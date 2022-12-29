Цены почти вернулись к тем, что были до падения курса рубля

Финансовые аналитики последние полгода рассказывали нам о рисках падения курса рубля. Причины лежали на поверхности, но многие люди настолько привыкли к тому, что за 1 доллар дают 60 рублей, что потеряли бдительность. Конец года оказался нерадостным, ведь сегодня курс обвалился до отметки 72-к-1, а мнения экспертов разделились. Кто-то вещает о том, что уже в январе рубль начнёт дорожать, ну а мы можем констатировать, что сказать с полной уверенностью никто не может.

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Но если цены на продукты питания остались почти без изменений, то компьютерные комплектующие буквально взорвались. Казалось, что вариантов порадовать себя перед Новым годом не будет, но сегодня Ситилинк неожиданно решил сбросить цены на видеокарты. Подобные действия не остались незамеченными, поэтому мы предлагаем ознакомиться с наиболее выгодными предложениями.

За GeForce RTX 4090 просят 158 тысяч рублей. Учтите, что ещё недавно за суперфлагман просили от 175 тысяч, а значит у состоятельных геймеров есть шанс сэкономить. Эксперты уверяют, что перед нами единственная видеокарта, которая способна обеспечить 60 кадров в секунду в разрешении 4К в любых играх с активированной трассировкой лучей. При этом вам не придётся запускать компромисс в виде масштабирования DLSS, ну а цену вы уже видели. Если вы можете себе позволить GeForce RTX 4090, то точно не будете испытывать нехватку в производительности.

GeForce RTX 4080 вернулась на стартовые отметки и сегодня стоит 105 тысяч рублей. Если бы не падание курса рубля, то можно было бы купить такую видеокарту уже дешевле 100 000, ну а пока вы просто можете изучить ценник. Не готовы тратить все накопления на развлечение – проходим мимо, ведь всегда есть те, у кого с финансами всё в полном порядке. GeForce RTX 4080 находится на пике быстродействия, но ведь вы уже знаете, что всегда есть видеокарта дороже и быстрее, ну или почти всегда.

Были времена, когда мы могли купить GeForce RTX 3080 за 63 тысячи рублей. Тогда казалось, что цена непомерно высокая, ну а недавно дешевле 87 тысяч предложений не было. Сегодня стоимость популярного флагмана предыдущего поколения снизилась до 70 тысяч, а значит есть возможность немного сэкономить. Если вы полагаете, что видеокарта можете ещё подешеветь, то спокойно ждите хороших новостей. Не исключено, что вы окажетесь правы.

За 55 590 рублей в наличии GeForce RTX 3070 Ti. Если не копать слишком глубоко, то перед нами одна из самых выгодных видеокарт на рынке. Она может неплохо себя показать в разрешение 4К, но лучше чувствует в 2К, где ограниченное количество видеопамяти не оказывает решающего значения на конечную производительность в играх. Цена остаётся высокой, но всё познаётся в сравнении. Да, с GeForce RTX 4080 вы получите больше виртуальных попугаев, но без мощного процессора обе видеокарты будут работать почти одинаково.

GeForce RTX 3060 Ti снова ушел ниже 40 тысяч рублей, что будет весьма кстати для тех, кто давно присматривался к данному ценовому сегменту. Бывало и дешевле, но в целом переплата не критическая, а возможность запуска игр в 2К остаётся. Здесь всё те же 8 Гб видеопамяти, а значит разгуляться на полную не выйдет. GeForce RTX 3060 Ti интересна в тандеме с процессором уровня Ryzen 7 5800Х, ведь менее мощные камни уже не раскроют потенциал этой видеокарты.

Если вы присматривались к GeForce RTX 3060, то обаятельно обращайте внимание на то, сколько на этой видеокарте видеопамяти. В данном случае цена выгодна, но сама видеокарта относится к обновлённой версии, а значит не покажет производительности, которую вы видели в тестах. 8 Гб видеопамяти достаточно для 2К и 1080р, но всё портит 128-битная шина, которая снижает быстродействие.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Чуть дороже 25 тысяч просят за GeForce RTX 3050. Скучно с такой видеокартой не будет, ведь она с лёгкостью тянет все игры в 1080р. Стоит задуматься, ведь более скоростная GeForce RTX 3060 всего на несколько тысяч дороже. Если у вас если лишние деньги, то мы советуем обратить внимание на старший графический чип. Хотя, в случае наличия процессора 5-летней давности все эти попытки выжить максимум их своей системы обречены на провал.