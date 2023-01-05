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GeForce RTX 4070 Ti назвали провальной несмотря на высокие показатели производительности в играх
Всё дело в цене, ведь GeForce RTX 4070 Ti сильно переоценена
рекомендации
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

Прежде чем переходить к данному материалу, стоит понимать, что те или иные результаты тестов даже от именитых экспертов могут сильно отличаться. В связи с этим возникают сложности с определением эталона, но происходит такое не в первый раз, поэтому мы рекомендуем искать истину где-то посредине. Проблема в человеческом факторе, а также обычных деньгах. Мы бы не стали говорить, что в данном случае тесты проплачены, но в интернете достаточно случаев, когда решающими является щедрость дядюшки Хуанга. Кто-то слегка подтасовывает результаты, тогда как другие воздействуют на публику психологически. Нередки случаи, когда во время теста видеокарты AMD, блогер вертит в руках видеокарту NVIDIA, а также часто показывает зелёные коробочки за спиной. Примеров множество, ну и не стоит забывать о личном отношении. 

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У автора данного материала не было неудачного опыта с видеокартами AMD или NVIDIA, поскольку абсолютно все работали в рамках ожиданий. Но бывает и так, что вам попадается бракованное решение, или у вас плохо настроена операционная система (ну или руки у вас кривые). Получается, что вполне годная видеокарта кажется вам плохой, а в будущем вы будете смотреть на всю продукцию этой компании с подозрением. Например, Palit выпускает добротную продукцию, которая имеет прекрасное соотношение между ценой и быстродействием, но за компанией прочно закрепилась слава весьма сомнительного производителя. Многие геймеры предпочтут переплатить, выбрав другой бренд, а значит очень часто человеческий фактор играет решающее значение во время тестирования. Увы, но сами эксперты этого не осознают, а в результате только запутывают потенциальных покупателей. 

Как вы могли слышать, уже сегодня в продажу поступит GeForce RTX 4070 Ti. Графический чип предыдущего поколения, занимающий аналогичное место в линейке (GeForce RTX 3070 Ti), стоил 600 долларов, тогда как сегодня нам предлагают выложить за новинку все 800. Налицо неоправданный рост стоимости, о чём мы ещё поговорим, а пока давайте изучим результаты нескольких тестирований. Начнём с Hardware Unboxed. Как видите, в 2К GeForce RTX 4070 Ti набирает 152 fps, тогда как в 4К только 87 кадров в секунду. Но есть результаты тестирования блогера с канала eTeknix. Последний менее популярен, но предоставляет данные, которые кажутся нам более точными. Здесь у GeForce RTX 4070 Ti в 2К получилось набрать 165 кадров в секунду, тогда как в 4К фрамрейт упал до 97 fps. Сами по себе цифры в отрыве от других графических чипов бесполезны, поэтому рассмотрим результаты детальнее. 

Похоже, Hardware Unboxed имеет зуб на AMD, поскольку уверяет нас в том, что Radeon RX 7900 XTХ ничуть не быстрее GeForce RTX 4080, ну а Radeon RX 7900 XT и вовсе проигрывает по быстродействию видеокарте NVIDIA с критическим остыванием. Было бы удивительно, если бы у этих парней GeForce RTX 4070 Ti оказалась медленной. К счастью, в природе есть не только Hardware Unboxed. Как видите в тестах eTeknix новинка показывает неплохие результаты, но сильно уступает Radeon RX 7900 XT. В плюс можно записать тот факт, что GeForce RTX 4070 Ti всё же обошла GeForce RTX 3090 Ti, а значит предлагает неплохой прирост по сравнению с находящейся в продаже GeForce RTX 4070 Ti. 

Но если относительно места новинки в системе координат блогеры расходятся, то абсолютное большинство любителей тестов заявляет, что GeForce RTX 4070 Ti сильно переоценена и не стоит своих денег и в целом выглядит разочаровывающе. Всё дело в том, что мы стоим у очередного порога, за которым нас ждёт рост цен на потребительскую графику. Причины происходящего лежат не только в жадности Дженсена Хуанга, но и меняющейся конъюнктуре. Разработка новых технологий обходится всё дороже, а продажи видеокарт в штуках падают. Единственный шанс удержать прибыль заключается в росте маржи. Какое-то время такой способ точно будет работать, поскольку многие геймеры пропустили два поколения видеокарт. Отметим, что GeForce RTX 4070 Ti действительно быстрая и современная, вот только в России она будет стоить не меньше 90 тысяч рублей. Скорее всего от 100 тысяч, но это мы проверим в самое ближайшее время. 


рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 MSI Gaming со скидкой 10% в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3090 Ti MSI Gaming за 122 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
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i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K


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#видеокарты #тесты #geforce rtx 4070 ti
12
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16:17
Готов рискнуть?
GeForce RTX 4070 Ti назвали провальной несмотря на высокие показатели производительности в играх
Максим
16:15
нам тут намедни кто-то пытался донести, что 4090 адекватна в цене, а вы тут про свою 4070Ти с её неадекватностью, право же
GeForce RTX 4070 Ti назвали провальной несмотря на высокие показатели производительности в играх
putler
16:15
Ты не сюда пишешь. Этот сайт про политоту, а не про железо.
Пригожин сообщил о помиловании заключённых, принимавших участие в СВО в Украине в рядах ЧВК «Вагнер»
Дмитрий
16:14
Специалист с отвратительной пунктуацией пятиклассника троечника!)))
GeForce RTX 4070 Ti назвали провальной несмотря на высокие показатели производительности в играх
An1
16:12
смысла нет брать 4 ую линейку, она проходная, 3 ая дешевле и 100% проработает следующие 20 лет, а 4 ая не доживет до своего гарантийного срока я тебе говорю, как специалист, что 4 ая линиейка она вся...
GeForce RTX 4070 Ti назвали провальной несмотря на высокие показатели производительности в играх
AntiKakol
16:11
Конечно, ципсятко, ведь выпущенные из укротюрем торнадовцы только тем и занимаются, что бабулек через дорогу вна404 переводят.
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Александр Иванов
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