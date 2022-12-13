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Что не так с артиллерий РФ, и почему HIMARS продолжает наносить безнаказанные удары
Контрбатарейные системы не способны справиться с современными американскими HIMARS
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Многие наши читатели слышали истории о невероятной мощи российской артиллерии. В прессу постоянно попадают те или иные данные о способности создать огневой вал, обстреливая позиции потенциального противника в течение суток без перерывов. Какое-то время такой подход казался эффективным, поскольку после подобных упражнений на местности не остаётся и следа от потенциального противника. И всё же, если копать глубже, то можно сделать совершенно иные выводы. Если вы хотите почитать развёрнутый материал на эту тему, то переходите по ссылке. Не все наши читатели согласятся с выводами автора, но любая позиция заслуживает того, чтобы с ней ознакомиться. Ну а для тех, у кого нет 10 минут на чтение мы подготовили краткий анализ.

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Прежде всего стоит признать, что основная часть российской артиллерии родом из СССР. На самом деле в последние годы проводилась исключительно модернизация, ну а в результате далеко не все направления получили технику, которую даже с натяжкой можно назвать современной. Простой пример, сегодня идёт активная модернизация советской 2С7 «Пион» с целью превращения её в более современную 2С7М «Малка». Теоретически, на складах находится 250 орудий, а значит можно получить пару сотен стволов 203 мм калибра. Для этого нужно снять старый движок, интегрировать цифровую систему управления, способную не только наводиться на позиции противника, но и рассчитывать дальность стрельбы, а также вести огонь при помощи спутниковой навигации.

В результате огромная болванка весом в 110 килограмм сможет бить с расстояния до 50 километров. И всё бы ничего, вот только высокоточных снарядов как не было, так и нет. Планы выпустить нечто подобное озвучивались ещё в 2020 году, но сегодня «Малка» так и не получила никаких высокоточных снарядов. Выше и ниже вы можете изучить несколько изображений, напоминающих лунный пейзаж. Примерно так выглядят позиции противника после активного многочасового обстрела российской артиллерией. Эффект впечатляет, но результат может быть невысокий, поскольку накрывается огромная площадь, а стратегия напоминает военные действия Второй мировой войны, а ведь с тех пор прошло почти 80 лет. Особенно важна так называемая контрбатарейная стрельба (КБС), с чем у российской артиллерии большие проблемы. Да, можно бросить на врага дорогущую высокоточную ракету или накрыть валом огня, но в ответ прилетает от американского M142 HIMARS.

Назвать чем-то невероятным данный комплекс мы не можем, вот только HIMARS тесно интегрирован с современными цифровыми системами. Наведение осуществляется по спутнику, ракета ложится с минимальным отклонением, а в итоге даже небольшое количество таких орудий способно осложнить жизнь российским артиллеристам. При этом наносить удары по HIMARS сложно ещё и из-за его высокой мобильности, ведь спустя 5 минут после выстрела комплекс растворяется в неизвестном направлении. С гаубицами М777 дела идут немного лучше, но только потому, что данный тип вооружения обладает плохой мобильностью. Вот и получается, что с КБС у России дела идут из рук вон плохо. Теоретически, на помощь должен прийти продвинутый звукотепловой комплекс 1Б75 и 1Б76 «Пенициллин», но количество единиц такой техники на вооружении стремиться к нулю, а значит и эффект нулевой. Есть ещё 1Б33 АЗК-7 «Мезотрон», разработанное в 80-х годах советскими инженерами, а также комплекс Зоопарк-1. Эксперты, знакомые с реальным применением данной системы рассказывают о низкой эффективности, а модернизированный «Зоопарк-1М» не только показал себя плохо в Сирии, но и в Украине.

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На самом деле у российской артиллерии, которая основана на советских наработках, есть масса преимуществ, но в данном случае мы говорим о точности, а по этому направлению всё очень плохо. Нужны высокоточные снаряды, а также централизованная работа всех систем. Военкоры пишут, что даже командиры не имеют планшетов в достаточном количестве, а ведь на выборы было выделено огромное количество цифровой техники. Тема очень горячая и вызывает массу споров, но ожидать быстрых изменений по меньшей мере наивно. Даже в современных условиях разработка и запуск в производство высокоточных снарядов и эффективных КБС займёт годы. 

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#himars #военные технлогии
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