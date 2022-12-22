Перед Новым годом цены могут ещё подрасти

Вчера наши читатели могли ознакомиться с материалом, рассказывающим об обстановке на российском рынке видеокарт. Если последние несколько дней вы провели в глубоком бункере или просидели в лесной избушке, то самое время узнать о том, что курс рубля рухнул. О причинах было сказано много, ну а результат не заставил себя ждать, ведь ещё на прошлой неделе цены на видеокарты поползли вверх. Сильнее всех подорожали модели производства NVIDIA, ну а по сравнению с началом декабря за флагманы стали просить на 25 тысяч рублей больше. Казалось, что в такой ситуации геймеры опустят руки, не желая переплачивать за игровую продукцию, вот только реальность оказалась далека от наших прогнозов.

реклама

Обратите внимание на скриншоты выше. Всего мы предлагали присмотреться к пяти различным видеокартам в данном материале. Так вот, три уже раскуплены, но и это далеко не всё. Цены продолжили рост вслед за падением курса рубля, а многие популярные модели исчезли из продажи. Получается, что денег у геймеров достаточно, ведь раскупаются не только бюджетные видеокарты, но и флагманы. Сегодня мы изучим несколько интересных предложений. Низких цен не ждите, но завтра может быть дороже, ведь предсказать дальнейшее движение курса рубля сложно.

За 60 тысяч рублей вы можете купить GeForce RTX 3070 Ti. Ещё совсем недавно видеокарта стоила 50 тысяч, но мы полагаем, что возврат к привычным ценникам будет длительным даже если завтра курс рубля вернётся на отметку в 65-к-1. GeForce RTX 3070 Ti может предлагаться для мониторов с разрешением 4К, хотя лучше всего такая видеокарта показывает себя в 2К. Здесь вы можете выкрутить настройки графики на максимум, не теряя в визуальной составляющей. С трассировкой лучей можно получить впечатляющие эффекты, ну а переплата не такая катастрофическая, как можно было ожидать.

За GeForce RTX 3070 просят 53 тысячи рублей. Нам кажется, что стоимость данного графического чипа сильно завышена, поскольку разница в быстродействии с GeForce RTX 3070 Ti существенная, а цена явно не соответствует реальным показателям в играх. Всё это не значит, что вы не можете купить GeForce RTX 3070, но мы бы рекомендовали или доплатить или брать что-то попроще. К примеру, вы можете обратить внимание на GeForce RTX 3060 Ti. Стоит такая видеокарта на 11 тысяч дешевле, а между тем различия доходят до 10% только в синтетических тестах. В играх с использованием популярных процессоров предыдущего поколения обе видеокарты будут работать неплохо, обеспечивая высокие настройки графики в разрешении 2К. Ранее GeForce RTX 3060 Ti стоила на 6 тысяч рублей дешевле, а значит цены растут не только на видеокарты верхнего ценового сегмента, но и на середняки.

Ещё 10 тысяч можно сэкономить, купив GeForce RTX 3060. Обратите внимание, что речь идёт о графическом чипе с 8 Гб видеопамяти и 128-битной шиной. Он уступает оригинальной модели (12 Гб и 192-битная шина), но и стоит дешевле. В разрешении 1080р можно рассчитывать на максимальные настройки графики, ну а беспокоиться о нехватке памяти не стоит. Слабым местом может быть только шина, но здесь стоит выбирать, ведь за такую цену более скоростных продуктов нет.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде

Ну и за 25 тысяч можно отхватить GeForce RTX 3050. Ранее за такую видеокарту просили 23 тысячи, а значит переплата несущественная. Поскольку российские геймеры уже начали атаковать позиции графических чипов в магазинах, то нет никаких сомнений, что именно GeForce RTX 3050 станет следующей жертвой. Эта видеокарта неплохо тянет все игры и предназначена для разрешения 1080р. Она может похвастать наличием трассировки лучей, хотя функция это больше номинальная, поскольку впечатляющего эффекта, присущего флагманам, добиться не удастся. Всё это не значит, что мы рекомендуем вам бросаться в магазин за новой видеокартой. Не исключено, что вскоре курс рубля восстановится до 65-к-1, а видеокарты подешевеют. Ну или всё случится с точностью до наоборот, когда при курсе 85-к-1 цены на видеокарты взлетят до небес.