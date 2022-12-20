Не всегда выбор очевиден, но у AMD есть неплохие предложения

Вчера мы с вами убедились в том, что цены на процессоры AMD в российской рознице выглядят очень странно. Дело в том, что новое поколении Ryzen 7000 оказалось совсем не таким, как ожидали фанаты красного лагеря. Представим себе следующую ситуацию: вы купили 3D-принтер и решили заняться производством брелоков. Неплохая идея, вот только не был проведён анализ рынка, а в итоге китайские штамповки стоят дешевле и выглядят лучше. Можно сколько угодно раздувать щёки, рассказывая о том, что вы продаёте хенд-мейд, вот только рано или поздно придётся смириться с том, что цены придётся скинуть.

реклама

Американские магазины уже приступили к этому процессу, а в результате там можно купить Ryzen 5 7600X за 270 долларов. Не факт, что предложение доступно сегодня, но точно появится перед Новым годом, ну а для жителей России действуют особые цены. Именно поэтому мы рекомендовали присматриваться к процессорам Intel нового поколения, которые и быстрее и стоят столько же. Сегодня рассмотрим средний и средненизкий ценовой сегменты, где баллом правит продукция AMD.

Самым очевидным выбором для тех, у кого есть 20 тысяч рублей на процессор, может стать Ryzen 7 5800Х. Этот камень и был одним из самых популярных на рынке, ну а сегодня и вовсе стал доступен большинству пользователей. Если вы только размышляли о том, на основе какого процессора собрать машину, то не раздумывая берите Ryzen 7 5800Х. Как правило, владельцы подобных камней не покупают флагманские видеокарты за 150 тысяч рублей, ну а с GeForce RTX 3070 процессор справится без особых проблем. Здесь вы отыщите все 8 ядер, а по сравнению с новинками 2022 года камень покажет себя с лучшей стороны. Ну а учитывая его цену, можно и вовсе собрать бюджетный компьютер по разумной стоимости.

Ryzen 7 5700G предлагает всё те же 8 ядер, но включает мощную игровую составляющую. Так, здесь находится интегрированный графический чип, позволяющий запускать большую часть игр. Учтите, что новинки последних лет с завышенными требованиями и продвинутой графикой у вас не пойдут, ну а классика и даже неплохие тайтлы 5-летней давности будут запускаться. Рекомендуем заранее побеспокоиться о скоростной оперативной памяти, ведь этот показатель оказывает сильное влияние на быстродействие встроенной графики. Также было бы неплохо поднять тактовые частоты процессора и интегрированной видеокарты, улучшив показатели таймингов ОЗУ, но для этого нужно время, мощный кулер и немного усердия.

И уж совсем недорого просят за Ryzen 5 5600X. Этот 6-ядерный процессор пользуется огромным спросом среди обычных пользователей и даже геймеров. Ну а причина лежит на поверхности, ведь подавляющая часть программ будет летать даже на менее производительных камнях. Что до геймеров, то многие предпочитают старые видеокарты за 200 долларов, где нет никакой разницы, какой у вас процессор. А значит можно смело брать Ryzen 5 5600X, ведь новомодный Ryzen 7 7700X точно не будет быстрее.

А вот Core i5-12400F разочаровывает. Дело в том, что этот камень уступает Ryzen 5 5600X во всех задачах, но стоит столько же. Согласимся, что с недорогой видеокартой разницу заметить не удастся, но если уж вы покупаете процессор за 15 тысяч рублей, то хотя бы возьмите самый быстрый камень. Ну и учтите, что в будущем вы просто замените ваш Ryzen 5 5600X на Ryzen 7 5900X, увеличив скорость в играх и рабочих задачах, тогда как с Core i5-12400F в этом плане всё сложнее.

13 тысяч стоит Ryzen 5 5600G. Это прямой аналог более дорогого 8-ядерника Ryzen 7 5700G, предлагающий разумный компромисс между ценой и производительностью. Если вы хотите собрать компьютер для школьника, либо предпочитаете играть в Контр Страйк и танки, то не стоит переплачивать за отдельную видеокарту. Все рекомендации, которые прозвучали для Ryzen 7 5700G, будут актуальны и для Ryzen 5 5600G, ну а вы сэкономите денег, получив приличное быстродействие и доступ к играм.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Завершим на Ryzen 5 4500. Это довольно неплохой процессор, который изначально задумывался как бюджетный и уже включает штатный кулер. На самом деле многие из указанных камней должны идти с системой охлаждения, но специфика поставок по параллельному импорту такова, что чаще всего на рынок РФ попадают модели в ОЕМ-поставке. Что до Ryzen 5 4500, то он годится для игр в паре с бюджетной видеокартой.