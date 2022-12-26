Для того чтобы поиграть в Ведьмака с трассировкой лучей, нужна очень мощная видеокарта

Конец декабря – это лучшее время для подведения различных итогов. Кто-то подбирает лучшие смартфоны, другие называют самые быстрые видеокарты, ну а геймеры предпочитают изучать компьютерные игры. Есть рейтинг лучших и худших игр, но в данном случае существует множество вопросов, ведь даже у самых сомнительных проектов находятся поклонники. Выбор ведь делают люди, у которых есть свои интересы и предпочтения, а сами они не могут считаться объективными. Именно поэтому мы с вами обойдём эту скользкую тему, сразу же обратившись к наиболее неоптимизированным играм. Сотрудники сайта DSOGaming выложили свой топ самых кривых и глюченых тайтлов. Здесь только настоящие шедевры, которые способны поставить в тупик даже самый быстрый компьютер.

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В расчёт берутся десятки параметров, а сами журналисты пишут, что за несколько дней до создания материала снова вернулись в каждую из игр, что позволило испытать финальную версию, поскольку некоторые проекты получили обновления. В списке только игры, получившие релиз на ПК в 2022 году. Поскольку наш материал ограничен по содержанию, то давайте кратко остановимся на нескольких неудачниках, а после разберём победителя. Среди наиболее известных проектов называется ELEX II, которая имеет посредственную графику и высокие требования к системе. Мало того, разработчики даже не удосужились интегрировать технологию DLSS, а в результате повысить количество кадров на слабых и средних системах просто нереально. Saints Row и вовсе стала разочарованием года, получив жуткую оптимизацию, ведь управлять происходящим на экране порой бывает сложно. Ну и проблемы с графикой остаются нерешёнными.

Для Dynasty Warriors 9 Empires вам потребуется компьютер с очень мощным железом. Разработчики наплевательски отнеслись к оптимизации управления во время портирования с консоли, ну а запустить в 4К игру и вовсе могут единицы. При этом картинка остаётся средней по качеству и явно не дотягивает до своих требований. Ещё одним разочарованием года стала Gotham Knights. Мало того, что разработчики куда-то подевали Бэтмена, так они ещё и умудрились напортить релиз зависаниями и падением производительности во время запуска трассировки лучей. Даже спустя месяцы многие проблемы остаются без ответа, ну а оптимизация под современные процессоры и вовсе вызывает вопросы. Дело в том, что Gotham Knights способна нагружать только 3 или 4 ядра, тогда как остальные простаивают. Ну а в результате производительность страдает, а геймеры оказываются недовольны. Было бы странно, если бы в такой ситуации игра стала популярна. Полный провал.

Ну и на вершине рейтинга снова ребята из CD Projekt RED. Неясно, как можно так наплевательски относиться к оптимизации, но поляки второй раз за два года сели в лужу. Разработчики подтянули графику, добавили модные эффекты отражения и трассировку лучей, но всё это привело лишь к тому, что теперь The Witcher 3 Wild Hunt не только стала жутко требовательной, но и отказывается работать стабильно. Даже на самой дорогой комплектации игра может пестрить перепадами фрамрейта, а единственный плюс, ради которого и стоит скачивать ремастер культовой игры заключается в улучшенных текстурах и визуальны эффектах. Но если отбросить всё это, то можно сделать вывод, что существуют модификации, способные ощутимо улучшить графику The Witcher 3 без снижения быстродействия.

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Разработчики попытались залатать несколько дыр, но игра получилась настолько кривой, что вернуть всё в норму не представляется возможным. Очередной Next-Gen прошёл мимо геймеров, ну а наши читатели могут и сами убедиться во всём вышесказанном. Дело в том, что обновление доступно, скачивается оно быстро, а на средних настройках графики в 1080р игра работает почти без зависаний. Что любопытно, вам придётся отключить трассировку лучей на слабых машинах, а в итоге разницы со стандартной версией почти не будет. Ну а мы лишь добавим, что проблемы есть не только у игровой вселенной, ведь Генри Кавилл не появится в 4 сезоне сериала Ведьмак, при этом в его адрес звучат довольно странные обвинения.