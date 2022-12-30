Если вы не знаете, что подарить мужу или сыну под ёлочку, покупайте видеокарту

Новый год – это самое лучшее время для тех, кто хочет побаловать себя мощной игровой видеокартой. Предположим, что весь год вы себя вели хорошо, поэтому вправе рассчитывать на подарочек от дедушки Мороза. Процессор с мощной материнской платой уже томятся под ёлкой, а осталось только всё это собрать в единую систему. И вот тут и выясняется, что купить видеокарту вы забыли. Ладно бы, вы собирали компьютер для работы в офисе, но ведь все наши читатели геймеры, а значит мечтают играть в самые новые игры в 4К.

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Ну или в 2К, а в итоге требования к системе окажутся намного выше средних. Если вы прямо сейчас сталкиваетесь с проблемой выбора, то мы постараемся выбрать наиболее достойные модели в российской рознице. Сегодня только продукты с ультимативными показателями, ведь все остальные вы можете купить в любой другой день.

GeForce RTX 4090 подходит для самых состоятельных геймеров, у которых денег больше, чем в море кораблей. Если вы причисляете себя к числу таковых, то смело нажимайте на ссылку, после чего оформляйте заказ и ждите дедушку Мороза с видеокартой. Напомним, сегодня GeForce RTX 4090 является самой быстрой видеокартой на планете. Это гарантирует вашему компьютеру длительный жизненный цикл, во время которого можно вообще забыть о жадности Дженсена Хуанга и падении курса рубля.

GeForce RTX 4080 на целых 55 тысяч дешевле, но всё ещё позволяет ощутить вкус флагмана. Некоторые эксперты полагают, что видеокарта слишком переоценена. Согласимся, что реальная её цена должна быть на уровне 75 тысяч рублей, но мы живём в ненормальное время. Санкции мешают экономике РФ развиваться, а рубль в последние дни ощутимо подешевел. Прибавите к этому общую тенденцию к подорожанию видеокарт, и вы получите все основания ожидать продолжающегося роста цен на графические чипы.

За 73 тысяч можно отхватить флагман предыдущего поколения. GeForce RTX 3080 всё ещё актуальна, а значит вам хватит её даже для разрешения 4К. Разумно подходите к игровым настройкам, ведь надеяться на графику ультимативного уровня уже не стоит. Кстати, здесь всего 10 Гб видеопамяти, а за последние недели цена подпрыгнула на 10 тысяч рублей. Учитывайте все эти переменные во время выбора, ведь не исключено, что вам и вовсе расхочется совершать покупки в такое непростое время. Ну а мы отметим, что у NVIDIA нет ничего более быстрого за такую сумму, поэтому выбор всё же сделать придётся.

Последним рубежом на пути от перехода с 4К на 2К является GeForce RTX 3070 Ti. Это видеокарта может тянуть игры в сверхвысоком разрешении, но потребует компромисса в виде снижения графических настроек. Вопросы есть и к количеству видеопамяти. Сегодня с 8 Гб вы можете запускать любые тайтлы, но уже завтра всё изменится. И не стоит думать, что требования не будут повышаться. Согласитесь, что видеокарта покупается не на один год, а значит купив сегодня GeForce RTX 3070 Ti, вы можете сильно пожалеть. Или нет, ведь в 2К она останется актуальна много лет.

За 52 тысячи можно отхватить GeForce RTX 3070. Это уже не флагман, ведь видеокарта не подходит для 4К даже с большой натяжкой. Покупайте такую видеокарту только в том случае, если разрешение вашего монитора не выше 2К, где проблема с нехваткой видеопамяти будет не так актуальна. GeForce RTX 3070 вполне конкурентна, но вы всегда должны понимать, что, покупая менее дорогую видеокарту, получаете меньшую производительность. Уверены, что вам будет достаточно?

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GeForce RTX 3060 Ti подходит для 2К и стоит немного дороже 40 тысяч рублей. Если у вас были планы купить видеокарту под 4К, то ищите выше, ну а с данной видеокартой можно не волноваться о раскрытии потенциала самых требовательных игр. Как и на нескольких других видеокартах NVIDIA, здесь всего 8 Гб видеопамяти. В текущем поколение будет больше, вот только и стоить такое удовольствие будет ощутимо дороже. Если вы хотите пропустить этот Новый год и готовы ждать ещё какое-то время, то к лету будет доступна GeForce RTX 4060, которая предложит более высокую производительность по меньшей цене.