геймеры вынуждены переплачивать, ну а Radeon RX 6750 XT будет долго радовать вас за счёт высокой производительности и наличия 12 Гб видеопамяти. Такой набор окажется не по зубам даже самым требовательным играм.

Radeon RX 6700 стоит всего 40 тысяч рублей и имеет как преимущества, так и видимые недостатки. Прежде всего нужно понимать, что здесь всего 10 Гб видеопамяти, а значит уже минус. Кроме того, перед нами графический чип, в реальность которого долгое время никто не верил, поскольку он поставлялся исключительно майнерам. Ну а поскольку фермеры перестали влиять на рынок, то видеокарты стали доступны геймерам. Radeon RX 6700 вполне неплохо справляется с играми, обеспечивая почти максимальное количество кадров в секунду в 2К.

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-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

А вот дешевле Radeon RX 6650 ХТ рекомендуем не опускаться, ведь там вас ждут сплошные компромиссы. Данная видеокарта получила более быструю видеопамять по сравнению со стандартной версией, что позволяет чувствовать себя уверенно даже в самых сложных сценах. Перепады фрамрейта маловероятны, а за счёт технологии FSR вы можете опробовать даже 2К. В целом, если речь идёт о нетребовательных играх, то вам покорится даже 4К, но раз уж вы покупаете мощную видеокарту, то было бы неплохо перейти с Контр Страйка на что-то более современное. Каждый год выпускается множество шутеров, каждый из которых будет по зубам Radeon RX 6650 ХТ. Как видите, неплохие предложения есть, ну а мы рекомендуем не забивать себе голову проблемами с драйверами и другими слухами. Как обычно, большую часть информационного шума создают журналисты, многие из которых находятся на соцпакете лично у Дженсена Хуанга.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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Antichrist606
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Antichrist606
21:58
Вот скажи, ты долго думал?! Во первых статья про ДРАЙВЕР, и естественно, что тут будет про фпс. Во вторых, пожар плоек куда более реален, чем у ПК, просто сравни качество охлаждения и доступные объёмы...
NVIDIA готовит драйвер, повышающий производительность в играх до 30%
Pilat2009
21:57
Сколько ты знаешь любимых пивников в апшеронске? ))) Ахаха )))
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Romulox
21:57
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А ты наxуя здесь нарисовался, апеZдол?
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