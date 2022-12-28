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«Тинькофф» выпустил банкомат под названием «Один» – отечественная база и иностранное железо
Уже вскоре в России появится 1000 аналогичных банкоматов
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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
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MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
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3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Сегодня провести оплату за товары и услуги жители городов могут несколькими способами. Например, есть возможность вытащить кошелёк и заплатить за покупку наличными рублями. Если сумма небольшая, то никаких проблем не возникнет, но бывает и так, что некоторые люди стоят на кассе по 10 минут, отсчитывая купюры, получая сдачу и перепроверяя точность продавца. Ну или можно взять с собой пластиковую карту. Данный способ уходит в прошлое, а на смену ему приходит оплата с помощью смартфонов и смарт-часов. Вы просто прикладываете свой гаджет к панели электронного устройства и идёте дальше. Удобно, а в некоторых случаях за это ещё и платят кешбэк. По данным аналитиков, количество наличных операций с каждым годом сокращается, что приводит к тому, что бумажные деньги медленно уходят из расчётов между физическими и юридическими лицами. 

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Одновременно с этим становится меньше банкоматов. В России эта тенденция заметна невооружённым взглядом, ведь на начало 2022 в стране насчитывалось 190 400 точек выдачи наличных, ну а на 1 октября банкоматов осталось всего 178 220 единиц. Таким образом можно констатировать снижение количества точек выдачи наличных на 6.5%, а эксперты полагают, что процесс не остановить, ведь столько банкоматов в России просто не требуется. Что любопытно, сегодня количество банкоматов вернулось к отметкам 2011 года, когда об оплате с помощью умных гаджетов не было и речи. На фоне этого растёт количество дебетовых банковских карт. Точных данных о том, какое количество выдано только в цифровом виде, не указывается, но за первые три месяца 2022 года число карт выросло до 25.5 миллиона штук, а всего на руках у населения находится 331.3 миллиона карт, при этом в расчёт не берутся кредитные карты, которых огромное множество. Эксперты полагают, что резкого сокращения банкоматов не предвидится, а значит вы сможете получить наличные в шаговой доступности, как и раньше. Скорее всего уменьшение количество будет осуществляться за счёт изъятия дублирующих банкоматов. Всё дело в том, что только 117 тысяч из всех работающих банкоматов способны выдавать наличные. Это значит, что можно смело убрать ещё несколько десятков тысяч устройств, расширив функционал работающих только на приём налички устройств.

Похоже, банк «Тинькофф» решил плыть против течения, ведь недавно был установлен первый фирменный банкомат отечественного производства. Представители банка отмечает, что банкомат под названием «Один» создан силами специалистов «Банком» и основывается на российском программном обеспечении. В нём использовались также и зарубежные комплектующие, но точных данных о спецификациях не предоставляется. За проектную базу отвечали российские специалисты, ну а сегодня пока сложно обойтись без иностранных процессоров и плат, поскольку российские производители железа столкнулись с санкциями и не могут выпускать современное оборудование. Приметный банкомат стоит в бизнес-центре «Водный», где вы уже можете получить свои деньги (если у вас они, конечно, есть). По данным представителей банка, в ближайшие несколько месяцев количество фирменных банкоматов увеличится до 1000, что позволит охватить большую часть регионов РФ.

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Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Сообщается, что банкомат обладает всеми современными функциями, что позволяет снимать и вносить наличные при помощи пластиковых карт, набирающих популярность QR-кодов, а также смартфонов. При желании можно воспользоваться конвертацией валют, а курс просчитывается в реальном времени. Напомним, Олег Тиньков не имеет ничего общего с банком, поскольку ранее продал свою долю. Он отказался от российского гражданства и крайне недоволен тем, что за находящиеся в его руках акции получил несколько сотен миллионов долларов. Похоже, основатель банка «Тинькофф» рассчитывал на пару миллиардов долларов, но санкции и сложности финансовой системы снизили стоимость актива. Сам Олег не оставляет попыток написать пару строк в адрес правительства РФ, регулярно радуя своих подписчиков сочными постами. Ну а текущее руководство банка приняло решение не отказываться от бренда, хотя в последнее время «Тинькофф» уже и не звучит так громко, как раньше. 

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#банки #тинькофф
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