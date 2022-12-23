ЗРК Patriot уже вскоре прибудет в Украину. Способен ли комплекс закрыть небо над Киевом?

Первые месяцы СВО были крайне удачными для России, ведь удалось занять огромную часть территории Украины с минимальными потерями. Аналитики сетуют на то, что не была подготовлена почва для управления городами, ведь никто не подумал о том, что находящиеся в тылу начнут вести подрывную деятельность. В любом случае все возможности упущены, а сегодня российские войска закрепились на левом берегу Днепра, а также ведут наступательные операции на Донбассе. Ну а если вспомнить первые месяцы, то окажется, что поставки вооружений со стороны стран НАТО были минимальными, но после череды отступлений США расширили военное сотрудничество с Украиной. Был подписан так называемый ленд-лиз, а в итоге в страну поступило оружия на десятки миллиардов долларов. Что-то уже уничтожено, тогда как другая часть пришла в негодность из-за износа и сложности ремонта, но чуть позднее подключилась Европа, которая расширила поставки за счёт старой советской техники.

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Но если с танками и другими типами вооружения всё относительно неплохо, то с ПВО и РСЗО просто беда. По крайней мере так может показаться на первый взгляд, но на самом деле есть другая реальность, о которой стоит поговорить. Когда происходит атаки с помощью самолётов и ракет различных типов, включается украинская система РЛС. Часть целей фиксируется, вычисляется их траектория полёта и цели, а после радиолокационные системы снова переходят в спящий режим. Причина в том, что за активными РЛС следят со стороны России, а значит по выявленным целям обязательно что-то прилетит. После многочисленных потерь украинское командование включает свои РЛС на считанные минуты, что усложняет их обнаружение, ну а после активируется система ПВО.

На самом деле украинскую РЛС и вовсе можно не включать, поскольку над территорией Польши и Румынии постоянно летают самолёты НАТО, которые передают информацию оперативному командованию. И вот здесь и возникает казус, ведь украинские системы ПВО пытаются отразить атаку, но сами попадают под удар, а вот западные аналоги не так активны. По итогам ударов последних месяцев поставленная техника стран НАТО почти не пострадала, а значит можно сделать вывод, что её не включают для отражения прямого удара. Ну а исходя из мест дислокации подобных РСЗО, можно сделать вывод, что они главным образом защищают военные объекты. Лучше всего защищён Киев, где располагается полноценная батарея NASAMS, две работающих батарее IRIS-T, а также две MIM-23 Hawk. Теоретически, небо над столицей закрыто железной завесой, вот только во время последнего удара западные системы ПВО молчали, а эксперты полагают, что происходит это из-за нежелания нести высокие потери в технике, а в результате основную задачу по защите неба над Киевом на себя берут старые советские системы.

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Известно, что во Львове находится главный штаб, где сидят высокопоставленные специалисты из Пентагона. Защищает объект батарея SAMP-T, 4 батареи MIM-23 Hawk, и по одной IRIS-T и NASAMS. 5 батарей NASAMS находятся в районе переправ через Днепр, где прикрывают передислокацию военной техники. Получается, что главная задача поставленных систем состоит не в защите украинского неба, а в обеспечении безопасного прохода оружия на фронт. И вот теперь в Киев едет ЗРК Patriot. В украинской прессе пишут об ещё одной вундервафле, но на самом деле ПВО будет решать исключительно задачи, входящие в круг интересов США. Ну а эксперты отмечают, что нужно хотя бы несколько десятков ЗРК Patriot, и только после этого можно будет говорить о том, что небо над Украиной находится под защитой. При этом даже такой шаг не является окончательным, ведь любую систему можно сломать, ну а в США и ЕС прекрасно понимают, что на место уничтоженной IRIS-T придётся поставить ещё одну. Намного проще не включать РСЗО, ну а обычные жители Украины продолжат верить в то, что американцы делают всё возможное для их защиты. Тогда как в реальности представители НАТО решают исключительно собственные интересы.