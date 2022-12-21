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После очередного падения курса рубля, цены на видеокарты неуклонно пошли вверх. Понять ритейлеров можно, ведь абсолютно вся продукция закупается за валюту, а значит нет никакой возможности торговать товаром себе в убыток. Аналитики полагают, что дальше дешеветь рубль не будет, но всегда бывают неприятные сюрпризы. Это значит, что стоит здесь и сейчас задуматься о подарке себе любимому на Новый год. В случае, если вы не привыкли тратить на видеокарты слишком много денег, то можно присмотреться к нескольким позициям в нижнем ценовом сегменте. 

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Стоит помнить, что все указанные видеокарты подходят исключительно для владельцев мониторов с разрешением 1080р. Работать можно и в 4К, но современные игры точно не пойдут. Ну а дабы не получить слайд-шоу, стоить заранее знать о существующей проблеме. Также отметим, что определение данного ценового сегмента сталкивается со сложностями, но из-за подорожания видеокарт разницы между предложенными графическими чипами и простенькой GeForce RTX 3050 стартует с 10 000 рублей. 

Именно поэтому ограничимся Radeon RX 6500 XT, купить которую сегодня вы можете за 16 690 рублей. В начале прошлой неделе такая видеокарта стоила на пару тысяч рублей дешевле, ну а о причинах мы писали выше. Пожалуй, какое-то время скидок не будет, ну а если рубль похудеет ещё немного, то за Radeon RX 6500 XT и вовсе начнут просить все 18 тысяч рубликов. Видеокарта очень капризная и будет работать в полную силу только на новом железе с поддержкой PCIe 4.0. Если вы у вас в наличии PCIe 3.0, то в целом не всё так плохо, но будет наблюдаться падение производительности на 10%. Думайте сами, стоит оно того или нет, ну а достойных альтернатив за такую цену просто нет.

За Radeon RX 6400 просят 13 тысяч рублей. Перед вами прекрасная возможность сэкономить, при этом не теряя доступа к любимым играм. Не забывайте, что речь идёт о не самых требовательных тайтлах, тогда как блокбастеры будут тормозить даже в 1080р. Придётся скинуть настройки на низкие, ну а сама Radeon RX 6400 с оговорками, но позволит познакомиться со всеми новыми играми. Проблема с интерфейсом PCIe 4.0 актуальна, ну а производительность далека от рекордной. 

Radeon RX 550 обладает ещё менее впечатляющей производительностью и создана для тех, у кого нет денег на более быстрые графические чипы. Видеокарта получила 4 Гб медленной видеопамяти и будет тянуть танки на высоких настройках графики. Если вам больше ничего не нужно, то мы советуем не тратиться на более дорогие видеокарты. Есть масса того, что вы можете купить для своего компьютера. К примеру, присмотритесь к твердотельным накопителям, о которых мы писали сегодня утром. 

Если вы хотите купить видеокарту производства NVIDIA, то за 14 тысяч можно взять GeForce GTX 1650. По чистой производительности она будет слегка быстрее Radeon RX 6400, но не имеет проблем с совместимостью. Это значит, что на самых старых и новых компьютерах такая видеокарта покажет себя в полную силу. Нам кажется, что это прекрасный вариант для тех, кто не любит танцы с бубном. Как и в указанных выше видеокартах, GeForce GTX 1650 включает всего 4 Гб видеопамяти, а скорость здесь такова, что с новинками 2022 года можно только познакомиться, ведь раскрыть потенциал требовательных тайтлов не получится. 

рекомендации
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti за 50 тр в Регарде
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена
3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде
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За 12 590 рублей вас поджидает GeForce GTX 1630. На самом деле ничего нового сказать об этой видеокарте мы не можем, ведь она примерно равна по быстродействию с Radeon RX 6400. Здесь та же 64-битная шина и удручающая графика в новинках последних лет. Танкисты будут счастливы, ну а фанаты стрелялок и вовсе не нуждаются ни в чём более быстром. Как и на всех указанных выше видеокартах, здесь наблюдается неплохое соотношение между ценой и производительностью, а потенциальный покупатель может сэкономить, ведь далеко не всем нужны мощные графические чипы с 24 Гб видеопамяти.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #world of tanks
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