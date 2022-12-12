Почему так происходит, и стоит ли отдавать свои деньги Дженсену Хуангу? Давайте разбираться

Прежде всего нужно понимать, что цены на ту или иную продукцию в США и Европе сильно отличаются. Если в американских магазинах вы можете купить процессор, заплатив рекомендованные 500 долларов, то в Германии стоит прибавить ещё 100 евро, ну а в российской рознице конечная стоимость окажется выше 40 тысяч рублей. Учтите, что это если вам повезёт, ведь после релиза цена и вовсе может зафиксироваться на отметке в 60 тысяч рубликов. Выхода из создавшегося положения нет, ведь стоимость формируется на основе нескольких факторов. Налог в 20% платят все, а к этому прибавьте таможенные взносы, жадность ритейлеров и существование санкций.

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Последний пункт и вовсе создаёт сумятицу, поскольку поставщикам приходится завозить товары из других стран, а в результате количество заинтересованных в прибыли сторон увеличивается. И всё же, если обратить внимание на видеокарты, то создаётся такое впечатление, что некоторые графические чипы в буквальном смысле сделаны из золота. К примеру, GeForce RTX 4090 стоит 150 тысяч рублей, хотя и предлагает самую высокую скорость на рынке. Может показаться, что выхода нет, но сегодня мы обратимся за помощью к AMD, где с ценами не всё так плохо.

Начнём с Radeon RX 6950 XT. Это самые быстрый графический чип текущего поколения, актуальность которого не вызывает сомнений. С такой видеокартой вам не стоит думать о просадках, ведь мощности достаточно для решения самых сложных задач. Это могут быть игры в разрешении 4К на максимальных настройках графики, стриминг и многое другое. 16 Гб видеопамяти достаточно для самых требовательных новинок, ну а скорость памяти достигает 18 Гб/с. В новом поколении у NVIDIA есть и более внушительные показатели, но различия кроются в деталях. За 99 тысяч рублей вы можете купить GeForce RTX 3080 Ti. Нет никаких сомнений, что перед нами отличная видеокарта, вот только она уступает Radeon RX 6950 XT как по чистому быстродействию в играх, так и по количеству памяти. Можно долго рассказывать о том, какие продвинутые технологии предлагает NVIDIA, но реальность такова, что нужно смотреть на тесты. И вот здесь всё становится куда проще, ведь зелёные стоят дороже, а дают меньше.

Согласимся, что 75 тысяч на видеокарту есть не у всех. Давайте попробуем сэкономить, купив Radeon RX 6800 XT. Стоит такое чудо техники 60 тысяч, при этом билет в 4К гарантирован. Помните о том, что меньшая цена всегда означает падение производительности. Это так, но только по сравнению с Radeon RX 6900 XT, тогда как GeForce RTX 3080 за такую сумму мы не нашли, а если не придираться к деталям, то можно снизить настройки графики на высокие, продолжая наслаждаться картинкой 4К@60 fps без просадок и нервирующих падений производительности. Рекомендованная стоимость в США на Radeon RX 6800 XT уже давно ниже 500 долларов, а при желании купить такую видеокарту вы можете за 30 тысяч рубликов (в долларах). Скорее всего, такой недорогой эта видеокарта в РФ так никогда и не будет.

А как вам Radeon RX 6800 за 47 тысяч рублей? Если пытаться поискать аналоги в зелёном лагере, то на ум приходит всё та же GeForce RTX 3080. Осенью купить такую видеокарту можно было за 63 тысячи, но сегодня флагманов предыдущего поколения в рознице становится всё меньше. Судя по всему, новых поставок слишком мало, а Дженсен Хуанг медленно выводит такие видеокарты с рынка. Пока фанаты NVIDIA с грустью посматривают в сторону уходящей продукции, мы обращаем внимание на Radeon RX 6800. Она получила 16 Гб видеопамяти и будет справляться с играми в 4К почти также хорошо, как и более дорогие графические чипы.

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Единственная видеокарта NVIDIA, которая находится в диапазоне около 50 тысяч рублей – это GeForce RTX 3070 Ti. К сожалению, она медленнее Radeon RX 6800 и предлагает в 2 раза меньше видеопамяти. Фанаты Дженсена Хуанга обязательно расскажут вам о трассировке лучей. Пожалуй, вместе с баснями о некачественных драйверах AMD – это единственная причина, способная заставить вас купить менее скоростную и более дорогую видеокарту.