Не исключено, что уже в 2023 году начнётся новое бычье ралли

Пытаясь анализировать резкое падение Биткоина в 2022 году аналитики приводят несколько причин произошедшего. Прежде всего принято указывать на политическую нестабильность. Рынки остро реагируют на напряжённость между странами, а глобальный климат далёк от стабильности. Не меньшее влияние на рынок оказывает падение экономических показателей. Конец года ЕС, США и многие другие страны встречают с высокими инфляционными рисками, а некоторые и вовсе могут скатиться в рецессию уже в 2023. Покупательская способность обычных людей падает, а крупные инвесторы выбирают менее рискованные активы. Аналитики отмечают, что криптовалюты никогда не отличались стабильностью и предсказуемостью, но экономический кризис расставил свои приоритеты, а в результате на рынке остались только самые отчаянные игроки. Но и это далеко не всё, ведь есть и другие причины, которые кажутся экспертам не менее важными.

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Так, в 2020 году РФС США устроила аттракцион невиданной щедрости. Правительство Америки накачивало экономику деньгами, заливая дыры, образовавшиеся в результате пандемии коронавируса. Жители страны получили доступ к деньгам, а в итоге только в 2021 году приток средств в Биткоин достиг 455 миллиардов долларов. Немало долларов разошлось между другими криптовалютами, но вечно всё это длиться не могло. В результате в 2022 году отток денежных масс превысил приток, а сегодня идёт противостояние между крупными игроками. Так называемые продавцы хотят обрушить курс Биткоина как можно ниже. Достичь 10 000 долларов за 1 монету не вышло, ведь есть силы, которые хотели бы видеть цифровое золото дорогим уже сегодня. Стоит заметить, что обе стороны стремятся к одному и тому же результату, но делают это разными методами. Все ключевые игроки признают, что через несколько лет за Биткоин будут давать 100 000 долларов, что связано с предстоящим халвингом. Вот только одни хотят скупить побольше монет прежде, чем криптовалюта начнёт расти, тогда как других устроят «Американские горки» с тенденцией к повышению.

Если попытаться изучить происходящее на рынке сегодня, то можно сделать вывод, что эксперты имеют прямо противоположные позиции. Некоторые говорят о нисходящем тренде, свидетельствующим о скором падении Биткоина. Якобы, на носу новогодние праздники, когда людей интересуют реальные, а не цифровые ценности. Ну и конец года не располагает к инвестициям, а значит какое-то время мы будем видеть снижение курса. Оптимисты верят в то, что быки вот-вот бросятся отвоёвывать потерянные позиции, ну а курс первой криптовалюты не впечатляет. Если вы изучите изображение выше, то можете прийти к выводу, что рынок растёт. На самом же деле ещё вчера курс шёл вниз, сегодня ситуация изменилась, но в целом стоимость основных активов остаётся без изменений. А вот показатель суточных торгов говорит о низкой активности ключевых игроков. Как видите, за прошедшие 24 часа через систему прошло Биткоинов на 18 миллиардов долларов, тогда как в конце 2021 года цифра стартовала с 60 миллиардов.

Есть мнение, что Биткоин ещё долго будет топтаться на установленной отметке, при этом хорошая новость заключается в том, что первая криптовалюта достигла дна. По словам Артура Хэйес, который ранее занимал пост CEO BitMEX, причина в том, что большая часть игроков распродала свои монеты. Речь не только об инвесторах, но и о крупных майнерах, которые вынуждены были сливать монеты. Кредитные портфели не располагали к накоплению, ну а в результате рынок поглотил почти все свободные Биткоины. Что будет дальше, зависит не только он быков или медведей, ведь сегодня обе стороны смотрят на геополитическую ситуацию.

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Ну а аналитики полагают, что цифровое золото начнёт дорожать в 2023 году. Случится это по двум причинам: во-первых, ожидается восстановление экономических показателей США, с понижением уровня инфляции до контролируемого. Во-вторых, ФРС снова запустит денежный станок. Доллары польются рекой, а инвесторы всех мастей начнут скупать криптовалюту. На пути роста могут стать законодательные инициативы, но пока предугадать последствия тех или иных решений не представляется возможным. Источники: 1, 2, 3, 4.