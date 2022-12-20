Сегодня жёсткие диски в составе новых компьютеров всё ещё встречаются

Если вы сегодня решите купить новый ноутбук или готовый системный блок в сборке, то к своему удивлению можете убедиться в том, что магазины до сих пор ставят обычные жёсткие диски в качестве накопителей. Казалось бы, на дворе конец 2022 года, когда стоит использовать самые скоростные модели, но жадность даёт о себе знать. В ноутбуке может быть неплохой процессор и дисплей, 16 Гб видеопамяти, и бюджетная материнская плата, но производителям нужно на чём-то экономить. Вот и получается, что владельцы подобных продуктов оказываются в прошлом десятилетии, когда операционная система грузится 30 секунду, а обычные программы и браузер не обладают плавностью и стабильностью.

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Если по каким-либо причинам у вас на руках именно такой ноутбук или компьютер, то лучшее, что вы можете сделать – это заменить жёсткий диск на твердотельный накопитель. Такое решение приведёт к росту быстродействия, ну а затраты будут соответствовать полученному результату и ваше экономическому уровню. Сегодня мы изучим несколько популярных SSD формата М.2, которые могут быть интересны нашим читателям.

Начнём с небольших объёмов. Kingston NV2 на 250 Гб подойдёт тем, кто не планирует превращать свой ноутбук в игровую станцию. Вы не сможете хранить коллекцию сериалов, но главная задача подобного накопителя состоит в том, что вы получаете неплохую скорость по приемлемой цене. Kingston NV2 покупают не для того, чтобы ставить рекорды в синтетических тестах, ну а на компьютерах и вовсе можно использовать его в качестве основного диска. Отметим, что в данной ценовой категории есть продукты и дешевле, но уровень доверия к ним явно меньше, тогда как компания Kingston неплохо зарекомендовала себя на рынке твердотельных накопителей.

За 4680 рублей вы можете купить SSD Samsung 980 объёмом 500 Гб. В характеристиках указано, что перед нами накопитель стандарта PCIe 4.0, вот только скоростные показатели таковы, что даже под старый интерфейс PCIe 3.0 вы можете найти более быстрые модели. Для решения большинства задач данный SSD подходит, ну а текущих скоростей достаточно для того, чтобы почувствовать все преимущества современных технологий. Эксперты отмечают, что подобные твердотельные накопители интересны тем, что способны раскрыть максимум производительности вашего процессора, оперативной памяти и видеокарт. Увы, но с жёстким диском ничего подобного вы не увидите.

Иногда просто хочется получить неплохой продукт по разумной цене. Если это именно ваш вариант, то стоит остановиться на твердотельном накопителе Patriot P300. Перед нами модель ёмкостью 1 Тб, а значит свободного пространства будет достаточно не только для установки операционной системы с программным обеспечением, но и для развлечений. Так, вы можете порадовать себя играми, или записать видео в высоком разрешении. Кстати, особенно интересен Patriot P300 может быть именно в играх. Дело в том, что с твердотельным накопителем уменьшается скорость установки, а также сильно сокращается время загрузки игрового мира. Переходы между локациями становятся быстрыми, а в случае наличия бесшовного игрового мира, вы и вовсе не заметите смену пейзажа.

Обратите внимание, предыдущий твердотельный накопитель способен справляться с большинством задач также быстро, как это делают самые скоростные модели. И всё же, если у вас есть лишние деньги, то можно побаловать себя Samsung 990 Pro. Это один из самых невероятных SSD на рынке, обладающий впечатляющими скоростными показателями. Как мы уже писали выше, в большинстве случаев всё это годится только для синтетических тестов, поэтому тратьте деньги разумно. Будет неловко, если вы купили Samsung 990 Pro с целью повысить быстродействие компьютера, ну а ваш знакомый с Patriot P300 взял чуть дороже процессор и окажется намного быстрее во всех задачах.

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Покупать сегодня жёсткий диск для системного диска мы не рекомендуем, но в качестве второго накопителя Toshiba MG09 может стать незаменимым решением. Здесь 18 Тб свободного пространства, а значит можно месяцами скачивать лучшие фильмы, сериалы и мультфильмы. Если вы мечтали создать собственную коллекцию шедевров мирового кинематографа, то самое время заняться этим с Toshiba MG09. Даже если представить, что вы умудритесь скачивать файлы размером 10 Гб, то на данный накопитель поместится целых 1700 фильмов. Для того чтобы всё это пересмотреть понадобится 150 суток или даже больше.