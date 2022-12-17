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GeForce RTX 4080 за $1600 стала самой продаваемой на Newegg – почему AMD не спасёт рынок видеокарт
Судя по всему, в 2023 году мы увидим целый ряд неприятных ценовых сюрпризов
рекомендации
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке

В 2021 году геймеры столкнулись с невероятно высокими ценами на видеокарты. Можно сказать, что сошлись сразу все негативные факторы. Так, затянувшаяся пандемия коронавируса привела к снижению производства полупроводников. Китайские заводы встали, а в результате как сложные платы, так и базовые компоненты оказались в дефиците. NVIDIA неверно оценила перспективы рынка, остановив производство графических чипов предыдущего поколения, ну а окончательно положить рынок на лопатки смогли майнеры. Цены взлетели до небес, но шахтёры всё равно брали кредиты и покупали на все деньги видеокарты, ведь вернуть вложения казалось очень просто. Подтянулись перекупщики, из-за чего конечные предложения стали дороже, а количество доступных товаров в магазинах резко снизилось, да и сами ритейлеры предпочитали делать наценки, присоединяясь к общему шабашу. 

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Если вы полагали, что 2023 год станет белым и пушистым, то сильно ошиблись. Стоимость видеокарт в российской рознице ничего нам не скажет, ведь подобная продукция попадает в страну через посредников, минуя санкции, а значит стоит ощутимо дороже. Кроме того, продажи здесь традиционно низкие, тогда как в той же Европе платёжеспособность геймеров выше. Именно поэтому мы обратимся к американскому рынку. Ну а здесь всё очень плохо, ведь выход графических чипов нового поколения не оказал никакого влияния на рост цен в данном сегменте. Начнём с AMD. Дело в том, что многие эксперты были уверены в том, что Лиза Су сможет порадовать геймеров в последний месяц 2022 года большим количеством предложения по низким ценам. Что сказать, Radeon RX 7900 XTX действительно можно было купить в США за 999 долларов, тогда как Radeon RX 7900 XT свободно продавалась за 899 долларов, вот только с количеством вышла промашка, ведь уже через несколько часов у большинства ритейлеров видеокарты окончились. 

Вот и выходит, что спрос на видеокарты AMD есть, а самих видеокарт нет, а в результате по данным Newegg, Radeon RX 7900 XT умудрилась занять 88 строчку по популярности среди геймеров, тогда как Radeon RX 7900 XTX укрепилась на 16 месте на Amazon. Очередной провал, ведь Лиза Су, на которую надеются миллионы геймеров, имеет свою точку зрения на происходящее и явно не намеренна протягивать руку помощи любителям компьютерных игр. Ну а с NVIDIA всё ещё хуже. Согласно всё той же статистике продаж Newegg, на первом месте находится GeForce RTX 4080, за которую просят почти 1600 долларов. Мир сошёл с ума, ведь данная видеокарта должна стоить ровно в 2 раза меньше, тогда как сегодня энтузиасты раскупают её невзирая на цены и здравый смысл. Стоит заметить, что на Amazon положение немного иное, где лидеров выступает GeForce RTX 3060, но даже это не является хорошей новостью.

Причина в том, что сегодня в магазинах США за GeForce RTX 3060 просят от 370 долларов за базовую модель, тогда как большинство геймеров предпочитает переплатить за разогнанную с завода стоимостью в 400 вечнозелёных. Учтите, что это значительно дороже рекомендованной цены на момент старта продаж, а ведь с этого момента прошло уже почти 2 года. В обычных условиях видеокарта уже бы подешевела до 250 долларов, но сегодня она дорожает. Такое ощущение, что производители полагают, что видеокарты – это дорогое вино в бочках, которое с каждым годом становится только лучше. На самом деле нет, ведь уже вскоре в продажу поступит GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4070, но Дженсен Хуанг избрал специфическую тактику, когда новое поколение не приходит на смену старому, а занимает более дорогой ценовой сегмент. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Новейший i9 13900KF немного дешевле
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

В мире, где самая продаваемая видеокарта GeForce RTX 4080 стоит 1600 долларов, нет ничего удивительного в том, что GeForce RTX 4070 будут просить 1000 долларов, а GeForce RTX 4060 купят и за 800 баксов. Пока план NVIDIA действует. Маржа огромна, а геймеры раскупают даже самые дорогие видеокарты. Не исключено, что мы больше не увидим возврата к прежним временам, когда за неплохую видеокарту серии GeForce RTX хх60 просили 300 долларов. И здесь уже не вызывает удивления тот факт, что многие геймеры мигрируют на консоли. Похоже, игровой рынок на ПК станет меньше, а в результате через несколько лет производители столкнуться с тем, что дорогую продукцию будет просто некому покупать, но это уже тема для другого материала. 

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#видеокарты #geforce rtx 4080
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