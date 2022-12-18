Перед нами общемировая тенденция, а виноваты непомерные аппетиты Дженсена Хуанга

Если подумать, то уже больше двух лет цены на видеокарты намного превышают рекомендованные. На самом деле российские ритейлеры никогда не радовали геймеров откровенно низкими ценами, но раньше мы хоты бы видели, как со временем графические чипы становятся дешевле. Сегодня же происходит что-то невообразимое, когда спустя 2 года после своего выхода уже довольно старые видеокарты вдруг начали дорожать. В сущности, ничего экстраординарного не случилось, а происходящее отчасти связано с падением курса рубля. При этом перепады национальной валюты не настолько велики, а цены взлетели на 10-15 тысяч рублей.

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Можно было бы пожурить российские магазины, вот только перед нами новая реальность. NVIDIA стала монополистом на рынке видеокарт, полностью вытеснив AMD. Неясно, что по этому поводу думает Лиза Су, ведь глава красных бодрится и обещает всё новые прорывы. В то же время мы видим, как растут продажи игровых консолей, а значит AMD удержится на плаву при любом раскладе. А вот у геймеров дела идут не очень, ведь даже GeForce RTX 3060 в США продаётся дороже рекомендованной стоимости, а искусственное затягивание с выпуском GeForce RTX 4070 и GeForce RTX 4060 привело к тому, что флагманы текущего поколения оказались в дефиците, а за 4080 и вовсе просят от 1600 долларов в магазинах США. Ну а российская розница просто следует за мировыми тенденциями. Возможно, стоило бы не бежать впереди паровоза, но мы не знаем всех подробностей параллельного импорта, поэтому остаётся либо покупать, либо проходить мимо.

Как мы уже писали выше, видеокарты сильно подорожали, ну а мы изучим, что чаще всего покупали российские геймеры. Как это не странно, но любители компьютерных игр чаще всего выбирают GeForce RTX 2060 SUPER. Это старая видеокарта, которая стоит под 30 тысяч рублей и годится для современных игр. Требовать от неё возможности запускать новинки в 2К на максималках мы бы не советовали, ну а так вы можете ещё пару лет не думать об апгрейде, ведь на борту 8 Гб видеопамяти и 256-битная шина. Кстати, в новом поколении данный ценовой сегмент переедет на 128 Бит, что негативным образом скажется на пропускной способности памяти.

Ещё недавно за GeForce RTX 3050 приходилось платить 24 тысячи рублей, а сегодня нужно отдать все 29 тысяч. Видеокарта ощутимо медленнее указанной выше модели, хотя и выпущена на два года позднее. Не всегда стоит обращать внимание на популярные модели, ведь геймеры могут ошибаться, а вам нужно думать головой. Покупать GeForce RTX 3050 за 29 тысяч мы не советуем, ведь она по всем параметрам уступает GeForce RTX 2060 SUPER и в целом должна стоить не дороже 25 тысяч рублей.

GeForce RTX 3060 Ti за 41 тысячу – это настоящий грабёж. Если вы слегка напряжёте память, то вспомните как несколько недель назад мы советовали вам купить аналогичную модель за 34 тысячи рубликов. Некоторые наши читатели взяли себя в руки и прислушались к рекомендациям, ну а некоторые умники ждали, пока цены снизятся ещё. Что же, теперь придётся снова набраться терпения, ведь на возврат к отметке в 34 тысячи может уйти несколько месяцев. GeForce RTX 3060 Ti очень неплохая видеокарта, но сегодня за неё просят слишком много.

Но если мы хотя бы понимаем, почему GeForce RTX 3060 Ti стоит 41 тысячу, то GeForce RTX 3060 за 40 000 рубликов, это несерьёзно. Дело в том, что эта видеокарта сильно отстаёт от старшего графического чипа и подкупает геймеров наличием 12 Гб видеопамяти. Если вы плохо разбираетесь в вопросе, то можете сделать неверный выбор, при этом получите меньшую производительность по аналогичной цене. В данном случае вас спасут только тесты в реальных играх, куда мы вас и отсылаем.

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Ну и за 15 тысяч можно купить GeForce GTX 1650. Неделю назад за бюджетную видеокарту просили 14 тысяч рублей, а значит рост цены незначительный. Пожалуй, если вас устраивает такая низкая производительность, то можно вообще игнорировать последние подорожания, ведь вас всё это почти не касается. GeForce GTX 1650 интересна любителям стрелялок, ну а для популярных танков и кораблей больше и не нужно. Здесь многое зависит от разрешения дисплея, но для 1080р GeForce GTX 1650 точно подойдёт.