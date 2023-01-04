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Можно ли собрать недорогой геймерский ПК флагманском процессоре – неочевидные решения в магазинах РФ
Не всегда стоит платить 150 тысяч за компьютер, ведь есть и более выгодные решения
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Если вы решили собрать мощный перспективный компьютер, то прежде всего стоит определиться с тем, какой процессор купить. И вот здесь и начинаются первые сомнения. Кто-то уверен, что нужно брать только флагманы, переплачивая за каждую мелочь целую гору денег. Если у вас с финансами всё в полном порядке, то почему бы не побаловать себя Core i9-13900K, ну а мы полагаем, что всегда есть шанс сэкономить с минимальными потерями производительности. 

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Если обратить внимание на цены в российской рознице, то можно увидеть сразу 4 процессора, которые стоят от 33 до 40 тысяч рублей и кажутся перспективными для разумной сборки. Какой выбрать? Сегодня мы изучим всё четыре, пытаясь понять, какой из них выгоднее, а какие лучше обходить стороной. Помните, что сборка компьютера на базе такого процессора выльется вам в копеечку, поскольку мы говорим о предтопах, обладающих разгонным потенциалом и способных достигать ультимативных показателей. 

Начнём с Core i7-13700KF. Это уже не флагман, а значит нет ничего удивительного в том, что российские магазины не пытаются ставить на него заоблачную цену. Рекомендованная стоимость новинки в Европе стартует с 500 евро, а в итоге мы приходим к выводу, что сегодня российские пользователи могут купить Core i7-13700KF по цене максимально близкой к эталонной. Помните, что ориентироваться на американскую розницу не стоит, поскольку по прибытии в Европу все товары получают 20% наценку в виде налогов. Камень позволяет собрать очень мощную систему, но потребует значительных инвестиций. Если вы к этому готовы, то почему бы и нет, ведь Core i7-13700KF останется актуален ещё много лет.

На фоне Core i7-13700KF 8-ядерный Ryzen 7 7700X смотрится не так уверенно, но всё становится на свои места, если вы действительно умеете оценивать перспективы. Какую бы мощную сборку на базе Core i7-13700KF  вы не получили, через 3 года она устареет, поскольку в последнее время процессоры стали крайне быстро наращивать мышечную массу из поколения в поколение. Выходит, что уже через пару лет для получения ультимативной машины придётся заменить сам процессор, материнскую плату и ещё и оперативную память, если вы сэкономили и взяли DDR4. Ryzen 7 7700X не только не уступает камню Intel в играх, но и позволит через те же 3 года усилить систему за счёт простой смены процессора. Сокет АМ5 только набирает обороты, ну а умение видеть перспективу и отличает разумного пользователя от тех, кто привык полагаться на чужое мнение.

За 33 тысячи вы можете купить Core i7-12700K. Получается, что вы можете сэкономить 9 тысяч рублей, получив всё те же 8 больших ядер и отличные показатели в играх. Мы предлагаем вам интересный сценарий для сборки компьютера на таком процессоре. Так, используйте Core i7-12700K в качестве основы, но не берите дорогую материнскую плату и оперативную память. Это позволит сэкономить до половины суммы, ну а все высвободившиеся деньги направьте на видеокарту. Мы уверены, что вы получите значительный буст, ну а разгон оставив тем, кто любит платить за воздух в медных радиаторах и монструозных системах охлаждения. 

За те же 33 тысячи в наличии Ryzen 9 5900Х. Если вы не хотите морочить себе голову, то просто купите один из двух процессоров по этой цене, ну а мы должны отметить некоторые преимущества Ryzen 9 5900Х. Прежде всего с таким процессором вы сможете опробовать разгон даже на недорогой материнской плате. Система охлаждения может стать ограничивающим фактором, но тут уже выбирать вам. Если вы сразу же не планируете становиться диванным оверклокером, то самое время экономить. Кстати, на базе Ryzen 9 5900Х можно собрать ультимативную сборку, хотя нам кажется более разумным для разгона и перспективы купить Ryzen 7 7700X. 12-ядерный интересен в качестве мощного экономичного решения, которое позволит собрать скоростной компьютер без переплат. 

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
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i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Кстати, ещё дешевле есть Ryzen 5 7600Х. Некоторые эксперты уверяют, что перед нами самый отвратительный процессор 2022 года, хотя находятся и те, кто видит в нём перспективы. А что по этому поводу думаете вы? 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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ну и смысл в этих B760 770 ? 334 евро это 25 тысяч рублей гигабайт z790 стока даже в российских магазах валяется. на ддр4 брать еще смешнее.
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