Приходится признать, что российских геймеров интересует только продукция NVIDIA

Если судить по данным Steam, то дела у AMD идут просто отвратительно. В списке самых популярных графических чипов ничего даже близко напоминающего продукцию красного лагеря нет, а значит пока ни одна из тактик Лизы Су не работает. Напомним, видеокарты AMD имеют привлекательные ценники и в целом быстрее и дешевле прямых аналогов NVIDIA. Мало того, если вы возьмёте продукцию прошлого поколения, то у красных тотальное превосходство по количеству видеопамяти. Странно, но массовый геймер предпочитает обходить продукцию AMD стороной, что плохо вяжется с желанием сэкономить.

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Оставим эту сложную тему для одного из следующих материалов, ведь в российских магазинах видеокарты AMD также не пользуются спросом. Сегодня мы изучим наиболее популярные модели, которые вы можете купить в Ситилинк. Всё это не значит, что мы рекомендуем вам там что-то покупать. Всё это на ваше усмотрение, ну а мы лишь констатируем, что предпочитают брать обычные любители компьютерных игр в РФ.

Итак, 5 января наибольшим спросом пользовалась GeForce RTX 2060 SUPER. Видеокарта стоит 33 тысячи рублей и кажется нам весьма сомнительным выбором. Причин для подобных заявлений несколько. Прежде всего нужно понимать, что мы говорим о графическом чипе предыдущего поколения, а значит видеокарта вышла больше 3 лет назад. Также стоит учитывать, что здесь 8 Гб видеопамяти, хотя некоторое преимущество можно достичь за счёт 256-битной шины. GeForce RTX 2060 SUPER никогда не была популярна у геймеров, ну а в последнее время совершенно внезапно стала расходиться словно горячие пирожки. Может всё дело в приставке «SUPER»?

На втором месте по популярности GeForce RTX 3050. Было время, когда за указанную выше видеокарту просили 24 тысячи рублей, поэтому мы отказываемся считать данное предложение разумным. Похоже, геймеры плохо владеют информацией, поэтому выбирают далеко не самые очевидные модели, игнорируя оптимальные варианты от AMD. Ссылок на продукцию красного лагеря мы не даём, ну а вы можете найти всё это самостоятельно, если уделите вопросу хотя бы немного времени.

Пожалуй, нужно уже привыкнуть к тому, что видеокарты сильно подорожали после падения курса рубля. Как видите, за GeForce RTX 3060 Ti просят 43 тысячи рублей, что на 8 тысяч дороже, чем было ещё 10 дней назад. Можно ещё долго вспоминать ушедшие вместе с 2022 годом цены, ну а геймеры предпочитают просто слегка переплатить. Насколько такая тактика выгодна, решайте сами, ну а нам кажется, что всё зависит от вашей платёжеспособности. Если деньги есть, то переплата лучше томительных ожиданий.

GeForce RTX 3060 закрепилась на 4 месте и стоит 34 490 рублей. На этот раз речь о полновесной модели с 12 Гб видеопамяти. В последнее время в продаже появилась урезанная видеокарта на 8 Гб, которая стоит почти столько же, но смущает геймеров, поскольку многие просто не понимают разницу между моделями. С нашей точки зрения, GeForce RTX 3060 сильно переоценена, но учитывая рыночные реалии приходится признавать, что по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti она выглядит уверенно.

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Ну и на пятом месте расположилась GeForce RTX 3070 Ti. Эта видеокарта никогда не была самой быстрой на рынке, но в целом неплохо справляется с играми в разрешении 4К. Не пытайтесь выжать из неё производительности старших решений, ведь в магазинах можно встретить графические чипы за 170 тысяч рублей. Ну а если иногда прибегать к снижению настроек графики, использовать масштабирование и нечасто злоупотреблять трассировкой лучей, то GeForce RTX 3070 Ti и вовсе может стать одной из самых выгодных видеокарт на рынке. Особенно такая видеокарта будет интересна тем, кто владеет монитором с разрешением 2К. В этом случае не нужно даже снижать графические настройки, ведь быстродействия GeForce RTX 3070 Ti будет достаточно ещё на пару лет на максималках.