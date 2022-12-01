Вполне возможно, что ключевая фраза здесь "пока не могут отнять"

Есть мнение, что США и страны ЕС всеми способами ищут возможность конфисковать 300 миллиардов долларов, который были заморожены ещё в начале весны. Особенно активны страны Восточной Европы, которые мечтают наложить лапы на российские деньги под предлогом репарации за те долгие годы, когда Советский Союз строил там города, снабжал продовольствием и дарил танки. К слову, сегодня эти танки воюют на стороне Украины, но это уже другая история.

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Главная проблема с российскими активами состоит в том, что попытка присвоить их создаст прецедент в мировой практике, что позволит говорить о крахе действующей финансовой системы. Это отбросит нас во времена, когда международных институтов права не было, а каждое государство трактовало правила на свой лад. Сегодня в The Wall Street Journal вышел любопытный материал, авторы которого ссылаются на высокопоставленных чиновников ЕС. Отмечается, что в настоящее время нет механизмов, которые бы позволили начать распил российских денег.

Якобы, восточноевропейские ястребы долгое время оказывали давление на ключевые страны ЕС, требуя отнять и поделить, вот только существующие нормы международного права не предполагают подобных действий против суверенного государства. Журналисты обращают внимание на так называемый принцип государственного иммунитета, согласно которому другие страны не вправе распространять свои законы на органы власти соседей. Этот так называемый принцип равноправия, на котором зиждется мировая политическая система с ключевым институтом в виде ООН.

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В то же время, даже если отнять и поделить не получается, есть возможность извлекать прибыль из российских активов. Речь идёт о фонде, в обязанности которого войдёт управление российскими деньгами. Полученную прибыль предлагают направить на восстановление Украины или на другие нужды. Пока неясно, чем вся эта история завершится, ведь на пути конфискации встали законы, которые придумали европейцы много лет назад. Сегодня эти правила мешают им наложить лапу на 300 миллиардов долларов, ну а завтра может быть выработан механизм, позволяющий сделать изъятие законным. Ну а если речь идёт о фонде, занимающимся инвестированием, то деньги и вовсе могут пропасть. Мало ли, вдруг европейские политики решат купить на все 300 миллиардов Биткоинов, а в результате падения курса потеряют большую часть вложений. Увы, но более подробной информации нет, ведь пока даже европейские элиты не определились, как им забрать и поделить такую крупную сумму. Источник.