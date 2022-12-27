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Горячая Radeon RX 7900 XTX доехала до России – быстрее и дешевле переоценённой GeForce RTX 4080
Купить новый флагман Radeon RX 7900 XTX можно дешевле 100 000 рублей
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Цены на компьютерные комплектующие в российской рознице всегда отличались от американских и даже европейских не в лучшую сторону. Пожалуй, только оперативная память, блоки питания и материнские платы (другая периферия) наиболее близки к тому, что можно увидеть в европейской рознице, тогда как процессоры и видеокарты откровенно шокируют. Мало того, стоимость отдельных продуктов или даже линеек такова, что найти логическое объяснение происходящему никак не получается. Давайте к примерам. Есть видеокарта GeForce RTX 4080, которая стоит около 110 тысяч рублей. Если оставить тему жадности NVIDIA, то перед нами вторая по игровой производительности видеокарта на рынке (до недавнего времени). Но все карты спутывает GeForce RTX 3090 Ti, за которую на непонятном основании просят почти 140 тысяч рублей. Приводить ссылки мы не будем, но вы можете убедиться в правдивости сказанного и самостоятельно. Ничем не лучше GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 Ti. Вы не поверите, но все три перечисленных графических чипа предыдущего поколения стоят дороже GeForce RTX 4080, уступая новинке в играх на 10-25%. 

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Можно попытаться объяснить происходящее санкциями, но и раньше было ничуть не лучше, а значит проблема носит системный характер и вряд ли может быть решена. И всё же, когда мы говорим о видеокартах, то всегда нужно понимать, что альтернативы существуют, а значит есть реальная возможность купить более скоростную и менее дорогую продукцию. Как вы уже догадались, речь идёт об AMD. Лиза Су плетётся в хвосте, занимая 10% рынка настольной графики, но упрямства этой даме не занимать. Совсем недавно были представлены два графических чипа, отличающиеся не только высокой производительностью, но и неплохой ценой. Так, в США за Radeon RX 7900 XT просят 899 долларов, при этом видеокарта находится там в свободном доступе по рекомендованной стоимости. В игровых тестах она слегка отстаёт от GeForce RTX 4080, но стоит на 300 долларов дешевле. Стоит учесть, что встретить видеокарту NVIDIA дешевле 1350 долларов не представляется возможным, а значит реальная выгода намного выше. 

Что до Radeon RX 7900 XTX, то она так и не смогла побороться за корону самой быстрой видеокарты на планете, но обходит GeForce RTX 4080 с большим запасом. Нужно учитывать, что стоит такая видеокарта 999 долларов, поэтому выгода очевидна, тем более что красные ещё и предлагают 24 Гб видеопамяти и 384-битную шину против 16 Гб памяти и 256-битной шины. К сожалению, геймеры игнорируют подобную логику, поэтому новинки AMD не вызвали ажиотажа у потенциальных покупателей. Не обошлось без казусов, ведь эксперты отмечают, что Radeon RX 7900 XTX греется до 110 градусов, ну а производитель и вовсе заявляет, что это норма. Очевидно, что, работая в таком режиме, стоит ждать выгорания отдельных элементов платы, ну а оверклокер Der8auer и вовсе предлагает владельцам собственными руками заменить термоинтерфейс, что улучшит прилегание кулера к кристаллу, снизив температуру. 

Неясно, насколько такие манипуляции помогут, но уже сегодня в российскую розницу приехали новинки AMD. Цены кусаются, но если сравнивать с продукцией NVIDIA, то Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX уже не кажутся такими дорогими. За первый просят 88 тысяч рублей, ну а второй предлагается за 95 тысяч. Нужно понимать, что предложение действительно выгодное, ведь цена почти не отличается от европейской и в целом обусловлена минимальным интересом к продукции красного лагеря на рынке. Обратите внимание, что сегодня в продаже доступна Radeon RX 6950 XT, за которую просят больше 100 000 рублей. Очевидно, что на фоне этих видеокарт новинки кажутся щедрым предложением, ну а мы никого не агитируем. Фанаты зелёного лагеря в любом случае выберут GeForce RTX 4080, ну а разумных геймеров мы отсылаем к тестам. Не исключено, что вы сделаете для себя определённые выводы, ведь логика подсказывает, что нужно брать ту видеокарту, которая быстрее и дешевле. 

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде


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#видеокарты #radeon rx 7900 xtx
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