Есть целый ряд проблем, с которым столкнутся американские управляемые бомбы

Представьте себе, что на территории условного противника есть цель или ряд целей, которые вам необходимо поразить. Современное оружие позволяет сделать это несколькими способами, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы. В первом случае вы можете использовать ракеты. Например, хорошо себя зарекомендовали Калибры, способные пролететь до 1500 километров. Есть и другие средства удалённого поражения, но все они отличаются высокой стоимостью. А ведь нужно учитывать ещё и средства ПВО, которые могут сбить такую ракету, что сделает её применение бесполезным. Есть снаряды, которые могут запускаться со штурмовиков, но самыми недорогими считаются авиабомбы. Опыт Второй мировой войны доказал эффективность применения подобных типов вооружения, решая поставленные задачи с минимальными затратами.

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Определённую опасность представляют зенитные комплексы, способные сбивать самолёты, но за последние десятилетия авиабомбы прошли долгий путь, а в результате самолёт может даже не входить в зону поражения вражеских ПВО, поскольку сами снаряды стали управляемыми и могут корректироваться дистанционно. Если верить западной прессе, то правительство США планирует поставить в Украину неуказанное количество комплектов JDAM. Это управляемая бомба, разработанная в начале 90-х годов, а после прошедшая модернизацию с внедрением лазерного самонаведения (LJDAM), а также пассивной радиолокации с помощью ГСН. За несколько десятилетий США умудрились найти на свои бомбы заказчиков в 30 странах мира, что сделало данный боеприпас не только одним из самых популярных, но и недорогих. За производство отвечает Boeing, ну а сегодня комплект стоит около 22 тысяч долларов.

Достаточно сказать, что американцы и их союзники применяли управляемые бомбы во всех конфликтах, где это было возможно. Там никто не разбирает, где мирные объекты, а где военные, а вопрос выживания людей доверяют лично Господу Богу. Если Всевышний будет милостив, то бомба не убьёт тех, кто верит в демократические ценности США, ну а все остальные достойны смерти. На самом деле одного этого факта достаточно для понимания того, кто на самом деле является главным злом нашей планеты, но американцы предпочитают держать народ в неведении, ну а новости всегда корректируются в нужном ключе. Вопрос с поставками управляемых бомб Украине не решён, но у нас нет никаких сомнений, что в настоящее время если поставки и откладываются, то не по экономическим причинам, ведь было решено выделить дополнительные 45 миллиардов долларов. Согласно официальным данным, коэффициент отклонения JDAM не превышает 7-10 метров, ну а в ходе операции в Сербии были сброшены 650 управляемых бом, сумевших поразить 78% всех запланированных целей. Куда ушли остальные, не уточняется, но сами американцы поставили себе показатель надёжности на уровне 96%. В Ираке и Афганистане использовались более продвинутые бомбы, способные бить по целям с высокой точностью. При этом известно, что максимальное расстояние поражения не превышает 28 километров от места сброса, но по достижении сверхзвуковых скоростей может быть расширено до 44 километров. Факт был подтверждён истребителем F-22, сумевшим с расстояний 15 000 метров поразить цель, находящуюся именно на таком расстоянии.

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И вот представьте, что какое-то количество бом будет переправлено в Украину. Прежде всего возникнут проблемы с тем, куда всё это добро крепить, ведь украинская авиация не имеет совместимости с аналогами стран НАТО. Можно ограничиться поставками хвостовых отсеков, которые и отвечают за корректировку в воздухе, но в таком случае тут же появится проблема их несовместимости с бомбами советского образца. Но даже если будет предпринята попытка заменить советские балочные держатели, то управлять полётом окажется невозможно, ведь в самолётах отсутствуют специальная электроника. Это значит, что не будет доступна возможность наведения на цель в воздухе, а специалистам придётся перепрограммировать каждую бомбу ещё до взлёта самолёта. Такой факт сужает область применения до стационарных целей, а значит бить по движущимся объектом окажется невозможно. Есть и другие проблемы, а всё это говорит о том, что эффективность JDAM окажется намного ниже заявленных показателей. Всё это не значит, что применять бомбы невозможно, но куда проще использовать советский арсенал, вокруг которого не нужны танцы с бубном. Добавим, что JDAM имеет внушительные показатели поражения, поэтому списывать со счетов такую бомбу всё же не стоит.