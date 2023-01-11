Похоже, обе видеокарты будут дорогими, а вот о быстродействии можно только догадываться

CES 2023 благополучно завершилась, но NVIDIA обошлась без крупных анонсов, если не считать графические чипы для ноутбуков. Это значит только одно: в ближайшее время ожидать новых релизов не стоит. А между тем на дворе январь, а значит самое время не только представить, но и начать продавать видеокарты среднего ценового сегмента. Заметим, что в последние годы такого понятия не существует, поскольку нижнюю планку занимает GeForce RTX 3050 со стартовой ценой от 250 долларов. Увы, но даже в магазинах США, где стоимость геймерской продукции традиционно ниже, чем по всему миру, встретить младший графический чип по рекомендованной стоимости невозможно. Очевидно, что в текущем поколении Дженсен Хуанг изменил подход к выходу настольных видеокарт, а многие эксперты пишут, что семейство Ada Lovelace заняло новую нишу, расположившись дороже находящихся в продаже видеокарт прошлого поколения. Специально для неверующих несколько примеров. Так, GeForce RTX 4080 стоит на 500 долларов дороже GeForce RTX 3080, что позволяет существовать обеим графическим чипам без конкуренции. Точно такая же ситуация с GeForce RTX 4070 Ti (800 против 600 долларов). В данном случае можно констатировать, что ощутимый урон пришёлся только по флагманам, но NVIDIA начала избавляться от самых дорогих видеокарт ещё летом, а инсайдеры пишут, что на конец 2022 года склады удалось опустошить.

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Очевидно, что большая часть геймеров ждёт выхода GeForce RTX 4060. Инсайдеры отмечают, что на этот раз прирост быстродействия по сравнению с GeForce RTX 3060 окажется минимальным и не превысит 24%. Но проблема даже не в том, что рост быстродействия окажется невысоким, а в полном отсутствие информации. По данным всё тех же инсайдеров, появились первые намёки на старт производства сразу двух графических чипов. Это будут GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 Ti. Первый получит 5888 ядер CUDA и окажется основан на кристалле AD104. Предполагается, что новинка получит 12 Гб видеопамяти, а значит и 192-битную шину. Многие эксперты опасались, что NVIDIA пожадничает, а в результате в средневысоком ценовом сегменте мы получим скромные 128 бит. Согласно слухам, скорость видеопамяти GDDR6X составит 21 Гбит/с, а тактовая частота в режиме буста сможет доходить до 2.7 ГГц. При этом теплопакет удалось снизить, а значит он не будет выше 250 Вт.

Что до GeForce RTX 4060 Ti, то он получит аналогичный графический чип, столько же видеопамяти и 192-битную шину. Предполагается, что NVIDIA не будет изобретать ещё один радиатор, поэтому сюда поставят систему охлаждения от старшего графического чипа. Это позволит увеличить эффективность отвода тепла, ну а понижение быстродействия будет достигаться за счёт уменьшения количества ядер CUDA. Инсайдеры полагают, что за GeForce RTX 4070 попросят от 600 до 699 долларов, тогда как GeForce RTX 4060 Ti будет стоить от 500 до 599 долларов. Скорее всего, более верно смотреть на первые цифры, поскольку разницы в быстродействии между GeForce RTX 4070 Ti и GeForce RTX 4070 окажется ощутимой.

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Предполагается, что эталонная (Founders Edition) GeForce RTX 4070 получит размер в 112 мм, тогда как флагманы текущего поколения значительно больше – 137 мм. А вот отказываться от спорного подключения при помощи PCIe 5.0 NVIDIA не планирует. Скорее всего, проблемы с горячими проводами были решены, а значит наличие универсального слота расширяет удобство подключения. А вот сроков релиза указанных выше видеокарт нет. Производство уже стартовало, поэтому стоит ожидать появления GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4070 на прилавках в ближайшие месяцы. Ну а пока вы ждёте, стоит почитать о проблемах с видеокартами AMD. Да, продукция тётушки снова горит, а драйверы радуют фанатов красного лагеря.