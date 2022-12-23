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В Москве уже можно посмотреть Аватар 2 – как блокбастер попал на экраны РФ, и сколько стоит билет
Российские кинотеатры идут на уловки, позволяющие им показывать санкционные фильмы
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По мнению тех, кто уже сходил на Аватар-2, фильм получился скучным, сценарий примитивный, а изюминкой можно назвать впечатляющие визуальные эффекты. Можно сказать, что Джеймс Кэмерон в очередной раз доказал, что именно он находится на острие технологического прогресса и способен снимать фильмы, на которые у других не хватает духа. На самом деле скорее речь идёт о деньгах, ведь инсайдеры утверждают, что съёмки сожгли 460 миллионов долларов. Это значит, что только для ухода в ноль потребуется заработать 1 миллиард долларов. Поскольку мы говорим о сиквеле самого кассового фильма в истории, то беспокоиться за сборы не стоит, ну а третья часть уже отснята, а значит появится на экранах при любом раскладе. 

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Оставим обсуждение фильма нашим читателям, ведь есть и более интересная тема. Всё дело в том, что правообладателем Аватара 2 является Disney. Американская компания покинула российский рынок уже достаточно давно, запретив транслировать свои шедевры на территории РФ. Какое-то время кинотеатры строго придерживались договорённостей. Судя по всему, многие прокатчики полагали, что СВО продлиться несколько месяцев, а санкции быстро снимут. Похоже, всё это затянется на много лет, ну а кинотеатрам нужно выживать здесь и сейчас. Именно поэтому последние идут на хитрости, что позволяет открыто показывать новинки кино. По данным специалистов, знакомых с проблемой, всё не так просто, как кажется, но посмотреть Аватар 2 можно в Москве, тогда как ещё совсем недавно нужно было ехать в регионы или вовсе в Казахстан. 

Вчера фильм показывали в кинотеатр на «Щелковской», а также в «Атлантисе», а спрашивать о наличии прокатного удостоверения глупо. Оба кинотеатра не рекламируют свою деятельность, тогда как узнать о сеансах можно в социальных сетях. Покупка билета доступна как на кассе в кинотеатре, так и онлайн, но особой шумихи из происходящего стараются не делать. Все те, кто хочет знать о прокате фильма, осведомлены, ну а остальные делают вид, что не в курсе происходящего. Посмотреть ленту можно в Подмосковье и ряде других регионах, например, в торговом центре «Гагарин», где цена стартует с 380 рублей. Ближе к Москве дороже, ну а за лучшие места и вовсе просят 2700 рублей. Словом, посмотреть киношедевр можно, ну а юристы полагают, что самим кинотеатрам ничего не грозит. Как мы уже писали выше, показ фильма без прокатного удостоверения – это строгое нарушение закона, ведь решение о параллельном импорте для фильмов не принято. В то же время некоторые уловки позволяют снять с себя ответственность.

К примеру, зрителей предупреждают, что они купили билет на короткий мультфильм или документальную ленту, после которой для ознакомления все желающие смогут увидеть Аватар-2. Народ смирно сидит и смотрит всякую ерунду, а после наслаждается просмотром долгожданной ленты. Ну или бывает наоборот, когда документалка заявлена после сеанса полнометражной голливудской новинки. Ну или кинотеатр просто сдаёт оборудование и зал фирме-однодневке. Получается, что таким образом владельцы кинотеатра снимают с себя всю ответственность, ну а фирма растворяется в неизвестном направлении, после чего найти виновных не представляется возможным. Пока никто и не ищет, ну а представители Голливуда помалкивают. Неясно, делятся ли с ними прокатчики. Скорее всего, что часть денег создатели Аватара-2 всё же получат, но такие подробности обычных зрителей не интересуют. 

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Юристы полагают, что у кинотеатров нет вариантов, ведь если остановить прокат популярных иностранных фильмов, то придётся закрыть большую часть залов. Инвестиции окажутся потеряны, а восстановление кинопроката произойдёт очень нескоро. Ну а первыми пострадают российские кинематографисты, ведь уменьшение количества залов приведёт к росту пиратского контента. Сегодня многие жители России предпочитают сходить несколько раз в месяц в кино, выбирая российскую продукцию, ну а лишившись такой возможности просто переключатся на торренты. Что до американских киноделов, то у этих ребят просто нет выбора. Их поставили перед фактом, а сегодня все делают вид, что ничего не происходит. Возможно, это единственный шанс сохранить статус-кво, оставив жителям России доступ к новым лентам, а американцам небольшой, но стабильный доход. Кстати, перевод не кустарный, а копии получены в Казахстане, где над ними работают российские актёры озвучки, ну а спорные сцены вырезают. Гораздо лучше не нарываться, ведь одно дело крутить американские фильмы без прокатного удостоверения, ну а другое – нарушать российское законодательство. Источник

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#санкции #аватар-2
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