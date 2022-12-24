Даже сегодня в магазинах РФ остались интересные предложения

Наши читатели знают, что мы регулярно отслеживаем цены на видеокарты в нескольких российских магазинах. Кому-то это не нравится, тогда как другие могут благодаря этому выбрать наиболее выгодное предложение. Представьте себе, что не все родились компьютерными гуру, а некоторым и вовсе не интересно во всём этом разбираться. Так вот, если исходить из того, как подорожали видеокарты в российских магазинах за последнюю неделю, то выгоднее всего брать флагманы. Не верите? Давайте к примерам. Итак, ещё совсем недавно вы могли купить GeForce RTX 3060 с 8 Гб видеопамяти за 26 тысяч рублей. Вполне неплохо, хотя речь и шла о сильно урезанной модели, которая работает на 128-битной шине. Так вот, сегодня за такую карточку просят 32 тысячи рублей.

реклама

Получается, что нужно переплатить 6 тысяч рублей, или добывать 25% к общей стоимости. Настоящий грабёж, ведь курс рубля упал всего на 8%, ну а магазины и вовсе могли бы немного поступиться своими амбициями, ведь на носу Новый год. Совсем другая ситуация с флагманами, которые тоже подорожали, но при этом в процентном соотношении кажутся намного выгоднее. Давайте как следует разберёмся в проблеме.

Начнём с GeForce RTX 4090. Неделю назад за модель производства Palit просили 151 тысячу рублей, ну а сегодня купить самую быструю видеокарту на планете вы можете за 166 500 рубликов. Получается, что переплата составляет около 10%, что намного ниже, чем для указанной выше GeForce RTX 3060. Но и это ещё не всё, ведь большого спроса на флагманы нет, а значит цены вернутся в норму гораздо быстрее, чем вы можете ожидать.

Идём дальше. За GeForce RTX 4080 недавно просили 106 тысяч рублей. Увы, но дешевле эту видеокарту встретить в российских магазинах было нереально. Приходится признать, что перед нами не самый выгодный графический чип, ведь NVIDIA явно перебрала с ценами, вот только других предложений нет. Ну а после роста курса рубля вы можете купить GeForce RTX 4080 за 110 тысяч, а значит видеокарта почти не подорожала, что позволяет ворваться в топовый сегмент безе переплат.

А вот дальше не всё так очевидно. За GeForce RTX 3080 просили 63 тысячи, а сегодня она стоит 83 тысячи рублей. Очевидно, что старые флагманы оценивается по-другому, поэтому предлагаем обходить такую видеокарту стороной. Аналогичные замечания можно сделать и по GeForce RTX 3090, которая стоит дороже GeForce RTX 4080, поэтому лучше обходить и её стороной. Помните об этом, когда делаете выбор, ведь ценообразование на графические чипы сильно отличается от одного сегмента к другому.

Неделю назад за GeForce RTX 3070 Ti просили 50 тысяч рублей. Прямо сейчас такая видеокарта доступна за 56 тысяч. Очень неплохо, а в итоге вы также переплачиваете меньше 10%, получив одну из самых перспективных видеокарт на рынке. С GeForce RTX 3070 Ti можно брать монитор с разрешением 4К, хотя придётся поступиться максимальными графическими настройками. Трассировка лучей будет летать, ну а для максимальной производительности можно задействовать технологию DLSS.

С AMD картина примерно аналогичная. Так, Radeon RX 6800 XT вы могли купить за 63 тысячи или чуть дороже, ну а сегодня за эту видеокарту просят на 7 тысяч дороже. Рост чуть выше, чем 10%, но в целом вы получаете перспективную видеокарту, которая долго будет тянуть все игры даже в 4К. Наличие 16 Гб видеопамяти позволит надеяться на длительный жизненный цикл, ну а сама видеокарта ещё и может похвастать неплохой системой охлаждения. В результате вам может попасться неплохая модель с разгонным потенциалом.

рекомендации 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Новый 13700K и KF дешево в Регарде RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 13600K очень дешево в Регарде

Ну или берите Radeon RX 6800. Это очень неплохая видеокарта, которая также предлагает 16 Гб памяти и подорожала незначительно. Дальше картина совсем другая, ведь в наличии GeForce RTX 3050, которая стоит на 25% дороже, ну а другие бюджетные графические чипы и вовсе не блещут выгодностью. Всё это не значит, что вы должны брать кредит и покупать флагман. Если у вас нет таких денег, то просто подождите. Не исключено, что рубль укрепится, а вы сможете порадовать себя действительно мощной видеокартой по нормальной цене.