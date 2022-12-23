Первые месяцы СВО были крайне удачными для России, ведь удалось занять огромную часть территории Украины с минимальными потерями. Аналитики сетуют на то, что не была подготовлена почва для управления городами, ведь никто не подумал о том, что находящиеся в тылу начнут вести подрывную деятельность. В любом случае все возможности упущены, а сегодня российские войска закрепились на левом берегу Днепра, а также ведут наступательные операции на Донбассе. Ну а если вспомнить первые месяцы, то окажется, что поставки вооружений со стороны стран НАТО были минимальными, но после череды отступлений США расширили военное сотрудничество с Украиной. Был подписан так называемый ленд-лиз, а в итоге в страну поступило оружия на десятки миллиардов долларов. Что-то уже уничтожено, тогда как другая часть пришла в негодность из-за износа и сложности ремонта, но чуть позднее подключилась Европа, которая расширила поставки за счёт старой советской техники.
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Но если с танками и другими типами вооружения всё относительно неплохо, то с ПВО и РСЗО просто беда. По крайней мере так может показаться на первый взгляд, но на самом деле есть другая реальность, о которой стоит поговорить. Когда происходит атаки с помощью самолётов и ракет различных типов, включается украинская система РЛС. Часть целей фиксируется, вычисляется их траектория полёта и цели, а после радиолокационные системы снова переходят в спящий режим. Причина в том, что за активными РЛС следят со стороны России, а значит по выявленным целям обязательно что-то прилетит. После многочисленных потерь украинское командование включает свои РЛС на считанные минуты, что усложняет их обнаружение, ну а после активируется система ПВО.
На самом деле украинскую РЛС и вовсе можно не включать, поскольку над территорией Польши и Румынии постоянно летают самолёты НАТО, которые передают информацию оперативному командованию. И вот здесь и возникает казус, ведь украинские системы ПВО пытаются отразить атаку, но сами попадают под удар, а вот западные аналоги не так активны. По итогам ударов последних месяцев поставленная техника стран НАТО почти не пострадала, а значит можно сделать вывод, что её не включают для отражения прямого удара. Ну а исходя из мест дислокации подобных РСЗО, можно сделать вывод, что они главным образом защищают военные объекты. Лучше всего защищён Киев, где располагается полноценная батарея NASAMS, две работающих батарее IRIS-T, а также две MIM-23 Hawk. Теоретически, небо над столицей закрыто железной завесой, вот только во время последнего удара западные системы ПВО молчали, а эксперты полагают, что происходит это из-за нежелания нести высокие потери в технике, а в результате основную задачу по защите неба над Киевом на себя берут старые советские системы.
Известно, что во Львове находится главный штаб, где сидят высокопоставленные специалисты из Пентагона. Защищает объект батарея SAMP-T, 4 батареи MIM-23 Hawk, и по одной IRIS-T и NASAMS. 5 батарей NASAMS находятся в районе переправ через Днепр, где прикрывают передислокацию военной техники. Получается, что главная задача поставленных систем состоит не в защите украинского неба, а в обеспечении безопасного прохода оружия на фронт. И вот теперь в Киев едет ЗРК Patriot. В украинской прессе пишут об ещё одной вундервафле, но на самом деле ПВО будет решать исключительно задачи, входящие в круг интересов США. Ну а эксперты отмечают, что нужно хотя бы несколько десятков ЗРК Patriot, и только после этого можно будет говорить о том, что небо над Украиной находится под защитой. При этом даже такой шаг не является окончательным, ведь любую систему можно сломать, ну а в США и ЕС прекрасно понимают, что на место уничтоженной IRIS-T придётся поставить ещё одну. Намного проще не включать РСЗО, ну а обычные жители Украины продолжат верить в то, что американцы делают всё возможное для их защиты. Тогда как в реальности представители НАТО решают исключительно собственные интересы.