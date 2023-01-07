Если у вас много денег, но мало знаний, то лучше спросить мнения экспертов

Кажется, что выбор видеокарты должен быть обусловлен несколькими факторами. Прежде всего вы исходите из собственного бюджета, который может быть как сильно ограничен, так и предлагать широкий выбор моделей и графических чипов. Также стоит обращать внимание на разрешение дисплея вашего монитора. Если вы сделали глупость, купив новомодный 4К, то без дорогой видеокарты никуда. Придётся раскошелиться, что явно не пойдёт на пользу вашему бюджету. Ну и не менее важно думать головой. Предположим, вы можете себе позволить потратить на видеокарту 150 тысяч рублей. Прекрасно, мы очень за вас рады, вот только всё это не значит, что стоит брать первую попавшуюся модель, руководствуясь принадлежностью к брендам.

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Увы, но часто это тупиковый путь, который приведёт к потере быстродействия и переплате в несколько десятков тысяч рублей. Если вы полагаете, что это не так, то самое время изучить предложения в Ситилинк, где разумный геймер найдёт отличные видеокарты, ну а мы покажем, как фанат брендов заплатит много, а получит мало. Приступим.

Начнём с Radeon RX 6900 XT за 130 тысяч рублей. При желании вы можете найти такую видеокарту в продаже за 80 тысяч, но даже это не главное, ведь на российском рынке есть более скоростная Radeon RX 7900XT за 85 тысяч рублей. Отметим, что не считаем такую цену нормальной, но когда речь доходит до простого сравнения, то видеокарта MSI кажется нам каким-то гостем из далёкого прошлого. Не подумайте, ведь сама по себе Radeon RX 6900 XT вполне актуальна, но такая цена считалась нормальной в 2021 году, когда возле прилавков толпились майнеры, а сегодня все шахтёры сидят по домам, грустно глядя на то, как медленно капают монетки.

Даже если вы уделите вопросу поиска видеокарты совсем немного времени, то встретите GeForce RTX 4090 дешевле 150 тысяч рублей. Ну а GIGABYTE живёт в своём мире, где такого понятия, как рекомендованная стоимость, не существует. Не лучший выбор, хотя система охлаждения и добротная, а дизайн привлекательный. Нужно понимать, что всё это не стоит +25 тысяч рублей к ценнику. Ну а мы идём дальше, где за GeForce RTX 4080 просят почти 140 тысяч рублей. Пожелаем MSI удачи в попытке продать эту видеокарту так дорого, ну а сами констатируем, что даже в российской рознице можно встретить предложения до 100 000 рублей. В том же Ситилинк есть карта за 106 тысяч, а в данном случае переплата кажется неоправданной.

Сложно объяснить происходящее с флагманами прошлого поколения NVIDIA. Цены здесь способны удивлять даже опытных геймеров. Например, за GeForce RTX 3090 просят 136 тысяч рублей. Кто вообще купит такую видеокарту по такой цене? Стоит только оглянуться, как можно увидеть GeForce RTX 4080 за 106 тысяч, а тут просто динозавр, завалившийся под прилавок, избавиться от которого никак не получается. Ничуть не лучше дела идут у тех, кто решит купить GeForce RTX 3080 Ti. Некоторые модели можно встретить за 95 тысяч и ниже, что всё давно кажется нам слишком дорого по сравнению с новинками 2022 года. Ну а просить за GeForce RTX 3080 Ti 136 тысяч рублей – это верх неприличия. Лучше сразу закрыть страницу, ведь в продаже масса более выгодных предложений.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ну и завершим на GeForce RTX 3080, за которую просят почти 90 тысяч рублей. Если вы внимательно читали начало материала, то помните о том, что в наличии Radeon RX 7900 XT за 85 тысяч рублей. И вот здесь самое время для сравнений. Начнём с того, что GeForce RTX 3080 на 40% медленнее, но это не самая большая проблема, ведь перед нами ещё и модель с 10 Гб видеопамяти. Помните, что в 2022 на прилавках была доступна прокачанная версия, получившая 12 Гб видеопамяти и 384-битную шину? Так вот, у Radeon RX 7900 XT все 20 Гб видеопамяти, а значит даже самый большой фанат Дженсена Хуанга должен осознавать всю бесперспективность покупки GeForce RTX 3080. И помните, выбор есть, просто он не всегда очевиден, а помогут вам тесты. Не ищите ответов только в одном месте, ведь иногда даже именитые блогеры умудряются делать ошибки, а некоторые и вовсе совершают их по экономическим причинам, слегка подтасовывая результаты.