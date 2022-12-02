Выбор невелик, но это не значит, что нужно покупать старые видеокарты на вторичном рыке у майнеров

Сегодня наши читатели могли убедиться в том, что покупать видеокарты на китайских площадках не всегда безопасно. Там действуют свои правила, а в некоторых случаях вас поджидает рулетка. Кому-то везёт, а в результате можно получить живую видеокарту, которая будет работать много лет. Ну а некоторым попадаются видеокарты от нерадивых майнеров. Эти ребята никогда не обслуживали своё оборудование, а в результате наблюдаются перегревы, ведь видеокарты выработали большую часть ресурса.

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На вторичном рынке в РФ не всё так радужно, как хотелось бы. Было бы неплохо, если бы правоохранительные органы заинтересовались мошенниками, но пока армия любителей дармовщинки зарабатывает на наивных геймерах. Эксперты советуют не покупать видеокарты с доставкой из других городов, а иначе можно получить кота в мешке. Ну а мы сегодня обратимся к российской рознице, где отыщем несколько оптимальных моделей по нормальным ценам для тех, у кого мало денег, но жутко хочется играть в новинки.

Предлагаем начать с GeForce GTX 1650. Эта видеокарта уже была выпущена медленной, а за несколько лет и вовсе растеряла весь свой былой шарм. Сегодня с такой видеокартой вы можете занять нижнюю позицию на игровом небосклоне, где вам будут доступны все игры на минимальном качестве графики. Это не так плохо, ведь цена не может не радовать. И всё же, если у вас монитор с разрешением 2К, то мы советуем подобрать что-то получше. Что до фанатов стрелялок, то смело берите GeForce GTX 1650, ведь требования в таких играх минимальны.

Radeon RX 6500 ХТ – это одна из тех видеокарт, которые вызывают постоянные споры. Кажется, что видеокарта не может быть быстрой, ведь внутри всего 4 Гб видеопамяти на 64-битной шине. Вот только всё не совсем так, ведь на современных компьютерах с поддержкой PCIe 4.0 она выдаёт неплохую картинку. 2К противопоказанно, ну а тем, у кого монитор с разрешением 1080р и мало денег, смело советуем обратить внимание на одну из самых перспективных видеокарт на рынке, ведь она сильно подешевела.

Всего 19 тысяч рублей просят за GeForce GTX 1660 Super. Стоит признать, что перед нами не самая лучшая модель, ведь здесь система охлаждения шумная и неэффективная, а в остальном вы получите приличную скорость, позволяющую запускать даже самые требовательные новинки на высоких графических настройках. В последнее время много таких видеокарт стало появляться на вторичном рынке. Если вы хотите сэкономить и взять GeForce GTX 1660 Super там, то мы советуем тщательно её протестировать. С высокой вероятностью видеокарта пахала на ферме, ну а в результате вы можете получить живого мертвеца, которые выйдет из строя через несколько дней или даже часов.

GeForce RTX 3050 перспективнее, но дороже. Раньше, видеокарты подобного уровня стоили не выше 150 долларов, ну а сегодня аппетиты NVIDIA растут. Поскольку вариантов пока нет, а Дженсен Хуанг упрямо повышает цены, то остаётся либо брать что-то дешевле, либо платить столько, сколько просят. GeForce RTX 3050 не только обеспечит приемлемый уровень производительности в играх, но и порадует трассировкой лучей. Не ждите ультимативных настроек, ведь сама видеокарта не блещет высокой производительностью.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

На закуску Radeon RX 6600. Нам кажется, что эта видеокарта могла бы стать очень популярна, если бы Лиза Су выгнала работающих маркетологов и наняла специалистов. Увы, но пока представители AMD просто не способны использовать преимущества своего же товара. По факту, Radeon RX 6600 опережает GeForce RTX 3050 во всех играх и имеет меньшие требования по питанию. Кажется, что это идеальный выбор, вот только обычные геймеры даже не слышали о том, что такая видеокарта вообще существует. Если ничего не изменится, то вскоре мы с вами и вовсе забудем о том, что у NVIDIA были конкуренты, а Дженсен Хуанг будет просить за свои видеокарты в 2 раза дороже. Уже сегодня за красными около 10% рынка, что и позволяет зелёным чувствовать себя так свободно, предлагая менее скоростные графические чипы дороже.