С учётом того, что вы себя хорошо вели начиная с 1 января и до сегодняшего дня

Если довериться мнению аналитиков SberCIB Investment Research, то можно прийти к выводу, что сегодня лучше повременить с покупкой санкционной продукции. Причина в том, что после резкого падения курса рубля наблюдается подорожание видеокарт и процессоров. Получается, что сегодня покупатели компьютеров и комплектующих ставят себя в проигрышное положение, поскольку уже через месяц всё это будет стоить намного дешевле. Исключать такую возможность мы не можем, но важно помнить, что аналитические прогнозы – это только прогнозы, тогда как реальное положение вещей может быть другим.

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Ну а на носу Новый год. Все мы привыкли дарить себе и нашим близком подарочки, пытаясь порадовать их модными гаджетами или полноценным компьютером. Если вы планировали последний вариант, то стоит обратить внимание на наш материал, где мы обсудим самые прокачанные модели на рынке. Сегодня остановимся на флагманах, которые позволят вам ощутить вкус современных технологий в полном объёме без ограничений, ну а менее дорогие камни обсудим в следующий раз.

Начать стоит с Ryzen 9 7950X, который предлагает ультимативный уровень производительности, но так и не смог стать самым быстрым процессором 2022 года. Несмотря на это цена данного камня довольно высока, а потенциальные покупатели должны помнить, что потребуется докупить дорогую оперативную память, ведь старая формата DDR4 уже не поддерживается. Что до материнской платы, то делайте выбор исходя из собственных потребностей и планов. К примеру, вы хотите опробовать разгон, а значит стоит докупить систему жидкостного охлаждения и способную выдержать ваши эксперименты материнскую плату. Ну а можно просто ограничиться мощным камнем, ведь быстродействие системы от этого почти не пострадает.

Core i9-13900KF стоит дешевле, при этом почти во всех сценариях выходит вперёд. Фанаты красной команды расскажут вам о том, что перед вами процессор с нулевыми перспективами для апгрейда. Так, если вы купите Ryzen 9 7950X, то через несколько поколений сможете усилить ваш компьютер за счёт Ryzen 9 9950X. В данном случае не так важно, как будет называться новый процессор, ведь платформа АМ5 точно будет актуальна, а вот Core i9-13900KF является тупиковым решением. Уже Core i9-14900KF потребует покупки новой материнской платы, ну а если вы ещё и умудритесь сегодня взять оперативную память DDR4, то в будущем придётся заменять и этот компонент. Словом, в пользу каждого из процессоров есть свои за и против.

За 43 тысячи вы можете купить основу для ультимативной сборки на базе Ryzen 9 7900X. Процессор включает 12 ядер, ну а в играх почти не уступает указанным выше флагманам. Решающее слово за видеокартой, ну а перспективы у камня точно такие же, как и у старшего Ryzen 9 7950X. Всё это ещё не значит, что потенциал выстрелит, но покупатели процессоров Ryzen первых двух поколений с лёгкостью могут усилить мощность железа за счёт Ryzen 9 5900Х без лишних сложностей. Дешёвой сборка не будет, но сегодня мы и не говорим об экономии.

Ну или можно обратить внимание на Core i9-12900KF. С флагманом предыдущего поколения скучно не будет, ведь он обеспечит максимальную производительность для любой видеокарт, вытягивая даже GeForce RTX 4090. А вот пытаться использовать разгонный потенциал Core i9-12900KF не советуем. Всё дело в том, что перед вами флагман предыдущего поколения, который ощутимо уступает в играх новинкам. При этом разгон потребует огромных инвестиций. Поверьте, что дешевле будет купить Core i9-13900KF, обеспечивающий 5.8 ГГц из коробки. Что до Core i9-12900KF, то его мощи будет достаточно для любых задач, а вам остаётся только наслаждаться высокой производительностью за неразумные деньги.

Ryzen 9 5950X кажется выгодным по нескольким причинам. Во-первых, он подходит для апгрейда, а значит позволит собрать компьютер с минимальными вложениями. Во-вторых, он прекрасно решает большую часть сложных задач, ну а синтетические тесты оставьте энтузиастам. Ну и всегда стоит помнить о том, что решающее значение в играх имеет видеокарта. Если вы купили Ryzen 9 5950X в паре с новомодной GeForce RTX 4080, а ваш знакомый Ryzen 9 7950X, но с видеокартой GeForce RTX 3070, то разница по количеству кадров в секунду в играх будет достигать 50% в вашу пользу.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Ну и давайте завершим на Core i7-13700KF. Мнения относительно того, причислять ли этот процессор к флагманам, расходятся. Нам кажется, что нужно исходить из того, что вы вообще планируете с таким камнем делать. Если в планах разгон и дорогая сборка, то вы с уверенностью можете считать себя обладателем ультимативной системы. Ну а если вы просто хотите получить мощный камень и в целом сэкономить, то просто напомните критикам о том, что ваш Core i7-13700KF может разгоняться до 5.4 ГГц. После этого все вопросы пропадут сами собой.