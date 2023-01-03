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Сколько будет стоить Биткоин в 2023 году – изучаем популярные прогнозы и несбывшиеся предположения
Сегодня ровно 14 лет с момента получения первых 50 монет Сатоши Накамото
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Уже больше десяти лет эксперты, энтузиасты и журналисты пытаются понять, кто же создал первую криптовалюту на планете. Если у вас есть время, вы можете почитать небольшой материал, в рамках которого авторы пытаются изучить все наиболее вероятные версии. Фигура Сатоши Накамото остаётся окутана тайной, а его исчезновение стало драйвером, позволившим привлечь внимание к технологии блокчейна. Многие аналитики полагают, что только этот факт позволил Биткоину стать популярным, ведь долгое время криптовалюта вообще не вызывала оптимизма у разработчиков. В целом, крупные финансисты и сегодня смотрят на актив с презрением, поскольку цифровые деньги продолжают оставаться нестабильными, обладая высокой волатильностью. При этом эксперты отмечают, что сам Биткоин был создан как альтернатива действующей финансовой системе.

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Кризис 2007-2008 годов сурово обошёлся с рынками по всей планете. Многие валюты ощутимо подешевели, а экономики до сих пор не восстановились. Можно сколько угодно пенять на американцев, которые сбрасывают всему миру свои долговые обязательства, но до появления криптовалют у обычных людей действительно не было альтернатив для инвестиции. Повторимся, что мотивы Сатоши Накомото неясны, а сам был не особенно разговорчив. При этом одними из первых анонимность Биткоина оценили преступники всех мастей. Сегодня деанонимизация подобных переводов вышла на новый уровень, поэтому эти ребята ушли на более защищённые монеты, но были времена, когда о Биткоине говорили, как об инструменте для мошенников и наркоторговцев. Ну а сегодня самое время вспомнить о том, что именно 3 января 2009 года тот самый Сатоши Накамото добыл первый блок Биткоина, запустив основную сеть.

Внутри находилось 50 монет, а далее последовали долгие месяцы, когда компьютер Сатоши активно копал Биткоины, что привело к тому, что на кошельке основателя криптовалюты скопилось около 1 миллиона монет. 12 января 2009 года Накамото отправил Хэлу Финни 10 монет, а со временем интерес к криптовалюте постоянно увеличивался. В 2021 году цифровое золото достигло максимальных отметок, ну а 2022 оказался большим разочарованием, что привело к миллиардным потерям среди инвесторов и обычных людей по всему миру. Сегодня многие аналитики пытаются предсказать, каким будет курс Биткоина через месяц или год, ну а большинство теряется в догадках, поскольку предыдущий год разрушил все действующие алгоритмы вычисления курса криптовалюты. Стоит признать, что даже указанные выше системы были притянуты за уши, но ничего лучше не было. К примеру, самой достоверной считалась модель Bitcoin Stock-to-Flow (S2F), созданная неизвестным аналитиком под ником PlanB. Согласно его подсчётам, уже в декабре за 1 ВТС должны были давать 110 000 долларов, но что-то пошло не по плану.

В результате многие эксперты начали говорить о том, что Биткоин не поддаётся предсказаниям, поскольку может дорожать и дешеветь на фоне самых разнообразных событий. Пожалуй, точно тоже можно сказать и о рынке традиционных ценных бумаг, но финансисты уверяют, что в говорящие такие крамольные вещи некомпетентны. Поскольку математические прогностические системы не работают, то аналитики стали просто тыкать пальцем в небо. Некоторые предполагают, что уже к середине 2023 года за Биткоин будут давать 250 000 долларов. Есть и более реальные прогнозы. Предполагается, что в 2023 году произойдёт два ралли, в рамках которых быки вернут утраченные позиции. Вначале первая криптовалюта подорожает до 30 000 долларов, что позволит вернуть доверие инвесторов и обычных держателей. Следом случится вторая волна, после чего курс Биткоина уйдёт выше 50 тысяч долларов. 

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Ну и реалисты следуют за фактами, полученными в ходе изучения опыта пошлых лет. Именно здесь на первое место выходят те, кто видит возможности подорожания после 2024 года, когда состоится халвинг. Напомним, речь идёт об алгоритме, в рамках которого награда в рамках одного блока снизится ровно в 2 раза. Так, если сегодня майнеры получают 2.5 монеты, то будут иметь всего 1.25 ВТС. Каждый раз, когда халвинг снижал доходность, Биткоин ранее дорожал. Не исключено, что именно это случится и в 2024 году. Хотя, политическая напряжённость так высока, что даже самые законченные оптимисты перестали верить в успех цифровых активов, рассказывая о неизбежной криптозиме. Источники: 1, 2

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#криптовалюты #биткоин
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