К сожалению, процессоры AMD нового поколения совсем не такие быстрые и выгодны, как нам бы хотелось

Если вы приходите за компьютером раз в пять лет, то просто покупаете то, что больше подходит вам по цене. А вот разумные пользователи изучают цены, стараясь не отстать от моды. Пусть сегодня вам новый компьютер не понадобится, а это не значит, что нужно выпадать из обоймы на долгие годы. Представьте себе, как изменится положение на рынке за 5 лет, ну а вы и будете смотреть на всё это как баран на новые ворота. Если у вас есть время на подобное хобби, то стоит уделить немного внимания нашему материалу, ведь он касается довольно важного вопроса.

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Дело в том, что сегодня цены на процессоры в российской рознице кажутся откровенно странными. Создаётся такое ощущение, что их устанавливал тот, кто совсем не разбирается в данной теме, навешивая ценники исключительно на основе личных ощущений, которые никак не опираются на реальность. И дело даже не в высокой цене, ведь суть в том, что новые поколения AMD и Intel явно не соответствуют рекомендованной стоимости в США. Давайте об этом поговорим.

У нас есть Ryzen 5 7600X и Core i5-13600KF. Первый является самым бюджетным представителем новой линейки и продаётся просто ужасно. О причинах мы писали неоднократно, ну а если кратко: то никто не покупает камень такого уровня, если к нему нужно взять материнскую плату за 300 долларов и оперативную память с двойной переплатой. Что до Core i5-13600KF, то он демонстрирует отличные показатели в играх и неплохо справляется со своими задачами в других сценариях. При этом в магазинах США уже осознают бесперспективность попыток удержать цену на Ryzen 5 7600X на заявленном уровне, а в российской рознице умудряются просить за этот камень 30 тысяч рублей. Если уж на то пошло, то возьмите лучше Ryzen 9 5900Х. Здесь в 2 раза больше ядер и в полтора раза выше многоядерная производительность. Ну и большим плюсом такого процессора будет возможность установить его на недорогую материнскую плату с бюджетной оперативной памятью.

В качестве конкурента нам предлагают Ryzen 7 7700X и Core i7-13700KF. Не исключено, что в сознании новичков это аналогичные по производительности камни, вот только в реальности представитель красной команды оказывается позади своего синего коллеги в играх. В синтетических тестах положение аналогичное, ну а мы можем констатировать, что цены на Ryzen 7 7700X в американской рознице ушли намного ниже 400 долларов. Мы не призываем российских ритейлеров продавать нам процессоры по аналогичным ценам в рублях, но понимать бессмысленность попыток реализовать Ryzen 7 7700X за 40 тысяч всё же нужно. Что до Core i7-13700KF, то он смотрится органично и в целом оправдывает свою стоимость. Согласимся, что за эти деньги можно взять флагман Intel предыдущего поколения, вот только подобные камни чаще всего покупают геймеры. Ну а в игровых сценариях равных Core i7-13700KF просто нет.

Кстати, если пытаться анализировать данный ценовой сегмент, то можно заметить Ryzen 9 5950Х за 43 тысячи рублей. С нашей точки зрения, это оптимальный камень за эту сумму. Возможно, если владелец Core i7-13700KF купит видеокарту GeForce RTX 4090, то сборка окажется намного быстрее аналогичной на Ryzen 9 5950Х. Возможно, вот только единицы геймеров позволяют себе потратить на видеокарту 150 тысяч рублей. Это значит, что с видеокартой уровня GeForce RTX 3070 обе системы покажут аналогичный результат в играх. Ну а потенциал у Ryzen 9 5950Х намного выше. Если вам придёт в голову заняться кодированием видео или другими задачами, предъявляющими высокие требования к процессору, то новомодный Core i7-13700KF не справится с мощью старого флагмана красной команды.

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Как видите, цены процессоров AMD нового поколения кажутся откровенно завышенными. Проблема с доступностью сборки на их основе не решена, ну а в итоге пользователи, которые не разбираются в вопросе, не только переплачивают, но и получают меньшую производительность за свои деньги.