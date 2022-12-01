Многие из таких видеокарт уже не подходят для игр

Если у вас на руках есть 50 тысяч рублей, то вы смело можете отправляться в российский магазин, где найдёте несколько интересных предложений по своим финансам. Это могут быть видеокарты NVIDIA или AMD, производительность которых окажется достаточной для монитора с разрешением 2К. При желании такие графические чипы можно использовать и в 4К, но в таком случае придётся столкнуться с мыльным масштабированием, которое видно невооружённым взглядом. Эксперты полагают, что через несколько поколений производители видеокарт научатся выпускать умные алгоритмы, способные работать с картинкой без видимых последствий для визуальной части, но пока ничего подобного создать не удалось.

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Так вот, если у вас есть деньги на развлечения, то всё сразу становится проще, вот только значительная часть наших читателей не может себе позволить потратить даже 20 тысяч рублей. Это значит, что остаётся только три варианта. В первом случае можно заглянуть в российскую розницу, где купить примитивную видеокарту, которая будет тянуть шутеры и танки. Играть на ней в новые тайтлы не получится, а в результате такое решение подойдёт не всем и несёт массу разочарований. Можно отправиться на вторичный рынок, где вашему вниманию предлагаются видеокарты нескольких поколений, а в результате выбрать подходящую довольно сложно. Но даже если вы слегка разбираетесь в графических чипах, то это не исключает того факта, что вам может попасться мошенник, пытающийся заработать на наивных геймерах. Ну или это будет карта после майнера, который гонял на ней последние три года без перерывов на техническое обслуживание. Идея купить видеокарту на вторичном рынке неплохая, но далека от идеала. А в результате многие тянутся на Aliexpress, мотивируя своё решение низкими ценами и гарантией возврата средств. Давайте остановимся на этом способе детальнее.

Если заглянуть в китайский магазин и выставить ранжирование по количеству проданных товаров, то можно увидеть, что чаще всего покупают старую Radeon RX 580 на 8 Гб видеопамяти. Видеокарта давно потеряла свою актуальность, ну а майнеры и вовсе скупали такие графические чипы сотнями. Как видите, несколько продавцов просят за свои видеокарты всего 76 долларов, что в конвертации даёт нам 5 224 рубля. Неясно, почему там считают по завышенному курсу, но мы с вами ничего брать не планируем, поэтому просто обсудим сами лоты. Если не обращать внимание на комментарии, то может показаться, что перед нами новая Radeon RX 580. Цена очень заманчивая, а продавец предлагает 2 года международной гарантии. В российской рознице иногда проскальзывают такие видеокарты, вот только цены стартуют с 15 тысяч рубликов за штучку. Ну а все ответы на свои вопросы мы можем получить в комментариях.

Судя по всему, перед нами несколько различных моделей. Наиболее удачливые геймеры действительно получают Radeon RX 580. Она хорошо обслужена, с новыми термопрокладками и в целом выглядит новой. Некоторые шероховатости выдают в ней подержанный графический чип, но продавец явно постарался. Так, все видеокарты поставляются с новым кожухом, вот только всё это вершина айсберга, а внутри скрывается жутко старая и потрёпанная Radeon RX 580, которая много лет работала на ферме. Большинство покупателей пишет о высоких температурах и перегреве, что делает эксплуатацию сложной. В результате вентиляторы крутятся на высоких оборотах, а замена термопасты не оказывает никакого влияния на старушку. Но всё это доступно везунчикам, ведь есть и те, кто получил Radeon RX 480 с перебитым BIOS. На самом деле между этими видеокартами разница в производительности небольшая, если не считать того факта, что некоторые партии шли с видеопамятью Hynix, которая достигала просто немыслимых температур.

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Отдельные покупатели и вовсе пишут о бракованном товаре, но такие бывают везде. В любом случае продавец проводит возврат, тестирует, упаковывает живые видеокарты и отправляет новым покупателям. В Китае осталось очень много видеокарт после майнеров, ну а Radeon RX 580 и вовсе могут быть сотни тысяч. При этом пик распродаж ещё не наступил, ведь шахтёры надеются на подорожание криптовалют. Если этого не случится, то мы увидим последствия криптопохмелья с низкими ценами на Авито, а не на далёком Aliexpress.